Birželio 23 d., ketvirtadienį, Delfi portale publikuotas straipsnis ,,Grandiozines statybas Matijošaitis pradėjo be jokių leidimų: kas tas slaptasis mero gynėjas“. Jame pateikta informacija, kaip Kauno miesto mero V. Matijošaičio valdose, Kačiūniškės kaime, pradėti istorinio dvaro atnaujinimo darbai. Be leidimų nugriauti keli paveldo objektams priskirti statiniai, neturint leidimų vykdyta rekonstrukcija, be leidimo išdygo ir naujas statinys. Meras jau rado būdą, kaip viską įsiteisinti.

Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ Kauno miesto savivaldybės taryboje nariams susipažinus su minėtu straipsniu kilo daug rimtų abejonių.

„Susipažinus su Delfi pateikta informacija kyla pagrįstų klausimų, ar Kačiūniškės dvaro rekonstrukcijos darbai buvo atlikti laikantis teisės aktų reikalavimų, ar Kultūros paveldo departamentas principingai vertino dvaro rekonstrukcijos darbus, kurie buvo atliekami be leidimų, kodėl iki šiol neišieškota paveldo objektams padaryta žala. Ypatingą nerimą kelia straipsnyje pateikta informacija apie Kauno mero V. Matijošaičio ryšius su buvusiu politiniu bendražygiu, dabartiniu kultūros ministru Simonu Kairiu ir kaip jie susiję atliekant Kačiūniškės dvaro rekonstrukcijos darbus. Todėl norime žinoti, ar viskas vyko skaidriai. Tikimės, meras atvirai ir nuoširdžiai atsakys kauniečiams į kylančius klausimus, neprisidengdamas viešųjų ryšių atstovais“, – pabrėžė Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnė Edita Gudišauskienė.



Edita Gudišauskienė © Asm. albumo nuotr.



„Žinome, kad meras Kaune tvarkosi efektyviai ir ūkiškai. Tačiau ar tokiu įžūliu būdu galima susitvarkyti Kačiūniškės dvarą. Šiuo metu vyksta Kauno Rotušės pastato rekonstrukcijos darbai, todėl po straipsnyje pateiktos informacijos vis dar nesinori tikėti, ar nebus panašiai pasielgta ir su Rotuše“, – sakė Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ frakcijos narys Vygantas Gudėnas.

Demokratų frakcija ,,Vardan Lietuvos“ Kauno miesto savivaldybės taryboje atsižvelgdama į Delfi straipsnyje pateiktą informaciją, kreipėsi į LR Seimo Antikorupcijos komisiją ir prašo šią informaciją išnagrinėti. Komisijos kompetencijų ribose išsiaiškinti, ar straipsnyje minėtose veiklose nėra galimai neskaidrios ar korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių. Frakcija atkreipė dėmesį, kad kultūros viceministras Rimantas Mikaitis yra atsakingas už kultūros paveldo apsaugą ir globą. Todėl papildomai prašo įvertinti ir šią informaciją.