Išaiškėjo medžiotojų būrelio ryšiai

Savo tyrime DELFI išsiaiškino, kad net 3 medžioklės plotus valdančio medžiotojų klubo branduolį sudaro esami ir buvę Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojai. Daugiausia jų iš Gamtos apsaugos ir miškų departamento bei Valstybinės miškų urėdijos. Du urėdijos vadovo pavaduotojai yra šio klubo nariai.

Tačiau įdomu tai, kad greta jų – ir įtakingų verslo grupių atstovai. Nemažai medžiotojų yra iš privačių medienos kompanijų.

O praėjusią savaitę DELFI aprašė, kad du šio medžiotojų klubo nariai – buvęs aplinkos (o paskui ir energetikos) viceministras Aleksandras Spruogis (iki pavardės pakeitimo buvęs Prochorovas) ir buvęs Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Rolandas Masilevičius – pareigūnams įkliuvo galimai brakonieriaudami.

Šių buvusių aplinkosaugininkų automobilio priekaboje policininkai rado nušautą elnią ir du kiškius, o bagažinėje – stirnos jauniklį. Kadangi medžioklės lapas buvo tuščias, policininkai iškvietė aplinkosaugininkus.

DELFI savo tyrime taip pat priminė atvejį, kai medžiotojų klubo „Girios“ buvęs narys Donatas Dudutis padarė karjerą Aplinkos ministerijoje, kai ministerijos kanclerio pareigas ėjo tuometis jo klubo narys Robertas Klovas. VTEK dėl šio atvejo atliko tyrimą ir nustatė, kad buvo pažeistas įstatymas.

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas DELFI teigė, kad jam kelia įtarimų, kaip buvusios Miškų ministerijos darbuotojų medžiotojų klube atsidūrė verslo atstovai ir švaria reputacija nepasižymintys asmenys.

Be to, K. Navickas pabrėžė, kad daugiau viešumo medžioklėje įneštų naujovė – elektroninis medžioklės lapas. Jis teigė sieksiąs, kad šis atsirastų: „Į ką svarbu atkreipti dėmesį, tai kas su kuo medžioja ir to nebus galima padaryti, kol nebus įvestas elektroninis medžiotojų lapas.“

Skvernelis: būrelio nariai turi įvertinti, ar tai nekelia abejonių dėl jų skaidrumo

Trečiadienį pasirodžius DELFI tyrimui žurnalistams pavyko sužinoti Premjero S. Skvernelio poziciją.

Ministras pirmininkas atkreipė dėmesį, kad medžiotojų klubui „Girios“ priklausantys valstybės tarnautojai turėtų apsvarstyti, ar jų ir verslo grupių ryšiai nekelia abejonių jų skaidrumui. Taip pat jis įžvelgė ir tam tikras rizikas.

„Nėra problema nei medžioklė, nei žvejyba, nei bet koks kitas užsiėmimas, kai žmonės buriasi į grupes ar klubus. Bėdos prasideda tada, kai toks neformalus bendravimas peržengia leistinas ribas, kai kyla rizikos dėl neteisėtų susitarimų ar interesų konflikto. Šiuo atveju medžioklės būrelyje daug esamų valstybės tarnautojų, kurie turėtų įsivertinti, ar tai, jog būrelyje kartu medžioja verslo atstovai, nekelia abejonių jų skaidrumu“, – savo poziciją išsakė premjeras.

Taip pat jis teigė, kad į tokius atvejus turėtų dėmesį atkreipti atsakingos tarnybos. „Tokiais atvejais padėti gali viešumas. Jei paaiškėtų, kad tarnautojai su verslo atstovais ne tik medžioja, bet ir darbo metu sprendžia jų klausimus, mažiausiai kiltų viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto klausimas“, – dėstė S. Skvernelis.

Gailius: kyla klausimas dėl Stanislovačio paskyrimo į vadovo pareigas

Tuo tarpu Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius teigė, kad medžiotojų būrelis jau seniai buvo patraukęs komisijos dėmesį.

„Antikorupcijos komisijoje jau nagrinėjome būrelio įtaką (Aplinkos ministerijos – DELFI) personalo kaitai ir vadovų skyrimo procesams. Perdavėme medžiagą ir Aplinkos ministerijai, ir etikos komisijoms. Ne kartą kalbėjau apie šio būrelio ydingumą. Kruopščiai analizuojant situaciją, susijusią su šia elitine medžioklės kompanija, akivaizdžiai matosi, kad yra tiesioginis medžioklės būrelio ryšys su kai kurių būrelio narių karjera“, – pabrėžia jis.

V. Gailius priduria, kad Seimo Antikorupcijos komisija yra iškėlusi ir turto valdymo klausimą – būreliui priklausantys medžiotojai Jurbarko rajone valdo Jurbarko urėdijai priklausiusį pastatą, kuriame šiuo metu suremontuotos patalpos. Taip pat komisija yra surinkusi faktų apie būrelio narių dalyvavimą valstybės tarnautojų atrankos komisijoje.

„Turime surinkę daug medžiagos, kurią perdavėme Aplinkos ministerijai. Deja, tos reakcijos anksčiau nebuvo, nes tuo metu R. Klovas dar buvo Aplinkos ministerijos kancleris. Paskyrimo procesai, kaip į pareigas buvo skiriamas Albertas Stanislovaitis, čia labai aiškūs. Iš tikrųjų, buvo taip, kad jie patys dalyvavo komisijose skiriant pareigas. Akivaizdu, kad būrelyje buvo sprendžiami ne tik medžioklės reikalai, bet ir atrankos procedūros“, – teigia V. Gailius.

DELFI primena, kad V. Gailiaus minimas A. Stanislovaitis yra Valstybės saugomų teritorijų tarnybos direktorius. Taip pat jis yra Medžiotojų klubo „Girios“ valdybos pirmininkas, klubui suteikęs patalpas. O buvęs Aplinkos ministerijos kancleris R. Klovas taip pat yra šio būrelio narys.

STT situaciją stebi

Specialiųjų tyrimų tarnybos Komunikacijos skyriaus viršininkės Renatos Endružytės DELFI paklausė, ar situacija „Giriių“ klube STT yra žinoma. Ji informavo, kad padėtis stebima.

„Specialiųjų tyrimų tarnyba stebi, vertina ir analizuoja tiek šią, tiek ir kitas situacijas, kurios gali būti vertinamos, kaip galimos korupcijos rizikos grėsmės“, – raštu į klausimą atsakė STT atstovė.

Taip pat ji pridėjo, kad situaciją, kai medžioklės būreliuose ir/ar medžioklėse kartu dalyvauja tiek valstybės tarnautojai, tiek verslo grupių atstovai, Specialiųjų tyrimų tarnyba vertina, kaip galimą korupcijos rizikos grėsmę.

Be to, ji išdėstė poziciją, kad Aplinkos ministerija tam turėtų skirti didelį dėmesį: „Institucijos turėtų užtikrinti, kad tokie asmenys deklaruotų savo narystę medžiotojų būreliuose, dalyvavimą medžioklėse, skirti pakankamai dėmesio, kad būtų užtikrinamas tokių valstybės tarnautojų sprendimų nešališkumas ir skaidrumas, būtų išvengiama korupcijos rizikos.“