Penkių kilometrų distanciją pirmiau nei sveikatos ministras įveikęs L. Zareckas po bėgimo žurnalistams sakė, kad sveika gyvensena ir abstinencija bei cukraus nevartojimas neturi nieko bendro, apeliuodamas į valdančiųjų iniciatyvas riboti alkoholio prieinamumą bei cukraus vartojimą. „Dirbu, auginu vaikus, vartoju alkoholį, cukrų ir aš už tą sveiką gyvenimo būdą, kuris tiesiog nekenkia pačiam tau ir nekenkia aplinkiniams. Tai jeigu norite alaus po bėgimo ar saldžiai pavalgyti, drąsiai tą darykite. Nereikia iš mūsų daryti ligonių, mes patys žinome, ką mes valgome, kaip gyvename, gydykite tikrus ligonius, ministre“, - po bėgimo sakė L. Zareckas. Susiję straipsniai: R. Šalaševičiūtė. Turiu pasiūlymą A. Verygai, kurio labai laukia pacientai Planuojama nustatyti žmogaus embrionų laidojimo tvarką Jis teigė, kad alkoholio nevartojantis ir sveiką gyvenseną propaguojantis A. Veryga „galėjo ir greičiau prabėgti“. L. Zareckas tikino, kad penkių kilometrų distancija jam yra iššūkis, mat paprastai, žaisdamas futbolą, bėgioja trumpas distancijas. Ministras nesureikšmino to, kad distanciją įveikė lėčiau nei L. Zareckas. Pasak A. Verygos, svarbu yra nuolat judėti, o bėgioja jis ne dėl sportinių rezultatų. Paklaustas, ar galima būti sveikam ir vartoti alkoholį, A. Veryga teigė, kad L. Zareckas įveikė distanciją ne dėl alaus gėrimo, o kaip tik dėl to, kad daugiau ėmė bėgioti ir mažiau vartoti alkoholio. „Tai, kad Linas atbėgo pirmas, tai reiškia, kad jis gali greičiau atbėgti negu aš, bet aš nesivaržiau, laimėjome, manau, mes abudu. (...) Linas, manau, daugiau gerti nepradėjo, kad geriau bėgtų. Nemanau, kad jis kažką panašaus įrodė, jis kaip tik vietoj to, kad gertų, daugiau bėgioti pradėjo, tai savotiškai įrodė, kad ne alkoholyje yra sveikata, o fiziniame aktyvume“, - žurnalistams po bėgimo sakė A. Veryga. L.Zareckas kvietė ministrą susirungti bėgant, taip norėdamas išsakyti abejones dėl alkoholio ir cukraus ribojimų įtakos sveikatai. Bėgime dalyvavo ir daugiau dalyvių - Seimo nariai, sveikuoliai, bėgimo entuziastai. Seimo sprendimu nuo kitų metų alkoholio įsigyti galės tik sulaukusieji 20-ies metų, bus draudžiama bet kokia alkoholio reklama, išskyrus alkoholio įmonių pavadinimus ir prekės ženklus. Taip pat trumpės prekybos alkoholiu laikas. Nuo 2020-ųjų visuose masiniuose renginiuose bus galima prekiauti tik silpnu – iki 7,5 laipsnio – alkoholiu, bet bus draudžiama prekiauti alkoholiu paplūdimiuose. Taip pat svarstomas specializuotų alkoholio parduotuvių steigimas. Be to, Vyriausybės programos priemonių plane numatyta įvertinti, kiek naudos duotų mokestinės priemonės, kurios sumažintų cukraus vartojimą. A.Veryga taip pat yra raginęs gamintojus susitarti dėl mažesnio cukraus, druskos, sočiųjų riebalų kiekio produkcijoje.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.