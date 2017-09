Įtariama, kad liberalas nuo valstybės per metus nuslėpė apie 100 tūkst. eurų pajamų, rašo portalas 15min.lt. Prieš kelias savaites Valstybinė mokesčių inspekciją (VMI) atliko patikrinimus įmonėje ir aptiko pažeidimų. Per kratą paimta ne tik kompiuteriuose fiksuotų keistų buhalterinių įrašų, bet ir grynųjų. Įtariama, kad įmonė galėjo nuslėpti mažiausiai 100 tūkst. eurų per metus. Šie duomenys perduoti FNTT, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo. Už tokį nusikaltimą gresia bauda, areštas arba laisvės atėmimą iki ketverių metų. Vienintelis „Beinoro gralio“ akcininkas P. Beinoras apie FNTT tyrimą apsimetė sužinojęs tik iš 15min.lt. Nors pripažino, kad įmonėje prieš kelias savaites buvo atliktos kratos, jis viliasi, kad visi įtarimai bus panaikinti. „Ką aš žinau, tikrina ir tiek. Jie neįvardino dėl ko. Kad dėl vokelių mokėjimo, tai nemanau. Jie neįvardino. Operatyvinis tyrimas ir tiek. Įtarti tai daug ką gali. Bet aš dar negavau nei įtarimų, nei buvau apklaustas“, – sakė P. Beinoras. Liberalų sąjūdžio Plungės skyriaus vadovas, Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis teigė, kad paaiškėjus faktų apie tyrimą, partijoje bus sprendžiama dėl P. Beinoro.

