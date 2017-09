Įtariama, kad liberalas nuo valstybės per metus nuslėpė apie 100 tūkst. eurų pajamų, rašo portalas 15min.lt. Vienintelis „Beinoro gralio“ akcininkas P. Beinoras apie FNTT tyrimą apsimetė sužinojęs tik iš 15min.lt. Nors pripažino, kad įmonėje prieš kelias savaites buvo atliktos kratos, jis viliasi, kad visi įtarimai bus panaikinti. „Ką aš žinau, tikrina ir tiek. Jie neįvardino dėl ko. Kad dėl vokelių mokėjimo, tai nemanau. Jie neįvardino. Operatyvinis tyrimas ir tiek. Įtarti tai daug ką gali. Bet aš dar negavau nei įtarimų, nei buvau apklaustas“, – sakė P. Beinoras. Liberalų sąjūdžio Plungės skyriaus vadovas, Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis teigė, kad paaiškėjus faktų apie tyrimą, partijoje bus sprendžiama dėl P. Beinoro. FNTT pastaruoju metu vykdė net keletą garsiai nuskambėjusių tyrimų. Vienas jų - dėl Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (KMPMC) vadovės Laimutės Anužienės. FNTT Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyrius ikiteisminį tyrimą atlieka dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo. Kaip nurodo FNTT, tyrėjai aiškinasi, kad Kaune rekonstruojant mokymo centro pastatus, tarp profesinio mokymo centro ir rangovų bei tiekėjų nebuvo susitarta, jog projektuose vykdomų darbų atlikimo ir įrangos tiekimo kainos bus didesnes. Pasak teisėsaugos, rangovų ir tiekėjų nepagrįstai gautos lėšos galimai buvo naudojamos L.Anužienės asmeninio namo statybai ir įrengimui bei statant žirgyno maniežą, kuris veiklą vykdo L.Anužienei ir jos sūnui priklausančioje privačioje žemės valdoje. Be to, tarnyboje būta didelių permainų. Dėl išnarpliotų rezonansinių bylų Vilniaus Šerloku Holmsu vadinamas Antonis Mikulskis po 37 metų Vilniaus policijoje verčia naują karjeros lapą ir pradeda vadovauti Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT).











10 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.