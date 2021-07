Plintant pavojingai delta atmainai šalys imasi naujų ribojimų: įspėja ruoštis viskam – gali vėl užverti sienas

Vienas iš nepatogumų, su kuriais, nepaisant ES „žaliojo paso“ galimybių, gali susidurti keliautojai, kad, plintant delta atmainai, dalis šalių griežtina taisykles. Ir šioje vietoje situacija keičiasi pakankamai greitai.

Šią savaitę paskelbta, kad Portugalijoje, aštrėjant koronaviruso krizei, kad suvaldytų augančius infekcijų skaičius, vyriausybė nusprendė vėl įvesti naktinę komendanto valandą regionuose, kuriuose padėtis yra itin bloga. Šios šalies vyriausybė dalyje miestų apribojo ir restoranų darbo laiką ir klientų skaičių.

Baimindamasi delta atmainos, Čekija griežtina įvažiavimo taisykles. Remiantis vyriausybės planais, nuo liepos 9 dienos visi atvykstantieji turės užsiregistruoti internetu, penktadienį patvirtino atstovas.

Jei asmuo nėra pilnai paskiepytas, jis, be to, turės pateikti neigiamą PGR testo rezultatą – nepriklausomai nuo to, iš kokios šalies atvyksta. Naujo reglamentavimo detalės kol kas nežinomos. Iki šiol galiojo nuostata, kad iš vadinamųjų „žaliųjų“ šalių įvažiuoti į Čekiją galima be ribojimų. Nuo liepos 9 dienos galios dar vienas svarbus pokytis: pilnai paskiepytais bus laikomi tik asmenys praėjus 14 dienai po reikalingų dozių suleidimo. Iki šiol tai galiojo praėjus trims savaitėms po pirmojo skiepo.

Jau už Europos Sąjungos ribų, Izraelyje, augant atvejų skaičiui, grįžtama prie kaukių uždarose viešosiose patalpose.

Žmonės noriai keliauja

Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė iš skambučių srauto supranta, kad žmonėms, kurie rengiasi keliauti, kyla daugybė klausimų dėl testų, skaitmeninio Europos Sąjungos (ES) COVID sertifikato, atmainų paplitimo.

„Tik du iš dešimties skambučių būna dėl pačių kelionių, visi kiti yra dėl visokių dokumentų, reikalavimų, ar yra saugu, ar nesaugu, kaip gauti skaitmeninį sertifikatą. Faktas, kad Lietuvoje trūksta informacijos apie tai, kaip tvarkingai keliauti, kas liečia dokumentus, skiepus, testus. Dėl to kelionių organizatoriai yra apkrauti tuo darbu“, - sakė Ž. Gavelienė.

Kelionių organizatorių atstovė pastebėjo, kad labai daug žmonių keliauja.

„Mes šiandien turime tokį užklausų kiekį, kad sunkiai randame rankų, ieškome žmonių iš išorės, kas padėtų. Bet nežinome, kiek tai tęsis“, - teigė Ž. Gavelienė.

Rekomenduoja draustis ir keliauti su kelionių organizatoriumi

Pasak Nacionalinės turizmo verslo asociacijos vadovės, norintys keliauti svetur, be to, kaip išsiimti europinį sertifikatą, turėtų žinoti dar du dalykus.

„Visada reikia draudimo kelionei. Visada! Nepaisant to, kad turime draudimą, kuris yra vadinamasis mūsų kredito kortelės draudimas, mes rekomenduojame apsidrausti tos šalies draudimu, kuris turi COVID riziką.

Pavyzdžiui, viena populiariausių krypčių dabar yra Madeira. Jie turi savo Madeiros draudimą. Kainuoja tikrai nedaug, savaitei – apie dvidešimt eurų, bet ten esi maksimaliai nuo visko apdraustas: nuo to, kad tau gydytojas atvyks paimti testą ir visą kitą, tau niekas nekainuos. Ir kitos šalys turi tokį draudimą“, - aiškino Ž. Gavelienė.

Antras dalykas, pasak pašnekovės, informaciją apie tam tikrą šalį reikia tikrinti nuolatos.

„Mes, kaip kelionių organizatoriai, tą darome kiekvieną dieną. Kažkas pasikeičia, mes gauname pranešimus. Iš to taško žiūrint, šiandien dienai saugiausia yra pirkti keliones per kelionių organizatorių.

Iš vienos pusės, taip yra dėl informacijos tikrinimo. Iš kitos pusės, kelionių organizatoriams galioja labai daug prievolių, kad, jeigu situacija šalyje pasikeistų, ir ji taptų rizikinga, jie turėtų grąžinti pinigus keliautojams, arba parvežti nedelsiant, jeigu situacija pasidarytų tiek bloga, kad būtų rizika“, - sakė Ž. Gavelienė.

Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė sakė visiems norintiems keliauti patarianti taip: „skrendame tik tiesioginiais reisais, tik į „žalias“ šalis, imame draudimą ir viską darome per kelionių organizatorių“.

Pašnekovė sakė, kad į tokias šalis kaip Portugalija nėra tiesioginių skrydžių.

„Kelionių organizatoriai neveža nei į vieną problematišką šalį. Šiandien dienai žmonės susiduria su daug problemų, kai perka netiesioginį skrydį, pavyzdžiui, kaip šiuo metu yra su „Lufthansa“.

Nepaisant to, kad Madeira yra „žalia“, jie uždraudė visus skrydžius iš Portugalijos. Tai reiškia, kad klientai, kurie važiavo tranzitu per Frankfurtą, jie negali toliau keliauti“, - pasakojo Ž. Gavelienė.

Ar pats skrydis saugus?

Kelionių organizatorių atstovai nemato ypatingos problemos dėl pačios kelionės lėktuvu.

„Saugu yra toje aplinkoje, kurioje visi yra testuoti. Šiandien dienai, jei einame į parduotuvę arba kažkur būdami nesame tikti, kad visi aplinkui yra testuoti. Šiandien dienai į oro uostą ir į lėktuvą netestuoti ir nepaskiepyti nepatenka.

Vyksta griežta priežiūra tiek skrydžio metu, tiek oro uoste, tiek vadinamuose pervežimuose, vyksta griežta priežiūra ir be kaukės nepabūsite“, - sakė Ž. Gavelienė.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Visuomenės sveikatos fakulteto profesorius Mindaugas Stankūnas taip užtikrintai sakyti, kad skrydis lėktuvu yra 100 proc., kalbant apie virusą, saugus, negalėjo.

„Galime kalbėti tik apie rizikos sumažinimo. (…) Yra pavyzdžių, kai tokioje situacijoje yra perduodamas virusas, užsikrečiama. Žinoma, taikomos priemonės riziką labai stipriai sumažina, bet sakyti, kad ją visiškai panaikina, tikrai negalime“, - sakė M. Stankūnas.

Baimė – kad sugrįžę parveš viruso atmainų

Pandemiją savo patarimais ekspertų grupėse padedantiems valdyti specialistams apskritai dideli keliaujančiųjų svetur srautai kelia nerimo. Jie būtų linkę patarti žmonėms rinktis atostogas Lietuvoje.

Net, jeigu pilnai pasiskiepijusių žmonių sveikatai keliaujant neturėtų kilti ypatingos rizikos, jie baiminasi, kad sugrįžę į Lietuvą, jie gali parvežti įvairių viruso atmainų.

„Jie gali parvežti (viruso atmainų). Jie turėtų atsakingai žiūrėti, ir sugrįžę bent kokią savaitę, kiek tai yra įmanoma, vengti kontaktų. Žmonės neturėtų tik apie save galvoti.

Galų gale, jei žmonės keliauja su šeimomis, vaikai yra nepaskiepyti. Jie gali parvežti besimptomes infekcijas. Ypač, jei sugrįš prieš Rugsėjo 1-ąją, tie vaikai ateis į mokyklas, ir paskleis, čia yra rizika“, - sakė Vilniaus universiteto (VU) Gyvybės mokslų centro vyriausioji mokslo darbuotoja, VU Medicinos fakulteto profesorė Aurelija Žvirblienė.

LSMU profesorius M. Stankūnas, matydamas, kaip vystosi situacija dėl delta atmainos, ragino žmones pasvarstyti galimybę atostogauti Lietuvoje.

„O jeigu jau keliaujate, tai tikrai rinktis tas šalis, kur yra ne tik „žalia“ situacija, bet ir pasižiūrėti dėl delta atmainos paplitimo“, - teigė M. Stankūnas.

Pasitikrinti, kokia yra situacija dėl delta atmainos paplitimo galima čia.

Tačiau profesorius atkreipė dėmesį, kad situacija greitai keičiasi, todėl sunku prognozuoti, kokia ji bus tarkime po mėnesio.

„Tarkime asmeniškai mes atostogausime rugpjūčio viduryje. Ir net neįsivaizduojame, ką darysime, nes situacija keičiasi. Tikrai neperkame kelionių nei Lietuvoje, nei užsienyje, galbūt ir norėtume išvažiuoti, kad ir netoli nuo čia. Bet situacija yra tokia, kad dabar ji yra rami, bet neaišku, kas bus rugpjūtį. Sakyti, kad „pirkite prieš mėnesį bilietą, ir jauskitės ramūs“, tikrai negalėčiau, (…) yra daug neaiškumo“, - sakė M. Stankūnas.

Jis pats teigė su šeima linksta šias atostogas praleisti Lietuvoje.

„Ir tikrai jos nebus prastesnės negu kažkur kitur. Dar galvoju, kad mūsų šalies ekonomika, turizmo sektorius, nukentėjo dėl karantino įvestų apribojimų, tai galbūt net iš patriotinės pusės bent kažkurią dalį atostogų būtų galima praleisti Lietuvoje, kad paremtume mūsų turizmo sektorių, ekonomiką, mūsų žmones“, - sakė M. Stankūnas.