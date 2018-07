Iki 2021 metų pabaigus infrastruktūros projektus, poligone galės treniruotis brigados dydžio vienetas iš kelių tūkstančių karių. Dabar Lietuvos poligonuose gali treniruotis bataliono dydžio vienetai, tai yra maždaug 500 karių. Sutartį dėl infrastruktūros plėtros pasirašė KAM bei NATO Paramos ir pirkimų agentūra (NSPA). Pagal ją, iki 2021 metų numatoma įgyvendinti 13 projektų: 12 iš jų suplanuoti poligone Pabradėje, o vienas – Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose. „Lietuvoje vykstančių nacionalinių ir tarptautinių karinių pratybų mastai išaugo tiek, kad visapusiškam mūsų ir sąjungininkų pajėgų priėmimui ir treniravimui nebeužtenka esamų poligonų dydžių, o paskutiniai kariniai konfliktai, tarptautinių operacijų patirtis sąlygoja ir karių treniruočių bazės tobulinimo poreikius“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos viceministras Giedrimas Jeglinskas. „Be to, Lietuvos kariuomenę aprūpinant nauja ginkluote, siekiame, kad kariai įsisavintų visą iki šiol neturėtų pajėgumų potencialą, tai yra ginkluotę naudotų maksimaliais saugiais atstumais“ – pridūrė jis. Laikinasis kariuomenės Sausumos pajėgų vadas pulkininkas Tomas Masaitis teigė, kad išplėtus Pabradės poligoną „pereisime į kokybiškai ir kiekybiškai naują visų Sausumos pajėgų vienetų karinį rengimą“. Infrastruktūros darbams pagal sudarytą sutartį iš viso numatoma skirti apie 47 mln. eurų, iš jų apie 23 mln. eurų bus skirta iš NATO saugumo investicijų programos per NATO Paramos ir pirkimų agentūrą.











