Plastikos chirurgas: pacientėms nedarau to, ko nedaryčiau savo žmonai

„Žinių radijo“ laidoje „Puikūs pralaimėjimai“ su laidos vedėju Gintaru Gimžausku kalbėjo apie nepatenkintus pacientus ir socialinių tinklų įtaką grožiui.

„Šios dienos paskutinė mano klientė buvo septynerių metų mergaitė, kuriai yra atlėpusios ausys ir ji jau patiria pirmąsias patyčias. Ar tą reikia daryti? Kaip ir nekyla klausimų. Be abejo, reikia. Jei moteris pagimdo dvynukus, jos pilvas buvo įsitempęs, ji buvo priaugusi 25-30 kilogramų, o dabar liko odos perteklius. Ar tai reikia daryti? Mes kaip ir sutinkame – reikia. Jei krūtys yra netgi ne F dydžio, o FF dydžio. Ir sunku žmogui nešioti prieš save tą inkarą. Ar tai reikia daryti? Taip, tai reikia daryti“, – kalbėjo plastikos chirurgas, tačiau tvirtino, kad ne kartą yra atkalbėjęs savo pacientus nuo įvairių operacijų.

Jo įvardytas kriterijus ir raudona linija, kurios nevalia peržengti – klausimas: „Ar aš tai daryčiau savo dukrai arba žmonai?“

Per metus D. Radzevičius atlieka per 400 estetinių ir per 100 plastinių atstatomųjų operacijų. Tai daug ar mažai? „Manau, kad nemažai, – teigė chirurgas. – Ne tame esmė, kiek operacijų atlieki.“

Jo teigimu, operacija operacijai nelygi, tačiau pridūrė, kad niekad nesistengia jų padaryti kiek daugiau.

D. Radzevičius teigia, kad operacijos visada pavyksta, tačiau būna, kad kyla komplikacijų. „Yra du žmogiškieji faktoriai: vienas žmogiškas faktorius – pacientas, kitas žmogiškas faktorius – operuojantis chirurgas ar visas kolektyvas, kuris dalyvauja“, – teigė plastikos chirurgas.

Darius Radzevičius Ar aš tai daryčiau savo dukrai arba žmonai? Jei aš joms to nedaryčiau, tai nedarau to ir pacientėms.

Tiesa, jo teigimu, būna ir tokių atvejų, kai pacientai lieka nepatenkinti. „Pacientas, atėjęs į gydytojo konsultaciją, dažniausiai galvoja, kad jis renkasi gydytoją. Ateina pas vieną, pas kitą, pas trečią gydytoją ir jis renkasi. Bet tuo pačiu ir gydytojas renkasi pacientą. Ypatingai mūsų darbe, grožio chirurgijoje, labai svarbu pacientų atranka. Turi operuoti tą pacientą, kuris yra tavo pacientas, tą pacientą, kuris žino, ko nori, – kalbėjo chirurgas. – Jeigu kažką ne taip padarai arba tavo kartelė kažkodėl nusileidžia žemiau, jei operuoji pacientą, kuris yra ne tavo pacientas, tu greičiausiai turėsi problemų.“

D. Radzevičius pasakojo, kad yra daug žmonių, kurie po operacijų yra nebepanašūs į save. Jis taip pat pridūrė, kad jam labiausiai nepatinka atlikti nosies korekcijos operacijas. Nepatinka ir, jo teigimu, pacientėms, kurioms po didesnių pokyčių gali tekti keisti pasą. „Tai turi būti tas pats žmogus. Dailesnių bruožų, gražesnių bruožų, jo nosis turi būti dailesnė, galbūt aplinkiniai ne visiškai turi suprasti, kas nutiko su tuo žmogumi, – apie chirurgo darbą kalbėjo D. Radzevičius. – Bet jei jis galvoja, kad atlikus nosies plastiką jis staiga taps geresniu tėvu ar geresne mama, o gal darbe geriau seksis – tai be jokios abejonės taip nebus.“

O dėl ko apskritai žmonės ryžtasi plastinėms operacijoms? „Dėl to, kad mes labiau sau patiktume ir kitiems, – teigė chirurgas. – Manau, kad tai daroma, be jokios abejonės, ir dėl kitų.“

„Visada klientėms sakau paprastą dalyką: jeigu jūs didinatės krūtis dėl savo vyro, tai greičiausiai vyras jūsų nemyli ir tai nepadės, – teigė D. Radzevičius. – Jeigu vyras myli, myli be išlygų. Nesvarbu, ar ta krūtinė tokia ar kitokia.“

Plastikos chirurgas taip pat pasakojo, kad vis jaunesni žmonės ryžtasi kūno korekcijoms ir tam didelę įtaką padarė socialiniai tinklai. „Viskas vien dėl tų „like“ ar „širdučių“, kad kuo daugiau surinktų, – kalbėjo chirurgas. – Bet jeigu jūs nepatinkate sau „selfyje“, tai jūs greičiausiai nemokate fotografuotis.“

Darius Radzevičius Visada klientėms sakau paprastą dalyką: jeigu jūs didinatės krūtis dėl savo vyro, tai greičiausiai vyras jūsų nemyli ir tai nepadės.

„Pacientai vis jaunėja, nes jie mato viską, kas vyksta aplinkui, jie nori atrodyti vis jauniau“, – kalbėjo „Žinių radijo“ svečias.

Ir nors jis teigė, kad dažnai tenka atkalbėti pacientes nuo noro keisti savo kūną, teigia, kad yra nemažai tokių, kurios po operacijų pradėjo kur kas labiau savimi pasitikėti, o jų vyrai – dar labiau jas mylėti.

Bet ar tikrai krūtų implantai nekenkia moters kūnui? Chirurgo teigimu, moksliškai to nėra įrodyta, todėl iki dabar krūtų implantai vertinami kaip saugūs.

O jei pacientai tampa priklausomi nuo plastinių operacijų? „Mums reikia labai aiškiai atskirti tam tikrus pacientus, kurie tai daro turėdami tam tikrą psichinę būseną, psichinę ligą, – teigė chirurgas ir pridūrė, kad tokią ligą turėjo Michaelis Jacksonas. – Šie pacientai visuomet bus nepatenkinti savo išvaizda, kad ir kiek operacijų jam darytum. Todėl mano pareiga – neoperuoti šių pacientų.“

Vis dėlto, jo teigimu, plastinės operacijos tampa vis mažiau pavojingos, todėl pacientai vis dažniau joms ir ryžtasi.

Visą laidą „Puikūs pralaimėjimai“ klausykite čia: