Planuojantiems keliones į užsienį – ne vienas svarbus perspėjimas: nežinodami taisyklių atgal galite greitai negrįžti

Pašnekovas sako, jog visiems, ketinantiems išvykti, labai svarbu žinoti kelias esmines taisykles.

„Nuo šiandien visi Lietuvos piliečiai gali išvykti iš Lietuvos, draudimas nebegalioja, nebereikia dokumentų, įrodančių, kad gyvenate užsienyje ar deklaruota gyvenamoji vieta, ar darbo santykiai. Bet kuris Lietuvos pilietis nuo šiandien turi teisę išvykti iš Lietuvos, tačiau išvykstant reikia atkreipti dėmesį į kelias svarbias aplinkybes dėl kaimyninių valstybių tvarkų.

Pirmoji aplinkybė – Lenkija ir Rusija užsieniečių neįsileidžia, netgi turėdami teisę išvykti iš Lietuvos, nei į Kaliningrado sritį, nei į Lenkija Lietuvos piliečiai negalės važiuoti.

Antra – nors Baltarusija įsileidžia Lietuvos piliečius, turiu omenyje užsieniečius, tačiau grįžti išvykus per vieną iš kažkurių trijų punktų pasienyje su Baltarusija, grįžti per juos nebegalima, nes išlieka ta pati sąlyga, kad grįžti sausumos keliais galima tik per du punktus – per pasienyje su Lenkija veikiantį Kalvarijos punktą bei pasienyje su Latvija veikiantį Saločių punktą. Todėl tie, kurie ruoštųsi vykti per Baltarusiją, turėtų labai apgalvoti, kaip jie sugrįš į Lietuvą“, – laidoje sakė VSAT atstovas.

Tiesa, jis tik dar kartą pakartojo, kad į Lenkiją kol kas vykti negalime.

© VSAT

„Kiekvienas turėtų žinoti, kad jeigu jis važiuotų į Lenkiją, jis nebūtų įleistas tos šalies pasieniečių. Jeigu bus palengvinimai, tuomet informuosime apie kitokią tvarką. Matyt, tiesiog reikės papildomų dokumentų, kaip ir vykstant į bet kurią kitą šalį“, – tikino pašnekovas.

VSAT atstovas taip pat įvardijo visus punktus, per kuriuos teoriškai galima išvykti iš Lietuvos.

„Teoriškai galima išvykti per Kalvarijos, Lazdijų punktus pasienyje su Lenkija, bet, kaip ir kalbame, Lenkija kol kas neįsileistų užsieniečių, teoriškai galima išvykti į Kaliningrado sritį per Panemunės ir Kybartų punktus, bet Rusija irgi neįsileidžia užsieniečių. O kalbant apie Latviją, ten yra trys punktai: Smėlynės punktas, Saločių ir Būtingės punktas. Grįžti galima tik per Saločių punktą. Pasienyje su Baltarusija veikia trys punktai: Medininkai, Raigardas ir Šalčininkai“, – sako VSAT atstovas.

© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Jis taip pat ragina žmones apgalvoti, ar tikrai jiems būtina išvykti iš Lietuvos, nes grįžus teks dvi savaites būti griežtoje saviizoliacijoje.

„Tie, kurie ruošiasi išvykti, turėtų įvertinti ir dar vieną svarbią aplinkybę, kad tebegalioja reikalavimas grįžus į Lietuvą keturiolika dienų saviizoliaciją. Vienas išvykimas ir tuomet jau būtų dvi savaitės saviizoliacijos Lietuvoje. Kiekviename punkte dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, jie pildo anketas, vykdoma sanitarinė kontrolė. Be to, kad tik per du punktus galima grįžti, planuojantieji keliones į užsienį, privalo įvertinti ir tą saviizoliaciją grįžus“, – sako G.Mišutis.

Delfi primena, kad pirmadienį premjeras Saulius Skvernelis pirmadienio nuotoliniame susitikime su Lenkijos premjeru Mateuszu Morawieckiu sutarė bendrai lengvinti pasienio gyventojų judėjimą per sieną