Plane „uždaryti“ Nemenčinę ryškėja skylių: sunerimo aplinkinių kaimų gyventojai

Gražiuose pušynuose aplink Nemenčinę yra įsikūrę nemažai kaimelių. Penktadienį „Delfi“ sulaukė poros anonimiškų liudijimų iš juose gyvenančių sunerimusių gyventojų. Jie nesupranta, kodėl buvo priimtas sprendimas „uždaryti“ Nemenčinę, o jų gyvenvietės į tą zoną nepateko.

Viena gyventoja pasakojo, kad jų kaime gyvena sergančių žmonių.

„Kodėl dalis Nemenčinės už žiedo nekontruoliuojamai gali keliauti į Vilnių? Kodėl šalia miško urėdijos esantys gyventojai gali irgi laisvai judėti? Kodėl taiko dvigubus standartus?“, – negalėjo suprasti moteris.

Kito vos už kilometro nuo Nemenčinės esančio kaimo gyventojas pasakojo, kad tikrai žino, kad pas juos gyvena dalis „Vilnikos“ ir Nemenčinėje esančios slaugos ligoninės darbuotojų. Tas kaimas taip pat nepatenka į griežtai kontroliuojamą zoną.

„Mūsų niekas neužtvėrė. Galime laisvai važiuoti ir į Vilnių, ir į Pabradę. Tie žmonės, kurie ten dirbo, jie toliau sau gali patogiai judėti, kur tik nori“, – pasakojo pašnekovas, kuris šiurpsta nuo informacijos apie tai, kaip gyventojai supranta būtinybę laikytis taisyklių.

Policija turi duomenis apie asmenis, kurie turi laikytis saviizoliacijos

Vidaus reikalų ministrės Ritos Tamašunienės atstovė spaudai Božena Zaborovska-Zdanovič paaiškino, kad Vyriausybė savo nutarimu nusprendė uždaryti tik Nemenčinės miestą.

„Policiją tą teritoriją užtvėrė. Kalbant apie tuos kaimus, tai yra žinoma, kurie žmonės turi laikytis saviizoliacijos, ir, jeigu jie tos saviizoliacijos nesilaiko, tai pareigūnai pritaikys nuobaudas“, – sakė B. Zaborovska-Zdanovič.

VRM ministrės atstovė teigė, kad policija turi tų žmonių duomenis, ir jie yra stebimi.

„Jeigu jų kaimynai mato, kad žmonės piktnaudžiauja ir nesilaiko izoliacijos, tai turėtų pranešti policijai“, – teigė B. Zaborovska-Zdanovič.

Nemenčinėje – viruso protrūkis

Kaip rašė BNS, per penkis tūkstančius gyventojų turintis Nemenčinės miestelis ketvirtadienį buvo uždarytas dėl koronaviruso plitimo grėsmės. Priemonių imtasi po to, kai nustatyta per 20 koronaviruso atvejų, susijusių su mieste įsikūrusia siuvimo įmone „Vilnika“.

Koronavirusas diagnozuotas ir greta miestelio įsikūrusių globos ir slaugos namų „Senevita“ darbuotojui, kuris, kaip įtariama, yra koronavirusu užsikrėtusios siuvimo įmonės darbuotojos giminaitis.

Taip pat koronavirusas nustatytas Nemenčinės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės darbuotojui.

Vertino ir gyventojų elgesį

Anot Visuomenės sveikatos centro, uždaryti Nemenčinę nuspręsta ir dėl to, kad izoliuotis turintys asmenys masiškai nesilaikė taisyklių.

„Jie vaikšto viešosiose vietose, vartoja alkoholinius gėrimus. Tai kelia didelį susirūpinimą“, – trečiadienį „LNK žinioms“ teigė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vadovė Rolanda Lingienė.

Izoliuotis Nemenčinėje privalo 130 žmonių, tačiau, anot R. Lingienės, antradienį net kas ketvirtas nebuvo namie. Maža to, užsikrėtę arba su jais bendravę netiki koronaviruso pavojumi ir tvirtina, kad išsigydys alkoholiu.

Nacionalinė visuomenės sveikatos centro vadovė pavardijo, ką specialistai girdi iš tų žmonių: „Man nesvarbu“, „aš neužkrėsiu“, „čia kažkokia užsienio valstybės diversija.“

„Sako, kad jie vartoja „vaistų“ nuo viruso, turėdami mintyje alkoholinius gėrimus“, – pasakojo R. Lingienė.

Vyriausybė nutarė, kad prie pat Vilniaus esanti ir koronaviruso židiniu tapusi Nemenčinė nuo ketvirtadienio, 7 val. ryto, uždaroma. Įvažiuoti į Nemenčinę gali tik tie, kurie čia dirba, o visi kiti privalo gauti Visuomenės sveikatos centro leidimą. Išvažiuoti iš Nemenčinės galima taip pat tik darbo reikalais arba jeigu žmonės turi keliauti dėl sveikatos problemų.