Tokia byla uostamiestyje pirma. 4,8 tūkstančio eurų iš universiteto už nekokybiškas studijas reikalaujantis indų tautybės Myilsamy Murugasamy Lietuvoje studijavo dvejus metus.

Pasibaigus studijoms, po pusmečio baigė galioti ir jo viza. Anot byloje KU atstovaujančios advokatės Irenos Jermolajevos, Indijos pilietis greičiausiai siekia vėl grįžti į Lietuvą, mat avokato iki bylos nagrinėjimo jis nepasamdė, nors net ir būdamas Indijoje tikrai galėtų tą padaryti.

2016-ųjų rugsėjį pagal studentų mainų programą vyras atvyko studijuoti vadybos. Viename KU duotame interviu jis teigė, kad atvykęs uostamiestį jis pamilo Lietuvą. Taip pat pasakojo, kad iki studijų Lietuvoje keletą metų jau buvo dirbęs bei studijavęs Jungtinėje Karalystėje, Koventryje tą patį dalyką. KU tada vyras sakė, kad jam patiko Europa, todėl Lietuvoje studikas pasirinko dėl galimybės atvykti į Senąjį žemyną.

KU į teismą padavęs buvęs studentas teismui pateikė skundą, kad esą dėstytojai dirba nekompetetingi ir per teismą reikalavo, kad būtų pateiktos net jam studijų metu pateiktų užduočių, rašto darbų kopijas. Esą dalis darbų dėstytojai vertino jam nedalyvaujant.

Buvusio studento prašymai sudaro nemažą dalį – jis reikalavo net sąrašo, kaip jis lankė paskaitas. Be to, kadangi jis studijavo anglų kalba, teismas prašė pateikti visų kursinių, referatų ir kitų prašomų dokumetus pateikti verstus į lietuvių kalbą, mat ginčo teisena gali būti nagrinajama tik valstybine kalba.

Teisme dėstytojai ir teisėjas aiškinosi, ką realiai galima realiai tenkinti iš patiktų buvusio studento, mat dalis studijų metu atliktų darbų nėra saugoma.

„Dėstytojai neprivalo saugoti studentų užduočių, tai nereglamentuota. Aš esu išsaugojęs tik per klaidą stalčiuose. Be to, nėra žymimas lankomumas, jei studentas negali atlikti užduočių, jis turi informuoti kadetros vedėją. Tokio prašymo kadedros vedėjas negavo. Tik baigiamasis darbas yra reglamentuotas ir saugomas, jo gynimas vyko kartu su kitais studentais, jo neegzaminvo vieno“, – aiškino situaciją profesorius KU Vadybos katedros vedėjas Rimantas Stašys.

Viena dėstytojų, Ligita Šimanskienė teisme paaiškino, kad dalis egzaminų vyko kompiuteriu, popierinio egzamino varianto nė neturi, o aptarimas vyko tiesiog tuo metu, kai vyko egzaminas. Laikmenose tokie duomenys nesaugomi.

„Dėstytojai yra su didele patirtimi, dėsto ne tik Klaipėdos universitete, bet ir kitose užsienio šalyse. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jam suteiktos žinios buvo nepakankamos“, – teisme aiškino advokatė.

Pats M. Murugasamy į teismą neatvyko ir teismui argumentavo tuo, kad esą jam niekas Indijoje nepadeda gauti vizos, tad dėl to jis ketina badauti Indijoje prie Lietuvos ambasdos.

Kaip trečiuosius asmenis užsienietis įtraukė aštuonis asmenis: Ligitą Šimanskienę, Algirdą Giedraitį, Rimantą Stašį, Eduardą Spiriajevą, Daivą Labanauskaitę, Jolitą Viluckienę, Airimą Župerką ir Eriką Župerkienę. Teismo paklausus, ar jie neprieštarauja parengiamajam posėdžiui, nė vienas jų neprieštaravo. D. Labanauskaitė sakė, kad indas pats demonstruoja nepagalbą sukvietęs į teismą tiek žmonių, o pats nepasirūpinęs atvykimu ar advokatu.

„Teismas įvertino ir tai, kad teismas išaiškino ieškovui teisę pasirinkti atstovą Lietuvoje, šie dokumentai yra įteikti, ieškovas šia galimybe nepasinaudojo. Teismas už šalis tikrai nedirs ir nerinks įrodymų. Teismas mano, kad ieškovo teisės nebus pažeidžiamos, mat šiandien vyks parengiamasis posėdis, o ne bylos nagrinėjimas“, – sakė teisėjas.

Teismas skyrė 20 dienų papildomų įrodymų pateikimui.