„Kiekvienoje įkalinimo įstaigoje yra sudarytos amnestijos komisijos ir jos nagrinės visus pretendentus, kurie gali būti amnestuoti. Komisija turi savo darbą baigti iki balandžio 1 dienos. Visi pretendentai, kuriuos komisija svarstys ir priims teigiamą sprendimą, bus paleidžiami nuo balandžio 1 dienos ir bus prižiūrimi probacijos pareigūnų“, – BNS sakė E. Jankevičius. Jis pabrėžė, kad projektu nėra siekiama paleisti kuo daugiau kalinių, o tik tuos, kurie yra charakterizuojami gerai, nėra pavojingi, turi „siekį keistis ir taisytis bei pradėti savo gyvenimą pirmuoju puslapiu“. Sausio 1-ąją įsigaliojęs Seimo priimtas Amnestijos įstatymas iš viso palies apie 420 nuteistų asmenų: maždaug 170 būtų paleidžiami į laisvę, dar apie 250-čiai bus sutrumpintas bausmės laikas. Numatyta, kad laisvę atgautų apie 90 atliekančių areštą, iki 40-ies nepilnamečių, nuteistų iki trejų metų laisvės atėmimo bausme, jei nusikaltimo metu jiems nebuvo 18-kos, taip pat keliolikai asmenų, pusiaukelės namuose atlikusių bent trečdalį bausmės (preliminariai – 17 asmenų). Taip pat nuo bausmės būtų atleidžiamos nėščiosios, nuteistos iki šešerių metų nelaisvės (preliminariai viena), neįgalieji (preliminariai – 6 asmenys). Areštantams, bausmę atliekantiems paprasta tvarka, laikas bus trumpinamas pusiau, pirmąkart nuteistiems, jei jų bausmė neviršija trejų metų ir jų nusikalstamumo rizika žema, bausmė trumpinama metais (tai negaliotų nuteistiems lygtinai, jei jie pažeidė paleidimo sąlygas). Besilaukiančioms bei įkalinimo įstaigose auginančioms vaikus moterims bausmės, priklausomai nuo nusikaltimų, mažinamos nuo ketvirtadalio iki pusės, daugiausia ji gali būti trumpinama penkeriais metais.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.