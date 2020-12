Pirmasis rusų ir amerikiečių susidūrimas baigėsi skerdynėmis: kuo ši pamoka aktuali Lietuvai

Kokie dar rusų kariai? Kryme nėra rusų karių. Gali nueiti į parduotuvę ir nusipirkti tokią uniformą. Taip 2014-ųjų vasario pabaigoje Ukrainai priklausančiame Kryme pasirodžius „žaliesiems žmogeliukams“ įžūliai melavo Kremlius – nuo kariškių iki paties Vladimiro Putino.

Vėliau V. Putinas patvirtino, kad Kryme išties veikė Rusijos specialiosios pajėgos, slapta įvestos ir atplėšusios pusiasalį nuo Ukrainos. Tačiau tada neigti akivaizdžius faktus V. Putinas nevengė net pokalbių su tuometiniu JAV prezidentu Baracku Obama metu.

„Prezidentas Obama reguliariai kalbėdavosi su prezidentu Putinu apie padėtį Ukrainoje. Obama sako: „žiūrėk, turime rasti kelią, kaip tau atitraukti pajėgas“, o Putinas sako: „Kokias pajėgas? Neturime ten jokių pajėgų“.

Tada Obama sako: „Klausyk, mesk į šalį tas nesąmones ir raskime sprendimą“, o Putinas toliau atšauna: „nesuprantu, apie ką kalbi“, – viename interviu 2017-siais atviravo buvęs B. Obamos ir būsimasis išrinktojo JAV prezidento Joe Bideno patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas.

Iš šono tai atrodo kaip komedija: kaip gali dviejų branduolinių valstybių lyderiai ginčytis dėl to, ką abi pusės puikiai mato vienodai. Atrodytų, kad problemą galima būtų spręsti taip, kaip yra pasiūlęs Estijos kariuomenės vadas Riho Terras: nušauti pirmąjį pasirodžiusį „žaliąjį žmogeliuką“.

Ir nors tokie siūlymai sulaukia ir kritikos, dabar prabilęs 2018-ųjų vasario įvykių liudininkas savo istorija patvirtina nesyk nerašytą taisyklę: Rusija sustoja tik ten, kur yra sustabdoma. Kartais prireikia ir grubios jėgos – tai rodo pirmasis XXI a. rusų ir amerikiečių susidūrimas, kuris baigėsi skerdynėmis.

Bliūkštanti „Vagner“ legenda

„Žinoma, mūšis prie Eufrato. Todėl, kad, po velnių, jaučiausi bejėgiu. Prieš ką kariauti? Nemačiau priešininko! Juo buvo amerikiečių sraigtasparniai, o aš turėjau trumpavamzdį automatą artimam mūšiui, bet net jeigu būčiau turėjęs normalų automatą, nebūčiau pasiekęs sraigtasparnio.

Kai kovoji su tuo, ko nematai, ištirpdo tau smegenis“, – taip apie baisiausią savo patirtį 2018-ųjų vasario 8-osios naktį interviu „Meduza“ kalbėjo vienas nedaugelio gyvų po to mūšio likusių liūdnai pagarsėjusios Rusijos samdinių grupuotės „Vagner“ samdinių Maratas Gabidulinas. Negali sakyti, kad jis nebuvo įspėtas.

„Vyrukai, jūs keliausite į karus ten, kur mūsų valstybė turi interesų. Pasiruoškite, kad tai jums gali blogai baigtis. Mirtimi“, – esą taip M. Gabidulinui buvo pažadėta vos tik prisijungus prie „Vagner“ 2015-siais. Karinės patirties jau turėjęs M. Gabidulinas prieš tai tarnavo oro desanto pajėgose, o dėl savo garbaus amžiaus ir išvaizdos gavo šaukinį „Dėdė“. Bet visa jo patirtis neparuošė tam, ką teko patirti Sirijoje, kur Rusija įsitraukė į kovos veiksmus nuo 2015-ųjų.

Dalyvaudamas V. Putino virėju vadinamo Jevgenijaus Prigožino samdinių bendrovės karinėse kampanijose Libijoje ir Sirijoje jis įsitikino, kad įspėjimai apie mirtį nėra laužti iš piršto. Sirijoje M. Gabidulinas buvo sužeistas 2016-siais ir tada esą nusprendė parašyti memuarus – „Dukart į tą pačią upę“, kad nieko nepamirštų. Ilgas ir išsamus interviu, pasirodęs gruodžio pradžioje „Meduza“ – ne atsitiktinumas, mat M. Gabidulino istorija apie šią knygą jau pinama įvairiomis legendomis.

Atrodytų, kad kitaip ir negali būti, mat net jei buvusio specialiųjų pajėgų papulkininkio, kovinės patirties Čečėnijoje bei Donbase įgijusio Dmitrijaus Utkino įkurta privati karinė bendrovė tėra viena iš daugelio Rusijoje, būtent „Vagner“ gaubia mistinė aura, net jei vien dėl pavadinimo.

Pastarojo kilmė, regis, banali: neonacistinėmis pažiūromis neva garsėjančio D. Utkino pomėgis Adolfo Hitlerio mylimam vokiečių kompozitoriui Richardui Vagneriui iš pradžių tapo paties D. Utkino šaukiniu, o vėliau ir visos grupės pavadinimu. Tikruoju jos finansuotoju bei šeimininku laikomas J. Prigožinas, kurį dar 2016-siais JAV ir ES įtraukė į sankcijų sąrašus, nors Rusijoje, suprantama, nėra oficialiai patvirtintas J. Prignožino ir „Vagner“ ryšys.

Pats M. Gabidulinas interviu nesikuklino skleisti mitų: jis tikino 2017 metais įsidarbinęs padėjėju pas patį J. Prigožiną, o šis tapo knygos įkvėpėju vos perskaitęs ištraukos juodraštį. J. Prigožinas esą ne tik sukūrė pagal M. Gabiduliną sukurtą pagrindinio personažo vardą „Dėdę Martiną“, bet ir palaimino knygos tiražą, išleido kelis egzempliorius, o tada sustabdė leidybą, atidėliodamas ją iš pradžių 2022-siems arba dar vėlesniam laikui.

Pasirodžius M. Gabidulino interviu knygą turėjusi išleisti leidykla nieko nekomentuodama atšaukė planuotą tiražą, o pats autorius sulaukė kritikos dėl jo papasakotų įvykių „istorijos netikslumų bei faktų klastojimo“. Bet net ir tai turėjo pridėti tik dar daugiau intrigos bei mistikos, siejamos su „Vagner“ – esą štai kokios paslaptingos povandeninės srovės ir kaip nepatogiai dėl M. Gabidulino istorijos turėtų jaustis Kremlius.

Siaubinga naktis Sirijoje

Vis dėlto abejonės dėl paties M. Gabidulino teiginių nepaneigia mažiausiai vienos istorijos – mūšio prie Eufrato, dar vadinamo Chašamo mūšiu ar susidūrimu prie Deir ez-Zoro faktas. Oficiali istorija yra žinoma ir ne kartą aprašyta tiek Rusijos, tiek JAV žiniasklaidoje: link naftos telkinių 2018-ųjų vasarį pabandė prasiveržti Rusijos samdiniai ir jų vadovaujami sirai.

Naktį iš vasario 7-osios į 8-ąją šis šimtų vyrų žygis link Eufrato buvo sustabdytas: sulaukusi pirmųjų šūvių JAV prieš puolančiuosius metė aviaciją ir artileriją. Nepraėjus nė savaitei kautynių faktą patvirtino JAV, o galiausiai „Vagner“ dalyvavimas buvo patvirtintas JAV žiniasklaidoje.

