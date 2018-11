Savaitgalio balsavimai nulems, kurį iš dviejų varžovų – Seimo narę buvusią finansų ministrę Ingridą Šimonytę ar buvusį diplomatą Vygaudą Ušacką – partija pasirinks kelti kandidatu į šalies vadovo postą kitų metų gegužę vyksiančiuose prezidento rinkimuose. TS-LKD sekretoriato duomenimis, pirminiuose rinkimuose šeštadienį balsavo 25 proc. (3816) konservatorių ir beveik 35 proc. (6326) balsavimui besiregistravusių partijai nepriklausančių gyventojų. Aktyviausiai balsuota Trakuose, Kelmėje, Biržuose, Skuode, Panevėžy. Pirminių partijos rinkimų balsavimas šalies miestuose vyks ir antrąją dieną – sekmadienį. Jame dalyvauti registravosi daugiau nei 19 tūkst. nepartinių žmonių, po besiregistravusių patikros teisę balsuoti turės 18 tūkst. 259. Susiję straipsniai: Konservatorių pirminiuose rinkimuose sostinėje – eilės prie balsavimo kabinų Konservatoriams atėjo apsisprendimo metas Kandidatą į prezidentus renka ir daugiau nei 14 tūkst. konservatorių partijos narių, jiems atskiros registracijos nereikėjo. Partijos pirminių rinkimų rezultatus vėliau tvirtins TS-LKD taryba. Savaitgalį vykstančiame balsavime partijos nariai taip pat reitinguoja kandidatų savivaldos tarybų rinkimuose sąrašus, taip pat – kandidatų į Europos parlamentą sąrašus. Panevėžyje tuo pačiu vyksta partijos kandidato į merus atranka, kurioje gali balsuoti ir nepartiniai asmenys.

