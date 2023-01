Skirtingai nei ankstesniais metais, daugiausia pranešimų šiemet sulaukė greitoji medicinos pagalba – 2644. Šis skaičius šiek tiek viršija prieš metus buvusį – tuomet buvo perduota 2600 pranešimų.

Daugiau pranešimų nei ankstesniais metais sulaukė ir priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba – jai perduota 204 prašymai (2022 m. – 152). Mažesnį bendrą pranešimų skaičių lėmė beveik 300 sumažėjęs policijos kompetencijos įvykių skaičius: šiemet jų buvo užregistruota 2352, kai 2022 m. sausio 1-ąją buvo 2644. Aplinkos apsaugai šiemet buvo perduota 11 prašymų (2022 m. – 23), rašoma pranešime.

Tradiciškai daugiausia skambučių sulaukta tuoj po vidurnakčio: per pirmąją 2023-iųjų metų valandą užregistruoti 636 skambučiai, per antrąją – 564, per trečiąją – 488, per ketvirtąją – 474. Paryčiais nuslūgęs skambučių skaičius vėl išaugo nuo 15 valandos.

„Pirmieji skambučiai daugiausia buvo susiję su sprogdinamais fejerverkais: sulaukta nusiskundimų dėl triukšmo, pranešta apie sužeistus žmones, degančius konteinerius. Nuo fejerverkų nukentėjo automobilis Vilniuje, gyvenamasis namas Panevėžio rajone. Fejerverko liekanos buvo rastos ir uždūmintoje daugiabučio laiptinėje Vilniuje“, – teigiama pranešime.

Per pirmąją valandą po vidurnakčio buvo užregistruota ir priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai perduotas 61 pranešimas. Dalį kilusių gaisro židinių užgesino patys gyventojai.

Policijai Naujametinę naktį, nuo gruodžio 31 d. 20 val. iki sausio 1 d. 8 val., buvo perduotas 351 pranešimas apie viešosios tvarkos pažeidimus, 250 – apie smurtą artimoje aplinkoje, 168 – apie nusikaltimus asmeniui.

Greitosios medicinos pagalbos daugiausia prireikė dėl traumų, sumušimų, psichikos ir elgesio sutrikimų. Nemažai buvo karščiuojančių žmonių. Popiet sulaukta skambučių iš asmenų, norėjusių išblaivinimo paslaugų.

Anot Bendrojo pagalbos centro, netrūko ir netikslinių bei trukdančių skambučių. Vienas asmuo iš Plungės piktybiškai skambino net 43 kartus. Būta tokių neblaivių asmenų, kurie nesugebėjo suprasti nei kam, nei dėl ko skambina, pažymima pranešime.