„Aukščiausios temperatūros reikšmės bus fiksuojamos apie 2–4 val. dienos. Ji svyruos tarp 3-8 laipsnių šilumos ir aišku, prie tokių temperatūrų, sniego kritulių nesulauksime, todėl daugelyje rajonų toliau lis, intensyviai dulksnos, pajūryje pūs stiprokas pietvakarių vėjas, jo gūsiai sieks 15–18 metrų per sekundę“, – pirmadienį LRT radijui sakė M. Kirkliauskaitė. M. Kirkliauskaitės teigimu, pirmadienis bus šilčiausia šios savaitės diena. Antradienį, pasako jos, ciklonas pradės silpnėti, lietaus pobūdis pasikeis: „Nakties metu daugelyje rajonų laikysis trumpalaikiai, tokie labiau liūtinio pobūdžio lietūs, o dieną lynos visai negausiai, vietomis, didesnė tikimybė, kad šiauriniuose rajonuose atsiras jau ir pragiedrulių“. Susiję straipsniai: Po permirkusios Naujųjų nakties tikros žiemos dar teks palaukti Orai: Naujuosius metus pasitiksime su krituliais Temperatūra naktį bus artima nuliui – svyruos nuo 1 laipsnio šalčio, todėl pietinių šalies rajonų kelius padengs plikledis, iki 3 laipsnių šilumos, o dieną kils iki 1–6 laipsnių šilumos. Kitomis savaitės dienomis temperatūra sieks 1–5 laipsnių šilumos, o naktimis bus artima nuliui. „Ketvirtadienį sulauksime gausesnio kritulių praslinkimo pro šalį – naktį iš debesų daugiausia kris sniegas, šlapdriba, o artėjant rytui, pakankamai greitai tie krituliai pereis į lietų, dienomis vyraus lietus ir dulksna, tik temperatūra bius kiek žemesnė – naktį svyruos tarp 0–3 laipsnių šilumos, o dieną – 0–5 laipsnių šilumos,“ – informavo sinoptikė. Penktadienį ji prognozuoja didesnę tikimybę formuotis plikledžiui, nes sustiprės aukštesnio slėgio laukas, temperatūra naktį bus žemesnė, o dieną temperatūra sieks 0–5 laipsnių šilumos. „Maždaug panaši situacija su orais išlieka ir ateinantį savaitgalį. Tikrosios žiemos dar kol kas nesimato, didesnių šaltukų, kurie prasiverštų į Lietuvą šalia irgi niekur nėra, kitą savaitę daugiausia vyrais lietaus pavidalo krituliaiu“, – pranešė M. Kirkliauskaitė. Kelininkai praneša, kad Panevėžio ir Utenos apskrityse kelių dangos pirmadienio rytą vietomis padengtos šlapio sniego sluoksniu, slidžios, o likusioje šalies dalyje eismo sąlygas sunkina lietus, kelių dangos šlapios arba drėgnos. Oro temperatūra nuo 1 iki 5 laipsnių šilumos. Vandens gylis krašto kelio Šilutė–Rusnė apsemtame ruože išlieka 21 cm. Lengvųjų transporto priemonių eismas draudžiamas. Įmonės „Kelių priežiūra“ Klaipėdos padalinys specialiomis transporto priemonėmis apsemtu ruožu kelia lengvuosius automobilius, gyventojus bei keleivius. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis dieną debesuota, daug kur palis. Vėjas pietvakarių, 8-13 metrai per sekundę, pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia oro temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos.











