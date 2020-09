Anot politologo Vaido Augūno, stebint situaciją Baltarusijos regionuose matyti, kad protestai mąžta.

„Teisėsaugos aparatas išliko lojalus valstybės vadovui, jei jį taip galima pavadinti, ir ėmėsi labai rimtų represijų. Iš principo visi žmonės, kurie buvo protestų varikliai, regionuose yra sugaudyti, pagrindiniai organizatoriai susodinti, aktyvistai nubausti 2–3 mėnesių algų dydžio baudomis, dalis bėgo į užsienį. Regionuose jau pralaimėta“, – mano politologas.

Tuo tarpu ambasadorė, strateginio planavimo grupės patarėja Jovita Neliupšienė mano, kad žmonės kol kas išlaiko iniciatyvą savo rankose.

„Dabar matome visiškai kitokią situaciją, kalbama ne tik apie jaunus žmones, moteris, kurie išėjo į gatves, bet ir profsąjungas, darbininkus, pagyvenusius žmones. Žmonių nepasitenkinimas situacija šalyje ir rinkimų rezultatais nepasikeitė, tiesiog žmonėms kol kas nepavyko pasiekti, kad būtų sutarta dėl naujų rinkimų ir demokratiškesnio proceso“, – sako ji.

Ruoš atsitraukimo scenarijų

Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras, ambasadorius Vygaudas Ušackas pastebi, kad situacija krypsta link Lukašenkos atsitraukimo. Tai, pasak, V. Ušacko matyti iš jo pasisakymų, kad jis „užsisėdėjo“: „Akivaizdu, kad Lukašenka yra praradęs legitimumą daugelio žmonių akyse, bet išlaiko valdžios svertus savo rankose. Manau, kad Kremlius mato, kad A. Lukašenka tampa nebepatogus ir nelegitimus.“

Per pirmadienį vyksiantį V. Putino ir A. Lukašenkos susitikimą, V. Ušacko manymu, bus aptariami klausimai, susiję ne tik su politine situacija, bet ir skolomis Rusijai, dujų kaina ir pan., be to, bus sutarta dėl valdžios transformacijos scenarijaus.

„Rusija nuo ES ir JAV skiriasi. Nei ES, nei JAV neturi strategijos ir tai didžiausia problema. Rusija turi aiškiai išreikštus interesus: integracija, kad nebūtų dar vienos antirusiškai nusiteikusios buvusios Sovietų Sąjungos respublikos“, – aiškina jis.

„Bus paruoštas scenarijus pusantrų–dvejiems metams ir Lukašenkai bus surasta „pagalvė“. Manau, kad jis, jo artimieji jau puikiai supranta, kad jis yra išėjimo strategijos procese“, – priduria V. Ušackas.

V. Augūno manymu, A. Lukašenka nesitrauks bent iki 2022-ųjų: „Manau, kad pokalbis su V. Putinu lems daug, turbūt bus nutartas kažkoks tarpinis perėjimas 2022 metais. Dabar jis tikrai neatsitrauks, tai būtų labai didelis antausis. Ypač prieš Rusijos savivaldos rinkimus. Jis parodytų, kad protestais galima nuversti valdžią. Po to, matyt, kažkiek keis konstitucinę struktūrą, paliekant jam valdžią tam tikrose ribose ir įtraukiant daugiau veikiančių asmenų.“

Lietuvai svarbūs keli dalykai

V. Ušacko nuomone, nei Lietuva, nei ES neturėjo aiškios strategijos, kaip elgtis Baltarusijos atžvilgiu, iki šiol procesai šalies viduje buvo analizuojami per mažai buvo analizuojami procesai Baltarusijos viduje. Dabar, anot jo, Lietuvai svarbūs keli dalykai.

„Mums svarbu, kad po lapkričio 5 dienos Lukašenka nebūtų pripažintas prezidentu. Antras dalykas – kad būtų įvesta stebėjimo misija. Trečia – kalbėti su Putinu, kad jie negali pažeisti Baltarusijos suvereniteto, ir kad, jei būtų daromi kažkokie veiksmai, būtų įvedamos sankcijos“, – pabrėžia V. Ušackas.

Kad aiškios strategijos nėra, sutinka ir politologas V. Augūnas.

„Mes pradžioje džiaugėmės, kad ES sureagavo greičiau nei Ukraina, bet kol kas turbūt nepavyks organizuoti sankcijų net esminiams pareigūnams. Dar daugiau – ar Lietuva turi strategiją? Ne tai, kad pripažinti CIchanouskają, bet ko mes imsimės, kad tai įgautų realias formas? Tai bus didelis iššūkis“, – įsitikinęs jis.

Lietuvos ambasadorė ES J. Neliupšienė pabrėžia, kad Vakarai pasakė, jog rinkimai buvo neteisėti ir nelegitimūs, tačiau jų strategija visuomet skirsis nuo tos, kuria vadovaujasi Rusija.



„Taip, [ES] neturėjo strategijos primesti savo galios, bet kalbame apie visiškai kitokius veikėjus. ES niekada neturės tokios strategijos, kuri sieks primesti galią“, – aiškina ji.

„Iš tikrųjų nežinomųjų – per daug. Jeigu galvosime apie ilgą Lukšenkos išėjimą, jis tikrai bus labai skausmingas, su žmonių sulaikymu, aukomis. Manau, mes turime stengtis to išvengti“, – laidoje „Delfi diena“ sako ji.