Pinskuvienė pranoko pati save: pažemino manekenės standartų neatitinkančią žurnalistę

Trečiadienį N. Tuškevičienė kreipėsi į žiniasklaidą atkreipdama dėmesį, kad Širvintų rajono savivaldybėje nuolat ribojamos žurnalistų teisės nekliudomai rinkti informaciją.

„Širvintų rajono merė Ž. Pinskuvienė uždraudė žiniasklaidai pasirinkti sėdėjimo vietą tarybos posėdžių metu, neva taip reikalaujama Širvintų rajono tarybos reglamente, kurį jie patys pasitvirtino. Tam skyrė tolimiausią posėdžių salės kampą, prie pat praėjimo. Juo eidami tarybos nariai ir svečiai nuolat užkabina stovą su foto/video aparatais. Iš minėto kampo negaliu matyti opozicijos, nors ji posėdžiuose aktyviausiai kalba ir man, kaip žiniasklaidos atstovei, rūpi tai užfiksuoti. Nematau, kaip opozicija balsuoja (sėdžiu jiems už nugarų). Aš matau tik valdančiuosius, nors jie visi sutartinai tyli, o balsuoja dažniausiai vienodai“, – rašo N. Tuškevičienė.

© Asmeninio albumas

Jos teigimu, posėdžio metu merės patarėja laisvai vaikšto po salę ir fotografuoja, ką nori. Deja, to negalima daryti jai, žurnalistei. Tuo metu du tarybos nariai, merės partiečiai, rašantys jos dukros laikraštyje „Širvintų kraštas“, sėdi tarybos nariams skirtose vietose.

D. Tuškevičienė kreipėsi palaikymo į Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) pirmininką Dainių Radzevičių. Šis sąjungos vardu nusiuntė savivaldybei raštą su priminimu, kad jie negali varžyti žiniasklaidos renkant informaciją.

„Merės reakcija – naujos patyčios mano adresu tarybos posėdžio, vykusio balandžio 10 d., metu. Pasiteirauta, ar telpu nurodytoje vietoje – esu apkūni (turiu vidutinę negalią). Nors rašte ne apie tilpimą kalbėta“, – piktinasi N. Tuškevičienė.

Ir tai dar ne viskas. Per paskutinį tarybos posėdį dėl to, kad žurnalistė sėdi ne ten, kur merė nori, buvo skelbiamos net dvi pertraukos. Pirma pertrauka truko pusvalandį, antra – valandą. Per jas N. Tuškevičienė turėjo apsigalvoti.

Neringa Tuškevičienė © Asmeninio albumas

„Žinoma, tarybos nariai pyko ant manęs, kad jie priversti gaišti laiką po darbo valandų. Po antros pertraukos (18 val.) pati pasitraukiau į nurodytą vietą, tik merei ir tarybai priminiau apie tai, kad jie pažeidžia Konstituciją ir Visuomenės informavimo įstatymą. Beje, opozicijos nariai bandė sakyti merei, kad ji pažeidžia įstatymus. Tačiau ji neleido jiems kalbėti“, – skundžiasi žurnalistė.

N. Tuškevičienė. Merės reakcija – naujos patyčios mano adresu tarybos posėdžio, vykusio balandžio 10 d., metu. Pasiteirauta, ar telpu nurodytoje vietoje – esu apkūni (turiu vidutinę negalią). Nors rašte ne apie tilpimą kalbėta.

N. Tuškevičienė taip pat sako, kad dėl kritiškų straipsnių persekiojama ne tik ji, bet ir jos šeima. Moteris pasakoja gyvenanti savivaldybės bute, kuris jai su vaikais skirtas po smurto šeimoje. „Beje, jau trejus metus prieš mūsų šeimą smurtauja merė. Ji bandė mus išmesti, o Vaiko teisės pasiūlė vaikus apgyvendinti institucijoje. Nors jais rūpinuosi ir negeriu. Teismo sprendimu turiu teisę bute gyventi iki šių metų birželio 19, tačiau merės dukros spaudoje nuolat man prikaišiojama, kad gyvenu neteisėtai. Dėl to išgyvena mano paaugliai vaikai“, – apgailestauja redaktorė.

Ir tai ne pirmas kartas, kada N. Tuškevičienė pakliūna į Ž. Pinskuvienės nemalonę. Prieš kurį laiką ji tiesiog ištrinta iš nuotraukos metinėje savivaldybės veiklos ataskaitoje. Ž. Pinskuvienė tuomet pareiškė esanti merė, tad galinti daryti ką norinti.

Ž. Pinskuvienė trečiadienį mobiliuoju telefonu nebuvo pasiekiama. Savivaldybės viešųjų ryšių vyriausioji specialistė Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė nurodė, kad merė iki gegužės pradžios atostogauja, taigi jos pozicijos nepateikė.

Eina Druskininkų keliu

LŽS pirmininkas D. Radzevičius sako, kad Širvintose valdžią kritikuoja tik du leidiniai – „Širvis“ ir „Krašto naujienos“. Iš jų ir sulaukiama skundų, sąjunga leidinius konsultuoja, kaip teisiniu būdu ginti teises. Tuo metu laikraštis „Širvintų kraštas“ priklauso merės dukrai Danielai Pinskutei.

„Didžioji Širvintų problema, kad ir politinė opozicija, mano galva, deja, kol kas šiandien per silpna apginti netgi galimybę žmonėms dalyvauti savivaldos gyvenime. Nes savivaldoje kiekvienas žmogus turi turėti galimybę dalyvauti tarybos posėdžiuose, žiūrėti, kas sprendžiama.

Gaila, kad kol kas Širvintos, kaip ir Druskininkai, turbūt savotiškai išsiskiria labai silpnu įvairių nuomonių pripažinimu, suvokimu, kad nebūtinai visi laimina, ką daro valdžia“, – DELFI kalbėjo D. Radzevičius.

LŽS pirmininkas apgailestauja, kad Seimo kontrolieriai ir kitos įstaigos tam skiria nepakankamai dėmesio.

„Net ir vieno žurnalisto, žmogaus viešas žeminimas niekaip netelpa į laisvos demokratiškos šalies gyvenimą. Žiūrėjau tą posėdį, atrodo, tai viešas pasityčiojimas, mes su kolegomis kitą savaitę Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai galvojame šį klausimą viešai įvertinti. Akivaizdu, kad tai lakmuso popierėlis demokratijai rajonuose“, – sakė D. Radzevičius.