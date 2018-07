„Prašome panaikinti teismo sprendimą“, – BNS sakė Ž. Pinskuvienės advokatas Jovitas Elzbergas. Jis nepanoro komentuoti apeliacinio skundo motyvų. Birželio 26 dieną Vilniaus apygardos administracinis teismas paskelbė, kad Širvintų rajono merė turi kompensuoti žalą vietos gydymo įstaigai, iš kurios ji neteisėtai atleido vyriausiąją gydytoją. Šis teismas nusprendė, kad bendrosios kompetencijos teismai savo procesiniais sprendimais konstatavo, kad Širvintų rajono merė Ž. Pinskuvienė savo potvarkiu neteisėtai iš pareigų atšaukė bei nutraukė darbo sutartį su Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytoja Nijole Dimšiene, šis potvarkis buvo panaikintas ir iš Širvintų pirminės sveikatos priežiūros centro N. Dimšienės naudai buvo priteisti pinigai, jie buvo išmokėti N. Dimšienei. Susiję straipsniai: Pinskuvienė turės atlyginti daugiau nei 22 tūkst. eurų žalą dėl neteisėto atleidimo Teismas po dviejų savaičių skelbs, ar Pinskuvienė turi atlyginti žalą Vilniaus apygardos administracinis teismas pažymėjo, kad neteisėtas potvarkis dėl medikės atleidimo priimtas dėl merės kaltės ir tyčios, o centras patyrė žalą, ją Ž. Pinskuvienė turi visiškai atlyginti. Ž. Pinskuvienė 2016 metų vasarį iš pareigų atleido Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vyriausiąją gydytoją N. Dimšienę. Medikės atleidimas pripažintas neteisėtu, jai priteista per 22 tūkst. eurų. Šiuos pinigus viešąjį interesą ginanti Vilniaus apygardos prokuratūra prašė gydymo įstaigai dabar priteisti iš Ž. Pinskuvienės asmeniškai. Pasak prokurorų, žalą Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras patyrė išmokėdamas didelę sumą dėl teismų neteisėtu pripažinto merės potvarkio. Prokurorų pareiškimas buvo visiškai patenkintas. Ž. Pinskuvienės skundą nagrinės Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, jo verdiktas bus galutinis ir neskundžiamas. Autorė: Ingrida Steniulienė

