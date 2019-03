Savivaldybė buvo paskelbusi atstatymo techninio projekto rengimo konkursą, tačiau jį nutraukė dėl architektų bendruomenės išsakytų abejonių. „Rengti bokšto techninį projektą nenutuokiant, kokio galutinio tikslo siekiama ir kokius tolesnius žingsnius žengsime, yra neatsakinga bei nepriimtina. Konkursas paskelbtas neturint patvirtinto projektinio pasiūlymo dėl visos pilies atstatymo. Tai nenuoseklu“, – teigiama Lietuvos architektų rūmų regioninės architektų tarybos išvadoje. Uostamiesčio valdžia teigia, jog skelbti visos pilies atstatymo projekto konkursą neracionalu, nes kol kas finansiškai įmanoma atkurti tik vieną jos elementų. „Senamiesčio peizažui labai trūksta architektūrinių dominančių, mat po Antrojo pasaulinio karo nebeliko bažnyčių, kitų aukštų pastatų. Bokštas būtų matomas iš tolo, atliktų reprezentacinę funkciją. Jame galėtų būti įrengtos muziejaus patalpos, apžvalgos aikštelė“, – teigia uostamiesčio meras Vytautas Grubliauskas. Didysis Mėmelburgo pilies bokštas būtų atstatytas iki 2022 metų. Apskaičiuota, jog atkurti 47 metrų aukščio bokštą gali kainuoti apie 1,5 mln. eurų.

