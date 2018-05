„Pavargau priminti. Aš tai matau kaip miesto savivaldybės akibrokštą“, – BNS sakė pirmoji Seimo vicepirmininkė „valstietė“ Rima Baškienė. Buvusio Seimo fontano vietoje įrengtame gėlyne iki šiol žaliuoja piktžolės. Vilniaus miesto savivaldybė žada, kad kitą savaitę ten pradės sodinti gėles. „Man gėda, nes čia atvyksta mūsų Lietuvos žmonės į ekskursijas, čia vyksta didžiulės konferencijos ir jie praeina pro tą kažkada buvusį labai unikalų fontaną. Tebesaugau pernai darytą nuotrauką, kai pasodintos gėlės buvo paskendusios žolėse. Tą teritoriją turi tvarkyti miesto savivaldybė, nežinau, kodėl jos toks požiūris į viešųjų erdvių sutvarkymą. Čia ne tik Seimas, šalia Nacionalinė biblioteka, daug vilniečių ir svečių čia būna. Susirūpinimas turėtų būti“, – kalbėjo Seimo vicepirmininkė. „Normalus miesto šeimininkas taip nesielgtų. Ar jis to nežino? Žino. Buvo kreiptasi ir praėjusiais metais, ir šiais metais“, – piktinosi ji. R. Baškienės teigimu, Seimas norėtų pats tvarkyti tą teritoriją, bet ji priklauso miesto savivaldybei. „Gaila, kad Seimas šitos teritorijos neturi kaip nuosavos. Tada tikrai galėtume ir talką padaryti, tas gėlytes nuravėti ir pasirūpinti, kad būtų gražu“, – BNS kalbėjo parlamento vicepirmininkė. Vilniaus miesto vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis BNS sakė, kad jau imtasi žingsnių Seimui perduoti buvusį fontaną. „Norime perduoti patį daiktą, buvusį fontaną, kad Seimas jį galėtų tvarkyti, o teritorija liktų savivaldybei, nes tai viešoji erdvė. Kad ten nebūtų sugalvota padaryti automobilių stovėjimo aikštelės, esame girdėję ir tokių pasvarstymų“, – tvirtino M. Pakalnis. Anot jo, prieš 5–6 metus padarytas Seimo fontano atstatymo projektas, tuomet paaiškėjo, kad tai būtų brangus, apie 2 mln. eurų kainuosiantis, ir sudėtingas darbas. „Ten konstrukcija labai sudėtinga, jis įrengtas ant tunelio, dėl vibracijų fontano konstrukcijos pažeistos, praktiškai jį reikia daryti iš naujo. Tada nuspręsta, kad tokių pinigų nėra, reikėjo kažką greitai padaryti ir buvo fontano vonioje įrengtas gėlynas“, – aiškino M. Pakalnis. Anot jo, fontanas jau įregistruotas kaip savivaldybės nuosavybė, anksčiau tai buvo šeimininko neturintis turtas. „Mes jį įsiregistravome ir dabar turėtų būti padaryta perdavimo procedūra iš vienos institucijos kitai“, – BNS sakė vyriausiasis architektas. Vilniaus miesto savivaldybė teigia kasmet Seimo fontanui užsodinti ir prižiūrėti skirianti apie 25 tūkst. eurų. „Vasarinėmis gėlėmis – ramunėlėmis, smilgomis, miskantais ir kitomis – fontanas užsodinamos pavasario pabaigoje, kai nebelieka šalnų grėsmės. Kasmet pasodinama apie 17 tūkst. gėlių sodinukų, kurios dekoratyvios išlieka iki spalio pabaigos“, – BNS nurodė sostinės savivaldybė.

