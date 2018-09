Kauno apygardos prokuratūros atstovė spaudai Izabelė Bočkienė informavo, kad nebus kreiptasi į teismą dėl įtariamųjų suėmimo. D. Tumynui ir privačios bendrovės vadovui skirtos švelnesnės kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti. Darbdavio iniciatyva D. Tumynas 3 mėnesiams nušalintas nuo „Kauno švaros“ generalinio direktoriaus pareigų. BNS primena, kad antradienį sulaikytiems D. Tumynui Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pareiškė įtarimus dėl piktnaudžiavimo, verslininkui pareikšti įtarimai papirkimu. STT „Kauno švaroje“ ir privačios bendrovės patalpose antradienį atlikto kratas, paėmė tyrimui reikšmingų daiktų ir dokumentų.

