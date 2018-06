Pasak Vidaus reikalų ministerijos, didžiausi iššūkiai, su kuriais susiduriama – gyventojų poreikių neatitinkanti infrastruktūra ir viešųjų paslaugų tinklas, atskirų gyventojų grupių teritorinė koncentracija bei ekonominio augimo netolygumas. Pagal ministerijos inicijuotą Vilniaus funkcinės zonos plėtros planą numatoma įsteigti bent 10 papildomų daugiafunkcių paslaugų įstaigų, kurių veikla apims ikimokyklinį, bendrąjį ir suaugusiųjų lavinimą bei čia gyvenančių tautinių mažumų kalbų mokymą. Centruose veiks biblioteka, bus vykdomos bendruomeninės veiklos. Taip pat numatyta sukurti regioninę Vilniaus viešojo transporto organizavimo sistemą. Ketinama sudaryti galimybę savivaldybėms kartu organizuoti susisiekimą tarp miesto ir priemiesčio bei regiono miestų, peržengiant savivaldybių administracines ribas. Numatoma įdiegti kombinuoto maršruto ir kombinuoto bilieto sistemas. Anot ministerijos, prioritetinė sritis būtų investicijų pritraukimas stiprinant mažesnių regiono miestų ekonominį potencialą – numatoma įgyvendinti bandomąją regioninės specializacijos iniciatyvą. Be to, ketinama įgyvendinti kompleksinius miestų ir miestelių viešosios infrastruktūros ir kultūros infrastruktūros vystymo projektus Lentvaryje, Elektrėnuose, Rūdiškėse, Baltojoje Vokėje, Vievyje, Nemenčinėje, Juodšiliuose, Maišiagaloje, Pabradėje ir Šalčininkuose. Bus tvarkomos viešosios erdvės, žaliosios zonos, daugiabučių namų kvartalų infrastruktūra. Taip pat numatoma atnaujinti bibliotekų patalpas ir remti iniciatyvas, skatinančias bendruomeniškumą, pilietiškumą, vaikų ir jaunimo tarpkultūrinį dialogą, tautinių mažumų ir lietuviškų mokyklų bendradarbiavimo projektus. „Vilniaus funkcinės zonos plėtros plano įgyvendinimo modelis bus paremtas Vietos plėtros fondu, kuris sudarys sąlygas pasinaudoti papildomomis finansinėmis galimybėmis darniai ir tvariai plėtrai. Šis finansinis mechanizmas derina subsidijas su palankesnio kreditavimo sąlygomis, privataus sektoriaus, užsienio investicijų, plėtros schemomis ir novatoriškais finansiniais instrumentais“, – gegužę platintame pranešime spaudai teigė ministerija. Gavus Vyriausybės pritarimą, Vilniaus funkcinės zonos plėtros planą turėtų tvirtinti vidaus reikalų ministras.

