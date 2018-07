„Nei aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo tikslų, nei procesų iš esmės KT nutarimas nekeičia ir nestabdo. Tad Vyriausybė toliau vykdys planus optimizuoti Kauno valstybinių universitetų tinklą pagal KT nurodytą procedūrą, tik LSU ir LSMU atveju procesas sugrįžta vienu žingsniu atgal – Seimui bus pateiktas Vyriausybės siūlymas, taip pat įvertinant LSU tarybos nuomonę. Šie dokumentai yra ruošiami ir bus patikslinti pagal KT nutartį“, – sakoma J. Petrauskienės komentare, kuri antradienį BNS pateikė ministerija. KT penktadienį konstatavo, kad Konstitucijos neatitinka Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos, pagal kurias sprendimą dėl valstybinio universiteto reorganizavimo Seimas priima universiteto tarybos teikimu, nes taryba pagal Konstituciją neturi tokios iniciatyvos teisės. Teismas taip pat pažymėjo, kad Seimo nutarimas dėl LSU prijungimo prie LSMU priimtas neįvertinus pačios aukštosios mokyklos nuomonės, taip pažeidžiant universiteto autonomiją. Susiję straipsniai: Nuo kitų metų didės algos mokslo darbuotojams Seimo sprendimas prijungti Sporto universitetą prie LSMU prieštarauja Konstitucijai KT pirmininkas Dainius Žalimas teigė, kad Konstitucijoje laiduojama aukštųjų mokyklų autonomija apskritai nepaneigia valstybės teisės formuoti ir vykdyti aukštojo mokslo politiką ir pareigos nustatyti valstybinių aukštųjų mokyklų sistemą. Anot jo, valstybės institucijos turi pareigą motyvuotai įvertinti pačių universitetų poziciją, tačiau turi teisę priimti galutinį sprendimą dėl aukštųjų mokyklų pertvarkos, net jei reorganizuojama ar likviduojama mokykla tam nepritaria. Ministrės J. Petrauskienės teigimu, LSU ir LSMU jungimas bus dar kartą aptariamas su šia aukštąja mokykla. „Šių aukštųjų mokyklų jungimo argumentai buvo pateikti bendroje valstybinių universitetų tinklo optimizavimo argumentacijoje ir ne kartą aptarti su LSU bendruomene, vyko daug susitikimų su LSU vadovybe. Dabar, po KT nutarties, jie bus kiek įmanoma atidžiau pakartoti dar kartą“, – žada ministrė. J. Petrauskienė akcentuoja, kad KT reformos pagrindų nekvestionavo, dėl to ja galima visiškai pasitikėti, ji vykdoma tokia, kokia suplanuota. „Studentai taip pat neturėtų jaudintis dėl numatomų permainų – jokių radikalių sukrėtimų nebus. Taigi besidominčius sporto studijomis skatiname drąsiai jas rinktis“, – teigia ji. Įvertinti situaciją dėl LSU pertvarkos KT prašė opoziciniai konservatoriai.











