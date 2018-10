„Dėl mano darbo ar dėl mano pasitraukimo spręs mane delegavę vadovai“, – penktadienį BNS sakė J. Petrauskienė. Kalbėdama apie dalies pedagogų nepasitenkinimą dėl etatinio apmokėjimo modelio J. Petrauskienė teigė, jog „bet kokio pokyčio metu kyla nerimas“, o ministerija siekia padėti išspręsti kilusius nesklandumus. „Vyksta pokytis, bet kokio pokyčio metu yra nerimas. Ten, kur yra nerimas arba iššūkiai, ten, kur mokytojams ar mokykloms reikia pagalbos, nes nepavyksta mokyklos bendruomenės viduje susitarti, ar vadovams reikia pagalbos, ar savivaldybėms reikia pagalbos, sudaryta koordinavimo grupė, kur vykstame į mokyklas ir sprendžiame tuos iššūkius“, – kalbėjo ministrė. Susiję straipsniai: „Valstiečių“ frakcijos narys Puteikis žada rengti interpeliaciją švietimo ministrei Petrauskienė atleidžia Ugdymo plėtotės centro direktorių Vaidelį Anot jos, „kiek teko lankytis, kiek teko matyti, nėra neišsprendžiamų dalykų, dažniausiai reikia noro kalbėtis ir sutarti“. Komentuodama situaciją dėl Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) priekaištų sulaukusio ir sustabdyto ugdymo programų pirkimo, ministerijos kaltės J. Petrauskienė šioje istorijoje neįžvelgė. Ketvirtadienį ministrė šalių susitarimu atleido pirkimą rengusio Ugdymo plėtotės centro (UPC) direktorių Giedrių Vaidelį. „Tie priekaištai, kurie buvo išsakyti dėl paties pirkimo, sąlygų, mes gavome Viešųjų pirkimų tarnybos raštą, vadovas mano, kad ta situacija, kuri yra dabar, yra klaidų, taisytinas pats pirkimas, ir bendru sutarimu sutarėme, kad vadovas palieka pareigas“, – sakė J. Petrauskienė. „Ugdymo plėtotės centras yra perkančioji organizacija, kiekviena perkančioji organizacija formuoja pirkimą ir pirkimo sąlygas. Po gautų raštų, gautos VPT pozicijos pirkimas yra sustabdomas ir turėsime sėsti ir peržiūrėti, atsižvelgiant į išsakytas pastabas“, – klausiama apie ministerijos atsakomybę šiame pirkime atsakė ministrė. Švietimo ir mokslo ministerija pirmadienį išplatino komentarą, kad būtent jos nurodymu Ugdymo plėtotės centras šiuo metu peržiūri ir atnaujina ugdymo turinį. Pasak atleidžiamo UPC vadovo G. Vaidelio, rengiant viešąjį pirkimą su Švietimo ir mokslo ministerija buvo glaudžiai bendradarbiaujama, derinami visi dokumentai. Vis dėlto jis taip pat pabrėžė, kad VPT išsakytos pastabos liečia jo atsakomybės sritį, todėl užtikrinti sklandų pirkimą buvo jo kaip vadovo atsakomybė. Raginimų trauktis ministrei jau girdisi ne tik iš opozicijos, bet ir valdančiųjų pusės – „valstiečių“ frakcijai priklausantis Seimo narys Naglis Puteikis žada rengti interpeliaciją. „Jeigu ministrė pati neatsistatydins dėl to chaoso, kurį ji sukūrė su mokytojų apmokėjimu, nes taip negali būti, kad Seimas skiria pinigų mokytojų algoms padidinti, o realiai algos nepadidėja. Jeigu ji neatsistatydins, aš asmeniškai po savaitės pradėsiu rinkti parašus interpeliacijai“, – ketvirtadienį per spaudos konferenciją Seime pareiškė politikas. „Ir pradėsiu nuo „valstiečių“ frakcijos narių“, – pridūrė jis. J. Petrauskienę į švietimo ir mokslo ministres delegavo valdančioji Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS). N. Puteikis nėra šios partijos narys, bet dirba jos frakcijoje Seime. LVŽS frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis ketvirtadienį žurnalistams teigė, kad situacija švietimo srityje nėra paprasta, bet neigė pranešimus apie planus keisti ministrę. „Šituos gandus skleidžia opozicija, situacija tikrai nepaprasta, ta prasme, kad pradėtos reformos, jei šnekame apie etatinį apmokėjimą. Viskas vyksta ne taip sklandžiai, kaip norėtųsi, bet daugelyje mokyklų ir daugelyje vietovių atlyginimų padidėjimas yra aiškus, ir tas pripažįstama“, – sakė R. Karbauskis. Inicijuoti interpeliaciją ministrui turi teisę 29 Seimo nariai. Jam atleisti iš pareigų reikia ne mažiau kaip 71 balso.

