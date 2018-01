„Tai tikrai netoleruotina, tikimės, kad Akademijos vadovybė ras tinkamus sprendimus. Svarbu, kad akademinėse bendruomenėse įsivyrautų pagarbos dvasia, kad studentas nebijotų pranešti apie problemą, kalbėtų apie tai ir neliktų vienišas. Tikimės, kad per dešimtį metų šioje srityje aukštosios mokyklos pasistūmėjo pirmyn“, – ministerijos atstovų perduotame komentare BNS sakė J. Petrauskienė. Kaip skelbė delfi.lt, tinklaraštyje akadespaslaptis.wordpress.com anonimiškai paviešinta, kaip teigiama, dviejų merginų istorijos – abi jos tvirtina vos sulaukusios pilnametystės turėjusios ilgalaikių intymių santykių su VDA Tapybos katedros dėstytoju Jonu Gasiūnu, jautė jo psichologinį spaudimą. Pats J. Gasiūnas atmeta kaltinimus ir sieja juos su savo pateiktu skundu VDA Senato atstovams dėl naujojo Tapybos katedros vedėjo Jono Vaitiekūno veiksmų – vykdomos pertvarkos, įdarbintų artimųjų. Socialiniuose tinkluose visame pasaulyje kilus judėjimui #metoo, kai moterys prisipažįsta patyrusios seksualinį priekabiavimą ar išnaudojimą, Lietuvoje kaltinimų dėl nederamo seksualinio elgesio taip pat sulaukė žinomi asmenys – iš pareigų dėl pradėto apkaltos proceso atsistatydinęs Kęstutis Pūkas, taip pat iš pareigų atleistas Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovas Linas Marijus Zaikauskas. Dėl abiejų jų elgesio po merginų skundų pradėti ikiteisminiai tyrimai. Kaltinimų sulaukė ir režisierius Šarūnas Bartas – režisieriaus nederamo seksualinio elgesio aukomis tapusios viešai prispiažino aktorė Julija Steponaitytė bei dailininkė Paulė Boculaitė.

