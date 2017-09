Vakare vakariniuose šalies rajonuose stiprės pietvakarių vėjas, kurio gūsiai vietomis sieks iki 17 metrų per sekundę, prognozuojamas stiprus lietus. Naktį visoje Lietuvoje vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę, pajūryje – iki 24 metrų per sekundę.

Esant stipriam vėjui ant kelio dangų, ypač miškingose vietovėse, gali būti nukritusių medžių ar medžių šakų.

Vairuotojus kelininkai prašo būti itin atidžius, keliuose laikytis didesnio nei įprastai saugaus atstumo, važiuoti lėčiau ir nedaryti staigių manevrų, stengtis laikytis kuo arčiau dešiniojo kelio krašto. Kai matomumas dėl liūties yra labai prastas, rekomenduojama sustoti šalikelėje ir palaukti, kol lietus aprims.

Pastebėję kliūtį kelyje vairuotojai turėtų apie tai informuoti Eismo informacijos centrą.