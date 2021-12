Perspėja dėl grėsmingų prognozių Lietuvai: priemonės, kurias pasirenkame, yra visiškai beviltiškos

„Išgirdau tai ne iš vieno ir ne iš dviejų žmonių Briuselyje juokelių, kad mes esame padidintos politinės rizikos šalis. Automatiškai mes iš to darome išvadas, kad jeigu jau apie tai kalbama ne tik Lietuvoje, ar kaimyninėse valstybėse, tai investuotojai irgi apie tai mąsto“, – teigė S. Besagirskas.

Jo teigimu, šios kalbos yra užkulisinės, ne politinės.

„Būtų gal nekorektiška sakyti, kad Lietuva kovodama prieš tokias nedemokratines šalies kaip Baltarusija, kaip Kinija daro kažką blogo. Bet mes suprantame, kad Lietuva daro tarsi gerą darbą, bet tuo pačiu sau labai kenkia“, – aiškino jis.

Paklaustas, ką reiškia „padidintos rizikos“ šalis S. Besagirskas pateikė pavyzdį.

„Įsivaizduokite, jūs esate vokiečių, prancūzų ar britų investuotojas ir norite kurti čia gamybinę įmonę. Didžioji dalis gamybinių įmonių yra vienaip ar kitaip susijusi su Kinija. Reiškia, kad įrangą perkat iš ten, dalis perkat, komponentus, dar kažką. Šiai dienai tiesiog nebėra įmanoma. Ir tas investuotojas mąsto, kad jei jis pastatys gamyklą Lietuvoje, tai pirmas dalykas, jis greičiausiai negaus arba gaus pavėluotai, gal brangiau kokias dalis.

Antras dalykas – Lietuva linkusi pyktis. Jau susipyko su Baltarusija, Rusija, Kinija. Gal rytoj ji nuspręs pyktis dar su kažkuo. Gal su Vokietija, Lenkija, dar kažkuo. Tuo tarpu, pasižiūrėkime – latviai, estai su niekuo nesipyksta. Tai kokia logika aš turiu vadovautis ir investuoti Lietuvoje“, – LNK kalbėjo Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos vadovas.

Jis kalbėjo, jog šiuo momentu nuspręsti investuoti Lietuvoje galėtų galbūt tik didelis patriotas, ar lietuviškų šaknų turintis asmuo.

„Iš principo nematau prasmės investuoti į Lietuvą šiai dienai“, – išvadą darė S. Besagirskas.

Jis teigė, jog užkulisiuose kalbama ne apie užsienio politiką vienos konkrečios šalies atžvilgiu, bet bendras fonas.

„Prasidėjo problemos su Baltarusija ir Lietuva vietoje to, kad sulauktų bendrų ES sprendimų, pradėjo viena pirma mėtyti akmenis per tvorą. Akmenų mėtymas niekada nepriveda prie kažkokio sprendimo, vis tiek tai turi būti kažkoks dialogas. Arba sankcijos, kurios realiai veiktų – kurios išgąsdintų agresorių. O šiandien dienai matomas visiškas Baltarusijos laimėjimas“, – LNK kalbėjo S. Besagirskas.

Jis kalbėjo, jei trąšos nekeliaus per Lietuvą, tai keliaus per Latviją, ar per Lenkiją.

„Ar tai teisinga politika?“ – klausimą kėlė LNK pašnekovas.

S. Besagirskas dar pridėjo, jog supranta, kad Lietuvos daromi veiksmai yra labai teisingi veiksmai – noras, kad tiek Baltarusija, tiek ir Kinija būtų demokratiškos šalys.

„Priemonės, kurias pasirenkame yra visiškai beviltiškos“, – tikino jis.

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis kalba, jog jis tokių kalbų apie Lietuvą negirdėjo. Ir ko gero tokios kalbos yra netiesa. S. Besagirskas sakė nežinantis, ar ministras negirdėjo tokių pareiškimų.

„Bet greičiausiai ministras paskambino į nuolatinę Lietuvos atstovybę ir paklausė, ar kas nors, ką nors girdėjo. Nejaugi manote, kad jam atsakys, kad visas Briuselis apie tai kalba? Žinoma, kad jam taip niekas neatsakys. Apie tai jau kalbama seniai, šnekama visur. Tai yra tiek natūralu, kaip tą dalyką būtų galima neigti“, – kalbėjo Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos vadovas.

Jis ragino prieš priimant sprendimą išdiskutuoti jį viduje ir naudotis kaštų ir naudos analize.

„Jeigu yra sprendimas, kad neatsiperka, bet ji būtina daryti, jis turi būti efektyvus. Jeigu mes norime, taip grubiai pasakysiu, smūgiuoti Aliaksandrui Lukašenkai, tai jis turi būti toks, kad jis duotų efektą ir režimas pasikeistų. Jeigu mes jį paerzinam ir nuo to A. Lukašenka atrodo dar geriau ir stipriau.. Tai manau, kad tokių veiksmų iš viso nereikia imtis“, – LNK sakė S. Besagirskas.

LNK pašnekovas kalbėjo, jog kadangi Lietuva ilgą laiką demonstravo nuoseklią užsienio politiką, šiais veiksmais „pasišovė sau į koją“.

„Aš manau, kad šiai dienai joks didelis žaidėjas net nesvarstys ateiti į Lietuvą. (…) Manau, kad kitais metais, jei mes neišspręsime šios situacijos, mes nematysime nei vieno didesnio investuotojo, kuris kreiptųsi į „Investuok Lietuvoje“, kad ateitų į mūsų šalį“, – teigė Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos vadovas S. Besagirskas.

Visą pokalbį galite žiūrėti čia: