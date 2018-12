– Ką laikote svarbiausiu arba sunkiausiu savo būsimu varžovu Kauno mero rinkimuose?

V. Matijošaitis: Kauno mero posto siekimas – tai ne sporto varžybos, kur privalai nugalėti. Siekiu ne tam, kad ką nors nugalėčiau. Siekiu, kad mūsų likusi komanda „Vieningas Kaunas“ galėtų tęsti pradėtus darbus, nes miestas susiduria su problema, kad daug biurokratinių jėgų. Čia nėra kaip privačiame versle, kad ką suplanavai, tą gali padaryti ir laiku padaryti, čia yra daug biurokratinių įrankių, kaip trukdyti, yra apskundimo, yra teisminių procesų. Norisi ir stadioną, kurį pradėjome statyti, pastatyti, baseiną, kurį projektuojame „Žalgirio arenoje“, tai šalia „Žalgirio arenos“ irgi padaryti, padaryti Mokslo salos muziejų ir daug, daug... Taip pat ledo areną pastatyti.

– Bet tam, kad jūs galėtumėte daryti tuos darbus, kuriuos dabar vardijote, vis dėlto turite nugalėti mero rinkimuose, nors ir nelaikote rinkimų sporto varžybomis. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga sako, kad palaikytų, palaiko, jau dabar reikėtų sakyti, jūsų kandidatūrą Kauno mero rinkimuose. Ar jums ta parama yra priimtina besąlygiškai, ar turite kokių nors savo sąlygų?

V. Matijošaitis: Žinote, aš gatvėje girdžiu daug kauniečių, palaikančių „Vieningo Kauno“ visuomeninį judėjimą ir manau, kad kauniečiai patys pasirinks, kaip jiems balsuoti per šiuos rinkimus.

– Aš kalbu apie partijos LVŽS paramą, ne apie kauniečių paramą.

V. Matijošaitis: Bet kaip gali visos Lietuvos partija mus palaikyti. Padėti čia gali tik Kauno skyrius, Kaune gyvenantys partijos nariai. O šiaip mes bendraujame tomis temomis.

– Jie gali nekelti savo kandidato prieš jus, ir tai jau būtų kaip ir palaikymas, nes tiesiog būtų vienu galimu konkurentu mažiau?

V. Matijošaitis: Aš nežinau, kiek visos susirinks tų kandidatų ir kas bus konkurentai, jei atsiras kitas geresnis meras ar geresnė komanda už mūsų, o mes tikrai skatinsime.

– Ką jūs turite galvoje, jeigu atsirastų geresnė komanda už jūsų? Ar tai reiškia, kad jūs nebedalyvautumėte rinkimuose?

V. Matijošaitis: Kaip dabar jums paaiškinti, jeigu geresnė komanda atsiras, tai kauniečiai ją ir pasirinks. Praeituose rinkimuose 2015 m. mums reikėjo nugalėti nemažai partijų ir nemažai jų neliko tarybos sąrašuose. Jeigu su mumis taip atsitiks, vadinasi, taip atsitiks, bet tai spręs ne „žaliųjų“ partija, bet patys miestiečiai. Kaunas yra miestiečių, miesto.

Visvaldas Matijošaitis © DELFI / Paulius Garkauskas

– Minėjote, kad politiniame darbe yra dalis tokių trukdžių, kuriuos galima sunkiai įsivaizduoti versle, tarkim, įvairios procedūros tarybos balsavimuose. Ir tokiais atvejais svarbu, kokius partnerius turite koalicijoje. Ir štai LVŽS lyderis sako, kad matytų po rinkimų savo partijos ir jūsų vadovaujamo „Vieningo Kauno“ koaliciją. Ką jūs manytumėte apie tokią koaliciją?

V. Matijošaitis: Aš galvoju, kad kiekvienas kaunietis gali dirbti mieste, jei jis turi gebėjimų ir taryboje. Mes pagal spalvas žmonių neskirstome. Mes žiūrime, ar jie nori dirbti miestui, ar trukdyti miestui, tada ir pasirenkame partnerius.

– Tai ar su Ramūno Karbauskio LVŽS partija galėtumėte dirbti? Pagal ką rinktumėtės, jeigu ne pagal spalvas?

V. Matijošaitis: Aš nelabai pažįstu jų narius. Žinau Ramūną, žinau premjerą. Mūsų narių buvo, kurie yra Kaune, tai nelabai pažįstu, nelabai pažįstu jų Seimo narių. Tai žiūrėsime, kas papuls.

– Būtų svarbus kriterijus pažinoti tuos narius, jeigu gerai suprantu, prieš sudarant arba nusprendžiant nesudaryti koalicijos?

V. Matijošaitis: Tas yra svarbu todėl, kad 2011 m. mes su mano a. a. žmona pirmą kartą atėjome į tarybą, tai buvo ne darbas, o diskusijų šou „prieštarauk“. 2015 m. jau buvo ramybė, nes „Vieningas Kaunas“ laimėjo. Ne visą daugumą, bet su dviem partijomis, tiek su socialdemokratais ir liberalais mes sudarėme normalią, stabilią, tvirtą daugumą ir mes galėjome daryti mieste pakeitimus. Jeigu galėtume vėl susirinkti tokią tarybą, kur visi 41 tarybos narys teisingai priimtų sprendimus arba bent didžiąją daugumą, tada jokio skirtumo man. Ar spalvos požiūriai jų.

– Dabar liberalai turi savo kandidatą rinkimuose jūsų miesto vicemerą Simoną Kairį, o jūs sakote, svarbu, kad priimtų teisingus sprendimus, kokie būtų tie teisingi sprendimai, kad teisingais juos pavadintumėte jūs pats?

V. Matijošaitis: Miestas negali būti kaip prieš 2015 m. rinkimus be vystymosi, be augimo, be tvarkymosi. Visi turi žiūrėti viena kryptimi, kad miestas ne mažėtų gyventojų skaičiumi, bet augtų, kad mieste gyvenantys žmonės, turėtų ką dirbti, ką veikti laisvalaikiu, visą gamą, kad vaikai eitų į gerus darželius, mokyklas, geruose stadionuose žaistų – viskas, ką reikia įgyvendinti. „Vieningo Kauno“ nariai yra tikrai visi su darbais, gerais darbais, turintys užsiėmimus ir tam „Vieningas Kaunas“ ir atsirado, kad mūsų netenkino gyvenimo kokybė mūsų mieste, dėl to ir susibūrėme.

– Ir einate dar vienai kadencijai su tais žmonėmis, kurie turi gerą darbą, ar ne? Didžiausios parlamentinės partijos lyderis mini jus, jo žodžiais tariant, kaip galimą puikų vyriausybės vadovą, o kaip jūs pats, ar matote save kaip galimą vyriausybės vadovą?

V. Matijošaitis: Aš į visus darbus žiūriu kaip į darbus, ir jeigu išsilavinęs, turintis kažkiek gyvenimo patirties žmogus sėda ir pradeda dirbti, jis dirba bet kur, bet šiandien noriu kalbėti su jumis apie Kauno mero postą, į kurį žadu kandidatuoti, o ne apie kažkokius kitus būsimus postus.

– Vienas kitam turbūt netrukdo, nes laimėjus Kauno mero rinkimus taip pat galima pagalvoti ir apie politinės karjeros aukštesnį postą, tai yra vyriausybės arba prezidento?

V. Matijošaitis: Galima ir apie skrydžius į kosmosą. Pagalvokite, galima apie daug ką galvoti. Bet šiandien kalbamės apie mero postą.

– Kas jums trukdo pasakyti savo sprendimą dėl norėjimo arba nenorėjimo būti vyriausybės vadovu?

V. Matijošaitis: Man niekas netrukdo pasakyti savo sprendimo, bet mes šiandien kalbamės apie Kauno miesto mero postą. Šiandien aš nusiteikęs atėjau su šypsena kalbėtis apie Kauną, apie savo gimtą miestą.

– Tai aš irgi taip pat su šypsena ir klausiu, ar jūsų ateities planuose yra kitų politinių postų?

V. Matijošaitis: Pas mane gal daug planų yra, bet jums gal neužteks laiko laidoje išklausyti visus Matijošaičio planus, bet šiandien mano pirmas numeris – Kauno miestas ir Kauno miesto mero postas.

– O antras numeris? Kas yra antras numeris?

V. Matijošaitis: Gal iš tiesų nekalkite prie sienos, kalbame tik apie tai, kas liečia šiandien?

Ramūnas Karbauskis ir Visvaldas Matijošaitis DELFI montažas

– Bet kokiu atveju jūs šiandien per mūsų pokalbį nepaneigėte savo ateities planų.

V. Matijošaitis: Ne aš formuoju vyriausybę, vyriausybę formuoja Seimas.

– Vyriausybei reikia kandidatų ir vyriausybės vadovams. Tai mano klausimas ir buvo, ar yra jūsų ateities politiniuose planuose dirbti vyriausybės vadovu?

V. Matijošaitis: Šiandien norėčiau kalbėti apie Kauno miestą ir tik apie jį, nes mūsų komanda yra pradėjusi daug rimtų projektų mieste ir miestas, ačiū Dievui ir visai komandai, kardinaliai keičiasi kiekvieną dieną.

– Bet, pone Matijošaiti, ar nebūtų sąžininga pasakyti, kad aš kalbu apie Kauno mero rinkimus ir aš dirbsiu Kauno meru ir aš negalvoju apie jokius kitus darbus. Kai jūs nepasakote, tai ta galimybė, kad ir spekuliacijoms, visą laiką lieka, nes jūs nepasakote ne, aš iš Kauno mero posto niekur neisiu, jeigu laimėsiu rinkimus antrai kadencijai?

V. Matijošaitis: Tai kada laimėsiu, tada ir pasakysiu, ką toliau darysiu. Pirma užduotis – kad aš laimėčiau Kauno miesto mero rinkimus nėra taip labai sudėtinga. Man reikia, kad kartu ateitų visa „Vieningo Kauno“ komanda, kuria aš pasitikiu, kurioje yra išsilavinę žmonės, jaunimas ir kurie visi, ir aš, susibūrėme į šią organizaciją tam, kad mieste pasikeistų tvarka. Nenoriu aš labai daug kalbėti, kad nebūtų atitinkamų žmonių, kad išsivalytume. Kai kuriuos į Seimą komandiravome, kurių paskui Seimas atsisakė, ir panašiai. Nenorime, kad Kaunas būtų stotelė tarp Vilniaus ir Klaipėdos, Kaunas yra nuostabus miestas.

– Bandžiau už jus išgauti atsakymą į klausimą, ar Kaunas nėra ta tarpinė stotelė į kitą postą kitame mieste. Bet ačiū už tuos atsakymus į klausimus, į kuriuos čia nenorėjote atsakinėti.