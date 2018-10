Antradienį Policijos departamente apsilankė premjeras Saulius Skvernelis, daugelį metų ėjęs policijos pareigūno pareigas – nuo kelių policininko iki policijos generalinio komisaro. „Visą laiką jausiu nostalgiją šiai profesijai, labai gerbiu ir didžiuojuosi ja“, – žurnalistams sakė premjeras S. Skvernelis. Vyriausybės vadovas sakė, kad labiausiai jį džiugina smarkiai išaugęs visuomenės pasitikėjimas policija. „Ši institucija turi vieną iš didžiausių visuomenės pasitikėjimų. Žmonės įvertina pagal tai, kokį santykį jaučia susidurdami su policijos pareigūnu. Tie pokyčiai akivaizdūs“, – teigė S. Skvernelis. Jis pripažino, kad neramina socialinio dialogo stoka su pačia bendruomene ir su profesinėmis sąjungomis. Taip pat – tyrimai dėl turtinių nusikaltimų, todėl visuomenė turi pagalvoti apie turto draudimą ir kitas alternatyvas. „Rezonansiniai ir smurtiniai nusikaltimai ištiriami, niekas negali priekaištauti policijai“, – sakė premjeras. Po susitikimo su premjeru policijos generalinis komisaras L. Pernavas sakė niekuo nesigyręs Policijos departamente apsilankiusiam Vyriausybės vadovui. „Parodėme, kokios yra darbuotojų sąlygos, kokias naujas technologijas naudojam, kokios inovacijos, kokia technika, įranga, uniformos, motociklai. Aš didžiuojuosi tuo, kad tą, ką pasakiau prieš 4 metus, tą mes padarėme“, – žurnalistams sakė L. Pernavas. Jis priminė gyventojams seniau žadėjęs, jog po policijos reformos jie jausis saugesni, o policijos pareigūnų gatvėse bus daugiau, todėl greičiau atvykstama į įvykius, skiriamas didesnis dėmesys nukentėjusiems. Kasdien šalyje patruliuoja daugiau nei 600 policijos ekipažų. „Kai kurių policininkų algos padidėjo dvigubai, pastatai, specialiosios priemonės – viskas nupirkta iš reformos metu sutaupytų pinigų“, – sakė L. Pernavas. Jis priminė, kad policijos reformos pradžioje sakęs, kad policijos pareigūnų gali dirbti ir mažiau, tačiau svarbu, kad jie būtų aprūpinti ir dirbtų kokybiškai. L. Pernavas sako, kad Lietuvos policijos veiklą teigiamai įvertino du kartus šiemet Lietuvoje apsilankęs Europolo vadovas, o bendruomenės pareigūnų veikla kartu su austrų, lenkų ir britų pareigūnais pristatoma kaip pavyzdinė. „Tai jau parodo, kad Lietuva pristatoma kaip pavyzdys kitoms Europos valstybėms“, – mano L. Pernavas. Lietuvos policijos biudžetas siekia 227 mln. eurų. Kitiems metams policija prašoma papildomai beveik 9 mln. eurų. Biudžeto svarstymas Vyriausybėje vyks po dviejų savaičių. L Pernavas sako, kad papildomų lėšų reikia automobilių, įrangos išlaikymui. „Pagarbos ir pasitikėjimo“ – BNS sakė policijos vadovas, paklaustas ko be pinigų trūksta policijai. Policijos reformą aršiai kritikavo ir jai priešinosi pareigūnų profesinės sąjungos. Policijos profesinės sąjungos vadovė Roma Katinienė yra sakiusi, kad daugiau policininkų gatvėje nelemia atvykimo laiko į sunkius ir labai sunkius nusikaltimus. Sumažėjęs policininkų skaičius lemia pačių policininkų saugumą, nes policininkai verčiami patruliuoti po vieną arba pasitelkę policijos rėmėją, esą per tą laikotarpį yra padidėjęs pareigūnų, žuvusių arba sužalotų tarnyboje, skaičius. Profesinės sąjungos ne kartą teigė, kad šalyje išlieka aukštas nusikalstamumo lygis, daugėja rezonansinių nusikaltimų. Tuo metu policija teigia, kad nusikalstamumas šalyje mažėja – prieš porą metu Lietuvoje buvo registruojama apie 3 tūkst. sunkių nusikaltimų, pernai tokių nusikaltimų buvo užregistruota beveik 2 tūkst. Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) viršininkas Rolandas Kiškis sako, kad profesinių sąjungų nuogąstavimai yra be pagrindo. „Seniau, prieš 15-20 metų sprogdinimai vykdavo kasdien. Prieš 15 metų trečdalį nužudymų sudarė grupuočių santykių aiškinamasis, nužudymai plėšimų metu ir t.t. Dabar didžioji dauguma nužudymų yra buitiniai. Policija orientuojasi į grupuotes, narkotikais prekiaujančių nusikalstamų susivienijimų išaiškinimą. „Agurkinių“, „kamuolinių“ grupuočių bylos – jos įtariamos narkotikais prekiavusios tarptautiniu mastu“, – BNS sakė R. Kiškis. Jis sakė, kad LKPB biure veikia profesinė sąjunga, tačiau tarp jos ir policijos vadovybės konfliktų nekyla.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.