Liūto dalį partijų pajamų – daugiau kaip 5,1 mln. eurų – sudarė valstybės dotacija, partijos nariai patys skyrė 458,7 tūkst. eurų, dar 982,9 tūkst. eurų pervedė gyventojai kaip 1 proc. savo pajamų mokesčio. Gautus pinigus partijos leido patalpų nuomai, darbuotojų algoms, partiniams sąskrydžiams, net vadovaujamų organų pasitarimams. Štai Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) suvažiavimo surengimas atsiėjo 30,6 tūkst. eurų. Be to, per metus LSDP prezidiumo posėdžiams išleista 11,6 tūkst. eurų, tarybos posėdžiams – 9,5 tūkst. eurų, 47 tūkst. 643 eurus socialdemokratams kainavo sąskrydis. Etatinių darbuotojų išlaikymas šiai partijai pernai atsiėjo 390 tūkst. eurų. „Darbiečiai" nurodė turintys 44 etatinius darbuotojus, tačiau jiems išmokėjo tik 140,8 tūkst. eurų per metus.

