Perėjoje 19-metį pražudžiusio vairuotojo atgaila nebuvo nuoširdi: po avarijos įkliuvo girtas

Tačiau tokia atgaila nepatikėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva Narbutaitė, išnagrinėjusi tragiškos avarijos bylą – anot teismo, po nelaimingo atsitikimo I. Zykovas net du kartus šiurkščiai pažeidė Kelių eismo taisykles (KET): vieną kartą administracinėn atsakomybėn buvo patrauktas dėl to, kad gerokai viršijo leistiną greitį, o kitąkart prie automobilio vairo buvo užkluptas neblaivus, kai jam buvo užfiksuotas 1,34 promilių girtumas.

„I. Zykovas praeityje ne sykį baustas už KET pažeidimus, iš kurių dauguma – būtent už nustatyto greičio viršijimą, kas leidžia spręsti, jog nagrinėjama nusikalstama veika visgi nebuvo visiškai atsitiktinė, – pažymėjo teisėja I. Narbutaitė. – Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog, nors pats kaltinamasis teismui teigė, jog nagrinėjamas įvykis jį sukrėtė, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad nepraėjus nei pusei metų nuo nagrinėjamo įvykio, jis buvo nubaustas du kartus už KET pažeidimus – vieną kartą už tai, jog vėlgi viršijo leistiną greitį, kitą kartą – už tai, kad vairavo automobilį būdamas neblaivus, kai nustatytas 1,34 prom. girtumas, leidžia daryti išvadą, kad kaltinamasis iš esmės nėra linkęs kritiškai vertinti savo elgesio ir jo keisti.“

Teismas taip pat atsižvelgė ir į tai, jog I. Zykovas nusikalstamą veiką padarė būdamas blaivus, bet nebuvo pakankamai atidus ir dėmesingas vairuodamas transporto priemonę miesto ribose, kur važiavo ženkliai viršydamas leistiną greitį.

„Skirdamas bausmę teismas taip pat įvertina ir tai, jog nagrinėjamas eismo įvykis kilo iš esmės ne vien tik dėl kaltinamojo padarytų KET pažeidimų, bet iš dalies ir dėl paties nukentėjusiojo didelio neatsargumo ir padaryto šiurkštaus KET pažeidimo – jis į važiuojamąją dalį įbėgo degant pėsčiųjų judėjimą draudžiančiam šviesoforo signalui“, – nuosprendyje nurodė teisėja I. Narbutaitė.

Už tai, kad pėsčiųjų perėjoje mirtinai sužalojo pėsčiąjį, nors jis ir ėjo šiam degant draudžiamam raudonam šviesoforo signalui, I. Zykovas buvo nuteistas laisvės atėmimo bausme, kurios dydis nustatytas mažesnis nei šios bausmės vidurkis.

Kadangi I. Zykovas anksčiau neteistas, yra jauno amžiaus, nuoširdžiai gailisi ir nukentėjusiųjų atsiprašė, teismas konstatavo, kad nėra jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, todėl jam skirtos 1 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėjo 2 metams.

Per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį teismas I. Zykovui uždraudė išvykti už gyvenamosios vietos miesto ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Be to, jam 2 metus 6 mėnesius uždrausta vairuoti transporto priemones bei nurodyta į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą sumokėti 500 eurų įmoką.

Skaudi nelaimė Vilniuje, Žirmūnų g., netoli P. Lukšio g. sankirtos, įvyko praėjusių metų balandžio 13 d., apie 22.10 val., kai automobiliu „Volvo V50“ važiavęs I. Zykovas partrenkė per pėsčiųjų perėją bėgusį 19-metį. Jis žuvo iš karto, eismo įvykio metu taip pat buvo sužalotas ir vairuotojas, tuo metu kartu su juo važiavęs keleivis sužalojimų nepatyrė.

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas I. Zykovas teigė, kad nematė pėsčiojo, o jeigu būtų pamatęs jį bėgantį per perėją, tikrai būtų bandęs išvengti susidūrimo.

„Važiuodamas pirma eismo juosta ir artėdamas prie reguliuojamos sankryžos, pamačiau mirksintį šviesoforo signalą, todėl nuspaudžiau akceleratorių, taip padidindamas greitį, ir važiavau per sankryžą – tada netikėtai pajutau smūgį, laviruodamas, kad neatsitrenkčiau į kitus automobilius, sustabdžiau mašiną, – teisme kalbėjo vairuotojas. – Pamenu, kad užsidengiau veidą, nes dėl sudužusio priekinio stiklo pabiro šukės, akyse jaučiau skausmą, klausiau kartu važiavusio draugo, ar jam viskas gerai. Paskui išlipau iš automobilio, nes supratau, kad įvyko susidūrimas su pėsčiuoju – jis gulėjo už automobilio ant važiuojamos dalies. Tuomet draugui pasakiau, jog jis greičiau kviestų medikus, mačiau, kad prie gulinčio vyriškio priėjo žmonės, aš pats prie jo nėjau, nes labai skaudėjo sužalotas akis.“

Vairuotojas negalėjo pasakyti, kokiu greičiu galėjo važiuoti per sankryžą, nes esą nežiūrėjo į spidometrą: „Tiesiog nuspaudžiau greičio pedalą, bet turbūt galėjo būti toks, kokį nustatė specialistai“.

O ekspertai, atlikę tyrimą, konstatavo, kad I. Zykovo vairuojamas automobilis važiavo automobiliu apie 91,5-98,2 km/val. greičiu, nors toje vietoje maksimalus leistinas greitis yra 50 km/val.

Apie tai, kad buvo mirtinai sužalotas sūnus, jo motina sužinojo dar tą patį vakarą – ji pasakojo, jog jos sūnus dirbo viename prekybos centre krepšelių surinkėju.

„Pasibaigus darbui 22 val., sūnus visuomeniniu transportu turėjo parvažiuoti į namus, aš po darbo jam paskambinau į mobiliojo ryšio telefoną ir paklausiau, ar jis tuoj bus namuose, – sakė nukentėjusioji. – Jis sakė, kad jau eina, tuoj bus namuose. O jis turėjo nuo parduotuvės pereiti į kitą Žirmūnų g. pusę ir autobusu parvažiuoti į namus. Kadangi praėjus daugiau nei valandai laiko sūnaus dar nebuvo namuose, nors įprastai jis iš darbo per šį laiką sugrįždavo, 23 val. vėl jam paskambinau į mobiliojo ryšio telefoną. Sūnaus telefonu atsiliepė vyriškis, prisistatęs policijos pareigūnu, ir pranešė, kad mano sūnus žuvo eismo įvykio metu, kai jį Žirmūnų g., ties sankryža su P. Lukšio g., partrenkė automobilis.“

Nors jau buvo vėlus vakaras, tragišką eismo įvykį matė ne vienas praeivis, taip pat ir kitų automobilių vairuotojai. Vienas jų per apklausą policijoje pasakojo, kad tuo metu sėdėjo automobilyje ir laukė, kol užsidegs žalias šviesoforo signalas.

„Tuo metu pėstiesiems degė raudonas šviesoforo signalas, mačiau, kaip nuo šaligatvio nužengęs vaikinas greitu tempu, vos ne bėgdamas, sėkmingai praėjo Žirmūnų g. eismo pusę, skirtą važiuoti nuo Kareivių g. pusės ir užžengė ant saugumo salelės, – pasakolo liudytojas. – Vaikinas toliau eidamas greitu tempu, vos ne bėgdamas, praėjo saugumo salelę ir, net nestabtelėjęs, nužengė nuo saugumo salelės į Žirmūnų g. eismo pusę, skirtą važiuoti link Kareivių g. pusės ir ėjo toliau greitu tempu. Kai jis praėjo antrą eismo juostą, skirtą važiuoti link Kareivių g. pusės, pasižiūrėjau dar kartą į šviesoforą – ir toliau degė raudonas šviesoforo signalas. Ir tuo metu išgirdau trenksmo garsą – pamačiau, kaip dideliu greičiu važiavo „Volvo“, kuris sustojo prie stotelės, o ant važiuojamosios kelio dalies gulėjo partrenktas tas vaikinas.“

Tuo metu kito automobilio vairuotoja sakė, kad „Volvo“ pėsčiąjį partrenkė priekine dalimi, ties viduriu.

„Pėsčiajam smūgis buvo į dešinį šoną, nuo smūgio jis pakilo į orą, perskrido per automobilį, automobilis intensyviai stabdomas sustojo ties visuomeninio transporto sustojimu, o už jo galinės dalies nukrito partrenktas pėsčiasis“, – sakė tragišką eismo įvykį mačiusi vilnietė.

Ji pažymėjo, kad automobilis „Volvo“ važiavo dideliu greičiu.

„Pajutau, jog mano automobilis, sustabdytas antroje eismo juostoje, nuo stipraus oro gūsio susiūbavo į šonus“, – jai antrino kitas vairuotojas, taip pat laukęs, kol užsidegs žalias šviesoforo signalas.

Eismo įvykio metu tiek vairuotojas, tiek žuvęs keleivis buvo blaivūs.