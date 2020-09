Per vakar dieną nematytas naujų atvejų šuolis – 62: 5 nauji židiniai, įvežtiniai atvejai – iš 4 valstybių

Patvirtintų koronaviruso (COVID-19) atvejų skaičius konkretiems žmonėms: 3504

Sergančių žmonių skaičius: 1254

Mirusių nuo koronaviruso žmonių skaičius: 87

Užsikrėtusieji koronavirusu, mirę dėl kitų priežasčių: 14

Pasveikusių žmonių skaičius: 2149

Izoliacijoje esančių asmenų skaičius (sergančių, sąlytį turėjusių, iš paveiktų teritorijų atvykusių, kuriems išduoti sprendimai aktualiu 14 dienų laikotarpiu): 8081

Nuo birželio 1 d. įvežtinių atvejų: 237

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 62 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejai. 22 iš jų registruoti Vilniaus, 17 Kauno, 15 Šiaulių, po 3 – Panevėžio ir Klaipėdos apskrityse. Tuo metu, po 1 atvejį vakarykštę parą registruota Marijampolės bei Alytaus apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 41 žmogus. 17 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko. Be to, per praėjusią registruoti 4 įvežtiniai atvejai.

Įvežtiniai atvejai – iš 4 valstybių

Per praėjusią parą Šiaulių apskrityje registruotas įvežtinis atvejis iš Vokietijos, kitas – iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

Tuo metu, Klaipėdos apskrityje vakarykštę parą nustatytas įvežtinis koronaviruso atvejis žmogui, į Lietuvą atvykusiam iš Nigerijos, Marijampolės apskrityje – grįžusiam iš Norvegijos.

31 atvejis siejamas su židiniais

8 vakar registruoti koronaviruso atvejai Kauno apskrityje siejami su židiniu Raseinių policijoje. Vienas iš asmenų yra įstaigos darbuotojas, kiti vadinamieji antriniai ar tretiniai kontaktai, iš kurių 3 yra vienos šeimos nariai. Iš viso su protrūkiu šiuo metu siejami 26 koronaviruso atvejai. Vienas iš asmenų, kuriam liga patvirtinta vakar, yra Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos mokinys. NVSC sprendimu izoliuoti 17 bendraklasių. 5 klasių mokiniai, mokyklos administracijos sprendimu, iki rugsėjo 23 d. mokysis nuotoliniu būdu.

4 COVID-19 atvejai siejami su Šiauliuose veikiančia siuvimo įmone. Šiuo metu registruoti 44 su šiuo židiniu susiję atvejai. Vienas iš asmenų, kuriam liga patvirtinta vakar, yra Šiaulių universitetinės gimnazijos mokinys. Asmuo paskutinį kartą mokykloje buvo rugsėjo 4 d., todėl sąlytį turėjusių asmenų mokykloje nenustatyta, ugdymo procesas vyksta įprastai.

3 vakarykštę parą Vilniuje registruoti atvejai siejami su šeimos švente. Vertinama, kad iš viso su židiniu siejami 8 atvejai. Vienas iš asmenų, kuriam liga patvirtinta vakar, yra Vilniaus Simono Konarskio gimnazijos mokinys, tačiau nuo rugsėjo 7 d. mokėsi nuotoliniu būdu, todėl sąlytį turėjusių asmenų mokykloje nenustatyta, ugdymo procesas vyksta įprastai.

Taip pat 3 koronaviruso atvejai patvirtinti Vilniaus apskrityje siejami su Vilniaus Gabijos progimnazija. Vienas iš šių asmenų yra mokytojas, kiti – susirgusių vaikų šeimos nariai. Su protrūkiu šiuo metu siejama 15 COVID-19 atvejų. NVSC turimais duomenimis, pradinių klasių mokiniai mokosi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, 5-8 klasės – nuotoliniu būdu.

Kaune registruoti 2 atvejai, siejami su židiniu vienoje farmacijos įmonėje. Abu asmenys yra darbuotojai. Iš viso registruoti 5 susiję atvejai.

1 Klaipėdos apskrityje registruotas atvejis, vertinama, yra susiję su vienos Klaipėdos regiono įmonės darbuotojų išvyka laivu. Tai jau 9-asis susijęs atvejis.

Dar 1 atvejis vakar patvirtintas Klaipėdos apskrityje, vertinama, yra susijęs su židiniu „Klaipėdos energijoje“. Tai 12-asis atvejis.

Raseiniuose registruotas 1 atvejis, siejamas su rugpjūčio 22 d. vykusia šeimos švente. Vertinama, kad su protrūkiu dabar yra susiję 12 koronaviruso atvejų.

Taip pat Kauno apskrityje COVID-19 patvirtinta apsaugos įmonėje dirbančiam asmeniui. Tai 4-asis susijęs infekcijos atvejis.

Be to, praėjusią parą Vilniaus apskrityje, Elektrėnuose, registruotas 1 atvejis, siejamas su židiniu transporto įmonėje. Tai 4-asis susijęs COVID-19 atvejis.

Tuo metu, Šiaulių apskrityje registruotas 1 atvejis, siejamas sus susirgimais viename prekybos centre. Asmuo nėra darbuotojas. Iš viso registruoti 7 susiję atvejai, įskaitant patvirtintą vakar.

Taip pat vakar registruoti 5 nauji židiniai: 3 Vilniaus apskrityje bei po 1 – Šiaulių ir Panevėžio apskrityse.

1 atvejis vakarykštę parą patvirtintas Radviliškio ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje dirbančiam asmeniui. Pirmieji 2 atvejai registruoti antradienį – koronavirusas patvirtintas darbuotojui ir pacientui. Šie atvejai, skelbiant atvejų statistiką vakar nebuvo susieti, informacija patikslinta vėliau. Tad iš viso šiuo metu šioje gydymo įstaigoje yra registruoti 3 COVID-19 ligos atvejai, tačiau vakar vakare NVSC gavo informaciją apie dar 5 teigiamus testų COVID-19 ligai nustatyti, atliktų darbuotojams, rezultatus. Asmenys informuoti, tačiau epidemiologinė diagnostika vis dar vykdoma, šie atvejai į statistiką bus įtraukti rytoj. NVSC turimais duomenimis, skyrius izoliuotas, jame darbas perorganizuotas.

1 atvejis patvirtintas Panevėžio apskrityje, Kupiškio rajone, veikiančios baldų gamybos įmonės darbuotojui. Iš viso registruoti 2 susiję atvejai. Pirmasis patvirtintas rugsėjo 12 d.

Vilniuje registruotas židinys siejamas su sporto klubu „Gym Plius“ (Kalvarijų g. 88). Vakar COVID-19 liga patvirtinta asmeniui, kontaktavusiam su sporto klubo treneriu grupinės treniruotės metu. Nustatyti 16 didelės rizikos sąlytį turėję asmenys. Pirmasis atvejis patvirtintas rugsėjo 15 d. NVSC specialistai šiuo metu aktyviai dirba su įmone, renkami kontaktai asmenų, galėjusių turėti sąlytį.

Taip pat Vilniuje registruotas 1 susirgimas, siejamas su Vilniaus senamiestyje įsikūrusiu baru. Vertinama, kad asmuo sąlytį su sergančiu kolega turėjo mokymų metu. Nuo rugsėjo 13 d., kai kolegai patvirtintas koronavirusas, asmuo buvo izoliacijoje.

Vilniaus apskrityje registruotas ir dar vienas židinys vienoje iš transporto įmonių. Tai 2-asis susijęs susirgimas.

Be to, dar 10 asmenų, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė po kontakto su asmeniu, kuriam patvirtintas koronavirusas, tačiau atvejai, šiuo metu turimais duomenimis, nepriskiriami infekcijos židiniams.

Atkreiptinas dėmesys, kad vienas iš šių asmenų yra Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos mokytojas. Mokykloje nustatyti 5 asmenys, turėję didelės rizikos sąlytį. NVSC turimais duomenimis, viena klasė izoliuota, ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu.

17 asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 17 asmenų. Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Specialistai nagrinėja šių užsikrėtusiųjų maršrutus, tad statistika dar gali keistis, jei būtų rastos sąsajos tarp atskirų atvejų.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso patvirtinti 3504 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 1254 asmenys, 2149 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija