Per šventes sinoptikai žada itin bjaurų orą, bet sniegas jau ne už kalnų

Kaip informuoja Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, šalyje pirmadienį esant teigiamai temperatūrai, aktyvus Atlanto ciklonas artimiausiomis dienomis atneš dar šiltesnį orą ir nemažai kritulių.

Antradienį naktį daug kur bus nedideli krituliai, kai kur formuosis plikledis. Pūs pietvakarių, pietų 7–12 metrų per sekundę vėjas. Temperatūra sieks nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 šilumos. Dieną – daug kur krituliai, vėjas bus pietų, pietryčių 8–13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai sieks iki 15–18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 0 iki 5 laipsnių šilumos.

Naktį į trečiadienį, gruodžio 23-iąją daug kur iškris sniegas ir šlapdriba, pereinanti į lietų, dieną vietomis truputį palis. Naktį vyraus vakarinių krypčių 8–13 metrų per sekundę vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15–17 metrų per sekundę, dieną vėjas susilpnės iki 6–11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.

Ketvirtadienį, pasitinkant Kūčias, daug kur prognozuojami krituliai, intensyvesni – pietiniuose rajonuose.

Vietomis rūkas, plikledis. Vėjas bus besikeičiančios krypties 4–9 metrų per sekundę stiprumo Temperatūra naktį sieks nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną bus 0–5 laipsniai šilumos.

Penktadienį, Kalėdų naktį, vietomis vyraus nedideli krituliai, formuosis plikledis. Vėjas bus šiaurės vakarų, šiaurės 6–11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną – 0–4 laipsniai šilumos.

Antrąją Kalėdų dieną šeštadienį daug kur pasnigs. Naktį vyraus šiaurės vakarų, vakarų 6–11 metrų per sekundę vėjas, dieną – pietvakarių 8–13 metrų per sekundę, pajūryje – iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną – nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šalčiausia Kalėdų laikotarpiu buvo 1996-ųjų gruodžio 26-ąją Ukmergėje, tuomet termometras rodė 32 laipsnius šalčio. Šilčiausia per šventes buvo 2016-ųjų gruodžio 26-oji Kybartuose, kai temperatūra siekė 9,8 laipsnio šilumos.

Pasak tarnybos klimatologės Viktorijos Mačiulytės, vidutiniškai mažiausiai, t. y. tik apie trečdalį kalėdinių laikotarpių su sniegu registruojama pajūryje – Klaipėdoje ir Nidoje, daugiausiai − Šiaurės, Šiaurės Rytų ir Pietryčių Lietuvos dalyje – Dūkšte, Utenoje, Varėnoje, Biržuose, Vilniuje.