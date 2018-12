Per šaudynes Strasbūre nelaimės epicentre atsidūrusi lietuvė: susipratau tik išgirdusi šūvius

„Už tos gatvelės kampo, kurioje aš buvau, ir pašovė tą pirmąjį žmogų“, – pasakoja P. Levickytė. Be to, kelios akimirkos iki užpuolikui paleidžiant šūvius lietuvė ėjo per Strasbūro centre įsikūrusią kalėdinę mugę.

„Tiesiog ėjau į centrą, į restoraną susitikti su lietuviais žurnalistais. Ėjau per kalėdinę mugę, pradėjo žmonės bėgioti, bet aš tokia naivi, galvoju – didelė masė tų žmonių, tai tiesiog toliau ėjau tiesiai“, – prisimena pašnekovė ir priduria, kad pamačiusi kylančią paniką tiesiog paspartino žingsnį.

Ji teigia, kad jau pasiekus gatvelę, kurioje turėjo būti susitikimo vieta su kolegomis sutartas restoranas, kilo įtarimas, nes turistų pamėgtoje vietoje nebuvo nė vieno žmogaus.

„Čia dabar yra pilna žmonių, nes tiesiog yra kalėdinis miestas. Žiūriu, kad gatvelėje žmonių nėra. Pradėjo bėgti policija, trys pareigūnai ėmė rėkti „mademoiselle“ ir dar kažką prancūziškai. Mane jie pastūmė į artimiausią restoraną“, – sako P. Levickytė.

Barmenas liepė gultis ant grindų

Patekus į restorano vidų, pasak žurnalistės, netrukus pasigirdo raginimai visiems lankytojams gulti ant grindų. „Tada pasigirdo šūviai, girdėjau du šūvius ir tada mums visiems liepė eiti į rūsį“, – pamena moteris.

Nors restorane buvusieji prancūzai buvo pasimetę, pašnekovei pasirodė, kad jie jau žino, kaip elgtis tokiais atvejais, kadangi ant grindų lankytojams liepė gulti ne pareigūnai, o pats restorano barmenas.

„Kai liepė gultis ant grindų ir pasigirdo du šūviai, jau supratau, kad kažkas negerai. Ir patys prancūzai buvo panikoje, šoke, bet man buvo taip keista, nes atrodė, kad jie iš karto žinojo, ką reikia daryti“, – kalba P. Levickytė.

Anot jos, restorano rūsyje tuo metu vyko salsa šokio pamokos, tačiau muzika buvo išjungta vos tik į patalpas nusileido dešimtys žmonių iš pirmojo restorano aukšto. Restorane, žurnalistės skaičiavimu, buvo apie 50 žmonių.

„Tiesiog laukėm ir pranešė, kad pašautas žmogus, kad šeši sužeisti. Vėliau įsijungėm televizorių, tuomet jau skelbė, kad antras nušautas, vienuolika sužeistų“, – kalba įvykių liudininkė.

Nors žiniasklaidoje buvo skelbta, kad buvo girtėti apie 10 šūvių, pašnekovė sako iš pradžių girdėjusi tik du, tačiau, jos teigimu, persikėlus į maitinimo įstaigos rūsį kiti šūviai tiesiog galėjo būti negirdimi.

Sunkiai sekėsi suprasti, kas vyksta

Žurnalistė pasakoja, kad iš pradžių išgąsčio nejautė, buvo sunku suprasti, kas vyksta. „Viskas vyko labai greitai, – sako ji. – Aišku, kai visus suguldė ant žemės, tada ir aš išsigandau. Niekas aplinkui nešnekėjo angliškai, nors aš jų klausiau (kas vyksta – DELFI). Tik paskui, kai mes jau šiek tiek aprimome, atsirado ir žmonių, kurie šneka angliškai. Sako – atsiprašau, negalėjau net prašnekėt, tiek išsigandusi buvau.“

Tik praėjus pirmajam panikos priepuoliui, teigia pašnekovė, jai iš vietinių prancūzų pavyko gauti informaciją, kas vyksta, jie vertė naujienas iš vietinės žiniasklaidos.

Tiesa, jei ne į restoraną moterį įstūmę pareigūnai, P. Levickytė teigė, jog būtų gatve ėjusi toliau.

„Man iš karto buvo įtarimas, nes ta gatvelė buvo labai išpuošta ir visose tose gatvelėse būna tų turistų. Aš nežinau, bet jautėsi kažkokia tokia įtampa toje gatvelėje. Nežinau, ką būčiau dariusi (jei ne policininkai – DELFI). Dabar jau nežinau, kas būtų buvę, nes toje gatvelėje už kampo ir pašovė žmogų“, – teigia pašnekovė.

© Sipa / Scanpix

Restorane žmonės, pasak žurnalistės, prabuvo nuo maždaug 8 val. vakaro iki 2 val. nakties.

„Mes rūsyje prabuvom, man atrodo, iki dvylikos. Tada leido grįžti į viršų, bet mūsų dar neišleido. Restorano durys buvo užremtos kėde, užrakintos. Paskui atėjęs pareigūnas pranešė, kad tikrai dar negalime išeiti, nes šaulio dar vis ieško. Ten prabuvome dar porą valandų ir apie antrą nakties pradėjom skirstytis, nes pranešė, kad šaulys už šešių kilometrų nuo centro.“

Šiuo metu, tikina žurnalistė, į miesto centrą vėl įleidžiami žmonės, kursuoja viešasis transportas. Po įvykio paryčiais, apie 4 val., pasakoja ji, centre niekas nedirbo, į jį nebuvo įleidžiami žmonės, neveikė viešasis transportas, tačiau žmonėms esą leista iš Strasbūro centro išvykti taksi automobiliais.

„Aišku, pareigūnai stovi ant kiekvieno tilto (vedančio į miesto centrą, kuris yra apsuptas upės – DELFI), tikrina kuprines, bet eismas vyksta“, – naujausias žinias perdavė P. Levickytė.

Kaip elgtis teroristinio išpuolio metu?

Po 2015 m. teroristinio išpuolio Paryžiuje, per kurį žuvo 130 žmonių, prancūzai sukūrė trumpą aiškinamąjį filmuką, kuriame pasakojama, kaip elgtis pakliuvus į teroristinio išpuolio epicentrą.

Jame rodoma, kad išgirdus šūvius pirmiausiai reikia identifikuoti, kur yra pavojaus židinys. Tuomet reikia kuo skubiau sprukti iš įvykio vietos, stengtis kuo labiau nutolti nuo šaulio ar kitokio užpuoliko. Bėgant pasilenkti kaip įmanoma žemiau. Taip pat, jei įmanoma, rekomenduojama padėti pasprukti kitiems ar bent jau informuoti, kad žmonės neitų link pavojaus zonos.

Pateikiame visą filmuką:

Panašų filmuką 2017 m. sukūrė ir britai. Jame plačiau aiškinama, kaip elgtis, jei teroristas išpuolį pradeda patalpoje, kurioje esate, ar šalia jos.

Jame pasakojama, kad jeigu įmanoma ir yra saugu, reikia sprukti iš pastato per artimiausią išėjimą. Jeigu to padaryti neįmanoma, rasti kuo saugesnę patalpą pasislėpti, ją užrakinti ir užremti kuo sunkesniais daiktais. Itin svarbu nepamiršti išjungti bet kokių mobiliųjų įrenginių garso.

Jei pavyksta pasprukti iš pastato, nuo jo reikia nutolti tiek, kad per langus nebūtumėte matomi ir tuoj pat kviesti policiją. Filmuke taip pat aiškinama, kad pareigūnams reikia perduoti kuo tikslesnę jums žinomą informaciją – kokia buvo užpuoliko išvaizda, apranga, kokį ginklą ar ginklus turėjo, ar išpuolį vykdo vienas žmogus, kaip policijos pareigūnai gali patekti į pastatą, ar tam reikia kokio nors leidimo, įėjimo kortelės ir pan.

Jeigu esate užsirakinę pastato viduje esančioje patalpoje, stenkitės būti tyliai ir iš jos neišeikite tol, kol jūsų neateis vaduoti policijos pareigūnai. Atėjus pareigūnams sudėkite rankas virš galvos, nedarykite staigių judesių, kad jie galėtų matyti, jog neturite jokių ginklų ir esate nepavojingi.

Visą instruktažą galite pamatyti čia:

Įtariamasis vis dar laisvėje

DELFI primena, kad antradienio vakarą šalia žymios Kalėdų mugės Strasbūre užpuolikas nušovė tris žmones, dar mažiausiai keliolika sužeidė. Prancūzijos policija toliau ieško šaudžiusio asmens, jis slapstosi laisvėje.

Įtariamasis buvo puikiai žinomas pareigūnams; jis buvo teistas ir atliko savo bausmes Prancūzijoje ir Vokietijoje, sakė Prancūzijos vidaus reikalų ministras.

2016 metais jis pateko į antiteroristinių tarnybų akiratį, pranešė tyrimui artimas šaltinis, skelbia žiniasklaida.

Pasak šaltinio, vidaus žvalgybos agentūra DGSI per vieną apsilankymą kalėjime atkreipė į jį dėmesį dėl žiaurumo ir religinio prozelitizmo – mėginimo atversti žmones į savo tikėjimą.

Iki antradienio atakos šis vyras jau buvo ieškomas dėl ginkluoto apiplėšimo, sakė bylai artimas šaltinis. Tuo metu kitas šaltinis nurodė, kad įtariamasis figūruoja byloje dėl pasikėsinimo nužudyti.

Policija apieškojo įtariamojo namus, tačiau jo paties ten nerado.

Nors tikslūs šaulio motyvai vis dar nežinomi, kovos su terorizmu prokuroras rado pagrindą pradėti tyrimą dėl „nužudymų ir pasikėsinimų nužudyti, susijusių su teroristine organizacija“.

Paryžiaus prokuroras Remy Heitzas pasisakys vėliau trečiadienį, nurodė C. Castaneras.

Bėglį sugauti bando gausios policijos ir karių pajėgos.

Buvo mobilizuoti 350 žmonių, tarp jų 100 policininkų, kuriems padeda du sraigtasparniai, pareigūnai iš elitinių dalinių ir „Sentinelle“ pajėgų kariai, saugantys jautrias vietas, galinčias tapti teroristų taikiniais, sakė vidaus reikalų ministras.

Be to, šalyje buvo sustiprintas saugumo lygis ir sugriežtinta pasienio kontrolė, teigė C. Castaneras.

Į Strasbūrą taip pat bus išsiųsta papildomų pajėgų.