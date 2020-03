Per prievartą izoliuotieji nerimsta: valgyti atnešė kaip kokiam šuniui – du obuolius ir vandens

„Delfi“ redakcijos telefonas kaista nuo nepatenkintųjų skambučių. Svarbiausia problema, kurią jie kelia, kad nesugebėta ir taip kelionių ir nežinios išvargintiems žmonėms parūpinti skanaus ir karšto maisto.

Iš Londono grįžęs Karolis skundėsi, kad nuo vakar vakaro buvo izoliuotas prie Kauno oro uosto įsikūrusiame viešbutyje.

„Aš Londone jau visą parą nebuvau bluosto sudėjęs, parskridus į Lietuvą teko ir lėktuve visą valandą sėdėti, kol mus patikrino ir galiausiai nuvedė į viešbutį. Ten buvau paguldytas į kambarį su dviem svetimais žmonėmis, o valgyti atnešė kaip kokiam šuniui – du obuolius, du buteliukus vandens, du sumuštinius. Pasak jų, tai turėjo būti mūsų vakarienė ir pusryčiai. Neįsivaizduoju, koks žmogus gali po tokių porcijų jaustis sotus“, – skundėsi Karolis.

Pasak jo, parą buvo nevalgęs Londone, kol atliko visas procedūras, o paskui ir Lietuvoje teko tverti tokią pačią situaciją.

„Šiuo metu esu pagaliau pervežamas į Marijampolę, bet tie sumuštiniai galėjo būti bent jau pašildyti. Tačiau jie nebuvo nei pašildyti, nei ką, o kaip tik sušlapę. Net nežinau, kaip vertinti tokį maistą. Aišku, mums buvo pradėta aiškinti, kad tai ne viešbučio kaltė, o savivaldybės. Taip ir nuo ryto likome nieko nevalgę“, – aiškino vaikinas.

Tame pačiame viešbutyje įkalintas vyras, kuris neseniai grįžo iš Edinburgo, irgi nesuprato, kodėl pažadėtų pusryčių taip ir nesulaukė.

„Nieks nežino, kada mus pasiims, žadėjo, kad bent jau sulauksime pietų, tačiau taip ir tiksliai nežinome, ar tikrai taip bus. Viena vertus, palyginus su izoliuotųjų situacija Vilniuje, čia nėra taip blogai, nes esame kambaryje po du, bet vis tiek tvyro sumaištis. Nieks nieko nežino ir negali nieko pasakyti. Žmonės jaučiasi alkani, o kokios nors alternatyvos, pavyzdžiui, užsisakyti patiems net nesiūlė, viešbučio virtuvė uždaryta“.

Pasak jo, pagrindinė priverstinai izoliuotų žmonių dalis yra grįžę studentai, kurie buvo pasirengę saviizoliacijai, tačiau visus priverstinai nuvedė į šį viešbutį.

Naujienų portalui taip pat paskambino ir Klaipėdoje izoliuotas Augis. Jis pasakojo, kad vakar grįžo keltu iš Vokietijos.

„Jaučiamės išalkę, vakar vakare du sumuštinius gavome, o šiandien visiškai nieko. Kai apie tai pasiskundėme, mums buvo atšauta, kad patys užsisakytume maisto. O kodėl aš turiu mokėti iš savo kišenės? Aš tikrai nemokėsiu, patys šitų nesąmonių prisigalvojo“, – piktinosi priekuliškis.

Iš Klaipėdos dar sulaukėme skambučių, jog viešbutį su karantinuotaisiais stebi policija. Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas per spaudos konferenciją buvo užsiminęs apie situacijos valdymo iššūkius.

„Labai vertiname policijos pareigūnų geranoriškumą užtikrinti viešbučių apsaugą, tačiau naudodamasis proga noriu labai aiškiai pasiųsti žinią valstybei, kad policija, turėdama gausybę kitų funkcijų ir prievolių, nesugebės to padaryti, kad ir kaip to norėtų, ir, kad ir kaip profesionaliai jie pasirengę. Reikia kalbėti apie alternatyvius sprendimus – ar tai būtų kariuomenė, ar Viešojo saugumo tarnyba. (…) Vien policijos pajėgomis to padaryti neįmanoma. Tuo labiau, kad saugos tarnybos į tai žiūri skeptiškai“, – sakė V. Grubliauskas.

Taip pat izoliuotųjų drama tęsiasi ir viešbutyje prie Vilniaus stoties. Tie, kurie ten atvyko jau be bagažo, neturi kuo persirengti, pirmąkart pamaitinti irgi buvo tik pirmą valandą.

Karantinavimo neatšauks, bet spręs dėl išimčių

Ministras anksčiau per spaudos konferenciją kalbėjo, kad nemano, jog būtų prasminga atšaukti sprendimą dėl parvykusių į Lietuvą karantinavimo.

„Turime sudėtingą dilemą, nes sprendimas izoliuoti visus atvykusius yra pagrįstas infekcijų valdymo principais. Užkrato valdymas – esmė sąlyga, kad mes sugebėtume išsaugoti sistemą ir kad sugebėtume sistemoje suteikti pagalbą visiems, kuriems jos reikės. Dėl to tie žmonės susiduria su nemaloniais dalykais: gyventi tokiomis sąlygomis, kurių jie patys nepasirinko, ir gyventi tokiomis aplinkybėmis, kurių jie turbūt įprastomis sąlygomis nesirinktų“, – sakė A. Veryga.

Tačiau jis neatmetė, kad tam tikrų sprendimų, kurie būtų susiję su besilaukiančiomis moterimis arba šeimomis su mažais vaikais, bus ieškoma.

„Bet tai neturėtų tapti sprendimų atšaukimu arba masiniu reiškiniu“, – sakė A. Veryga.

Jau mirė 3 žmonės

Kovo 25 d., 9.00 val., duomenimis, Lietuvoje patvirtintų ligos atvejų – 255. Nuo viruso sukeltų komplikacijų mirė 3 žmonės. Tą patvirtino ir A. Veryga bei išreiškė artimiesiems, giminaičiams užuojautą. Yra žinoma, kad Lietuvoje nuo COVID-19 pasveiko tik 1 žmogus (moteris, kuri gydėsi Šiauliuose). Iki šiol iš viso ištirtas 3471 ėminys dėl įtariamo koronaviruso.

Visais atvejais jau pradėti arba bus pradėti epidemiologiniai tyrimai. Paveiktomis teritorijomis laikomos visos šalys. SAM ragina žmones vadovautis medikų ir institucijų nurodymais, tai yra maksimaliai vengti žmonių susibūrimų, jei yra galimybė, dirbti iš namų, bendraujant gyvai išlaikyti atstumą vienas nuo kito, skirti ypatingą dėmesį rankų, paviršių higienai bei kita. Pajutus ligos simptomus reikia kreiptis medikų pagalbos telefonu, nevykti patiems į gydymo įstaigas.

Taip pat primename, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) interneto svetainėje galima rasti informaciją apie vykdomus epidemiologinių tyrimų rezultatus ir apie koronavirusu užsikrėtusių žmonių lankytas vietas. Kitaip tariant, pateikiama atvejų epidemiologinės diagnostikos metu surinkta informacija, kurią susirgę žmonės perdavė NVSC specialistams. Apie atnaujintą informaciją NVSC interneto svetainėje žiniasklaida informuojama nedelsiant, kai tik ji įdedama.