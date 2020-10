Per parą patvirtinti 139 nauji atvejai ir trys mirtys: jauniausiam iš mirusiųjų koronavirusas nustatytas vos prieš 8 dienas

Iki šios dienos Lietuvoje iš viso patvirtinti 6505 infekcijos atvejai, praneša Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos trečiadienio ryto duomenimis, koronaviruso infekcijos sukelta liga Lietuvoje šiuo metu serga 3461 žmogus.

Nuo šios infekcijos mirė 109 žmonės. 32, užsikrėtę koronavirusu, mirė dėl kitų priežasčių, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

Nuo COVID-19 pasveiko 2903. Izoliacijoje šiuo metu yra 34 747 asmenys.

Nuo birželio 1 d. Lietuvoje užregistruoti 324 įvežtiniai infekcijos atvejai.

Per praėjusią parą dėl įtariamo koronaviruso ištirti 8139 ėminiai. Iš viso iki šiol ištirta 860 147 ėminiai.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 139 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejai, 51 iš jų užregistruotas Vilniaus, 41 – Kauno, 30 – Šiaulių, 6 – Klaipėdos, 4 – Tauragės, 3 – Marijampolės, po 2 – Telšių ir Panevėžio apskrityse.

Po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 99 asmenys. Be to, per praėjusią parą užregistruoti 3 įvežtiniai atvejai – po vieną iš Ukrainos, Ispanijos, Uzbekistano. 37 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko.

60 atvejų siejama su protrūkiais

3 atvejai, Vilniaus apskrityje užregistruoti praėjusią parą, yra siejami su protrūkiu Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje. Iš jų 2 yra mokytojai ir 1 mokinys. Šiuo metu iš viso užregistruota 20 susijusių koronaviruso atvejų.

2 atvejai, užregistruoti Vilniaus apskrityje, siejami su protrūkiu tarp ledo ritulininkų. Iš viso bendrai registruoti 46 susiję atvejai.

Taip pat 2 infekcijos atvejai Vilniuje siejami su sveikatingumo klubu „Alfasteps“. Jie yra antriniai. Iš viso iki šiol užregistruoti 34 susiję COVID-19 atvejai.

Dar 1 atvejis, patvirtintas vakar, siejamas su protrūkiu Švenčionių rajono Pabradės „Žeimenos“ gimnazijoje. Praėjusią parą infekcija patvirtinta mokiniui. Iš viso užregistruoti 6 susiję atvejai.

Vilniuje vakar užregistruotas naujas protrūkis, siejamas su Martyno Mažvydo progimnazija, – COVID-19 patvirtinta mokytojui. Iš viso užfiksuoti 2 susiję atvejai.

Taip pat naujas protrūkis užregistruotas Pabradėje veikiančiame Užsieniečių registracijos centre. Per praėjusią parą užregistruoti 4 koronaviruso atvejai. Visi asmenys yra užsieniečiai.

5 atvejai Kauno apskrityje, vertinama, susiję su protrūkiu KTU Vaižganto progimnazijoje, – 2 yra mokiniai, 2 mokytojai ir 1 antrinis atvejis. Bendrai jau patvirtina 13 susijusių atvejų.

3 koronaviruso atvejai, užregistruoti vakar, susiję su LSMU Kauno ligoninės Kardiologijos skyriumi. Atvejai – antriniai. Iš viso patvirtinti 25 susiję atvejai: 15 darbuotojų, 3 pacientai ir 7 antriniai atvejai.

Dar 3 atvejai siejami su Ringaudų (Tabariškių laidojimo namų) šarvojimo salėje vykusiais šermenimis. Vienas iš tų trijų atvejų užregistruotas Vilniuje, 2 – Kauno apskrityje. Šiuo metu patvirtinta 16 susijusių koronaviruso atvejų.

2 atvejai, užregistruoti vakarykštę parą, siejami su protrūkiu „Swedbank“ banko Raseinių padalinyje. Vienas asmuo yra darbuotojas, kitas atvejis antrinis. Iš viso – 4 susiję atvejai.

Taip pat 2 atvejai siejami su Raseinių rajone veikiančia įmone „Auga“ (iš viso 6 koronaviruso atvejai), dar 1 – susijęs su protrūkiu Raseinių ligoninėje (iš viso 33 susiję atvejai).

Šiaulių apskrityje, Kuršėnų ligoninėje, vakar užregistruoti 7 nauji COVID-19 atvejai – 4 yra ligoniai ir 3 darbuotojai. Iš viso židinyje užregistruotas 31 atvejis: 10 darbuotojų, 21 pacientas.

Dar 2 atvejai siejami su protrūkiu Šiaulių Respublikinėje ligoninėje (abu asmenys yra darbuotojai). Iš viso susiję 75 atvejai: 28 darbuotojai, 24 pacientai ir 23 antriniai atvejai.

Ir toliau fiksuojami atvejai, siejami su Joniškio Saulės pagrindinės mokyklos dienos užimtumo centru. Praėjusią parą patvirtintas vienas antrinis atvejis, iš viso užregistruota 18 koronaviruso atvejų.

Dar 1 atvejis, užregistruotas Šiauliuose, siejamas su protrūkiu „Spindulio“ ugdymo centre. Asmuo yra darbuotojas. Iš viso užregistruoti 9 susiję atvejai.

Be to, Kelmės rajone (Šiaulių apskrityje) užregistruoti 2 nauji židiniai.

5 atvejai siejami su Liolių socialinės globos namais – visi asmenys yra globotiniai, tirti profilaktiškai. Iš viso užregistruoti 6 infekcijos atvejai (visi asmenys yra globotiniai).

Taip pat dar 3 atvejai siejami su Kelmės pirminės sveikatos priežiūros centro Kražių ambulatorija. Visi trys asmenys yra darbuotojai, jiems infekcija nustatyta profilaktinio patikrinimo metu.

Telšių apskrityje užregistruotas 1 koronaviruso atvejis, susijęs su Plungės savivaldybės ligonine. Iš viso šiuo metu užregistruoti 6 susiję atvejai – visi darbuotojai.

Panevėžio apskrityje užregistruotas 1 koronaviruso atvejis, siejamas su protrūkiu Rokiškio psichiatrijos ligoninėje. Asmuo yra darbuotojas. Iš viso užregistruoti 3 COVID-19 atvejai.

Klaipėdos apskrityje užfiksuotas naujas protrūkis. Koronavirusinė infekcija patvirtinta Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro mokiniui. Iš viso šiuo metu užregistruoti 2 susiję atvejai.

37 asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 37 asmenys. Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su žmonėmis, kuriems patvirtinta COVID-19, nebendravo.

Specialistai nagrinėja šių užsikrėtusiųjų maršrutus, tad statistika dar gali keistis, jei būtų rasta sąsajų tarp atskirų atvejų.

Lietuvoje – dar 3 mirtys nuo koronaviruso

NVSC praneša, kad praėjusią parą iš gydymo įstaigų gauta informacija apie 3 mirtis nuo koronaviruso Šiuo metu infekcija yra pasiglemžusi 109 gyvybes.

Pirmasis mirties atvejis užregistruotas Kauno apskrityje. Asmuo priklausė 60–69 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių ligų. Koronavirusas asmeniui patvirtintas spalio 6 d. Atliekant židinio epidemiologinę diagnostiką, specialistams nepavyko nustatyti, kaip asmuo užsikrėtė, tačiau, daroma prielaida, galėjo užsikrėsti kelionės Italijoje metu.

Antrasis mirties atvejis užregistruotas Vilniaus apskrityje. Asmuo priklausė 70–79 metų amžiaus grupei. Koronavirusas asmeniui patvirtintas rugsėjo 27 d. Asmuo užsikrėtė po kontakto su užsikrėtusiuoju koronavirusu.

Trečiasis mirties nuo koronaviruso atvejis užregistruotas Šiaulių apskrityje. Asmuo priklausė 80–89 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių ligų. Koronavirusas asmeniui patvirtintas rugsėjo 19 d. Epidemiologinės diagnostikos metu nustatyta, jog asmuo užsikrėtė po kontakto su sergančiu artimuoju.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso patvirtinti 6505 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 3461 asmuo, 2903 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, paisyti fizinės distancijos ir kita.