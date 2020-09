Per parą Lietuvoje nustatyti 26 koronaviruso atvejai: įvežtiniai atvejai – iš 6 valstybių

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) rugsėjo 4 d. 9 val. duomenimis:

Patvirtintų ligos atvejų skaičius konkretiems žmonėms: 3004

Sergančių žmonių skaičius: 985

Per vakar dieną patvirtintų naujų COVID-19 susirgusių žmonių skaičius: 26

Mirusių nuo koronaviruso žmonių skaičius: 86

Užsikrėtusieji koronavirusu, mirę dėl kitų priežasčių: 13

Pasveikusių žmonių skaičius: 1920

Šią savaitę, nuo rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 6 d. imtinai, Molėtų, Kauno, Trakų, Švenčionių, Kupiškio, Skuodo, Tauragės ir Pasvalio rajonų, taip pat Elektrėnų, Vilniaus ir Kauno miestų gyventojams bus intensyviau atliekami tyrimai dėl koronaviruso infekcijos. Šiose 11-oje savivaldybių fiksuojamas didesnis sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) negu kitose Lietuvos savivaldybėse.

Nuo kontakto užsikrėtė 15 žmonių

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 26 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejai. 13 iš jų registruota Vilniaus, 5 Tauragės, po 2 – Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Utenos apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 15 žmonių, 4 asmenų užsikrėtimo aplinkybės šiuo dar nežinomos. Be to, per praėjusią parą registruoti 7 įvežtiniai atvejai.

Įvežtiniai atvejai – iš 6 valstybių

Vakarykštę parą 4 įvežtiniai atvejai registruoti Vilniaus apskrityje – COVID-19 patvirtintas asmenimis, į Lietuvą grįžusiems iš Lenkijos, Rusijos ir Švedijos bei užsieniečiui, į Lietuvą atvykusiam iš Baltarusijos.

Dar 2 įvežtiniai atvejai per vakar registruoti Klaipėdos apskrityje. Koronavirusas patvirtintas dviem asmenims, į Lietuvą atvykusiems iš Ukrainos.

7-asis įvežtinis atvejis – koronavirusas patvirtintas Šiaulių apskrityje asmeniui, į Lietuvą grįžusiam iš Vokietijos.

11 naujų atvejų siejama su židiniais

5 atvejai, vakar nustatyti Tauragės apskrityje, yra siejami su protrūkiu viename iš kariuomenės dalinių. Iš viso su šiuo židiniu siejami 32 susirgimai, įskaitant patvirtintus praėjusią parą.

1 vakar Utenos apskrityje nustatytas atvejis yra siejamas su židiniu įmonėje „Intersurgical“. Šiuo metu registruoti 46 su šiuo protrūkiu susiję atvejai.

1 naujas atvejis vakar registruotas Vilniuje veikiančioje metalinius dangtelius gaminančioje įmonėje. Tai 8-asis infekcijos atvejis, susijęs su šiuo židiniu.

Praėjusią parą registruotas 1 koronaviruso atvejis, kuris siejamas su viena statybų įmonė, apie su kuria susijusius susirgimus skelbta jau anksčiau. Tai 4-asis susirgimas, siejamas su šiuo židiniu.

Taip pat registruoti dar du nauji židiniai. Pirmasis siejamas su vandentiekio, šildymo, kondicionavimo sistemų įrengimu užsiimančia įmone. Čia per praėjusią parą registruoti 2 infekcijos atvejai. Šiuo metu turimais duomenimis, su židiniu dabar siejami 3 COVID-19 atvejai.

Antrasis naujas židinys – Šiauliuose veikiančioje siuvimo įmonėje. Per praėjusią parą patvirtintas 1 asmeniui, o iš viso su šiuo protrūkiu siejami 2 koronaviruso atvejai.

Be to, nustatyta, kad 4 žmonės (2 Vilniaus, 1 Kauno, 1 Utenos apskrityse) užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas.

4 asmenų užsikrėtimo aplinkybės dar nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 4 asmenys – 3 Vilniaus ir 1 Kauno apskrityse.

Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso konkretiems žmonėms patvirtinta 3004 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 985 asmenų, 1920 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.11:02