Per parą daugiausia žmonių paskiepyta Kaune, mažesnėse savivaldybėse vakcinacija – kur kas vangesnė

Klaipėdoje per parą paskiepyti 765, iš viso – 18 041 gyventojas (12,1 proc.), Šiauliuose – atitinkamai 397 ir 12 824 (12,59 proc.), Panevėžyje – 507 ir 11 304 (13,96 proc.). Apie 100 tūkstančių gyventojų turinčioje Kauno rajono savivaldybėje praėjusią parą paskiepyta 390 gyventojų, iš viso – 12,85 proc. Tačiau didesniame už Kauno rajoną Vilniaus rajone trečiadienį paskiepyta 239, o iš viso vakcinavimo tempas čia tesiekia 7,74 proc. (7899 gyventojai).

Kur kas vangesnis skiepijimo procesas mažesnėse savivaldybėse, kurių, deja, šiuo metu netinka vadinti saugiomis. Pavyzdžiui, Šalčininkų rajone, kur per 2 paskutines savaites 100 tūkst. gyventojų patvirtinta 694 nauji COVID-19 ligos atvejai, per parą paskiepyti 239, iš viso nuo vakcinavimo pradžios iki šio ketvirtadienio – 7899 gyventojai (5,74 proc.).

Skiepijimosi aktyvumu iš kitų vadinamų nesaugių užkrato atžvilgiu savivaldybių išsiskiria Širvintų rajono gyventojai – skiepijimo apimtis čia 11,07 proc., trečiadienį paskiepyti 88, iš viso – 1650 žmonių. Bet gal to aktyvumo reikėtų dar didesnio, nes kol kas santykinis sergamumo rodiklis šioje savivaldybėje yra grėsmingas – 1040 atv. 100 tūkst. gyventojų. Antras pagal didelį santykinį sergamumą yra Marijampolės rajonas (701 atv. 100 tūkst. gyventojų), čia pasiskiepijo 14,43 proc. gyventojų. Trečias pagal sergamumą – Šalčininkų rajonas (694 atv.).

Ketvirtas šioje eilėje Vilniaus miestas (685,9 atvejo 100 tūkst. gyventojų per 14 pastarųjų parų). Trečiadienį Vilniuje patvirtinta 360 naujų infekcijos atvejų, o per savaitę atlikus 25 143 tyrimus, teigiamų atsakymų gauta 8,3 proc. Kiek mažesnis sergamumas iki šios dienos (per 2 paskutines savaites) nustatytas – Vilniaus rajone (684 atv. 100 tūkst. gyventojų).

Kauno savivaldybėje santykinis sergamumas COVID-19 liga dabar yra 251 atv,, Klaipėdoje – 230,8 atv., Šiauliuose – 140,4 atv. bei Panevėžyje – 327,5 atv. 100 tūkst. gyventojų (per paskutines 2 savaites).

Iš 60-ies Lietuvos savivaldybių mažiausiu sergamumu koronaviruso infekcija šiuo metu gali džiaugtis Plungės r. (49 atv.), Akmenės r. (54 atv,) bei Pakruojo r. (55 atv.), tačiau žinant, kad COVID-19 plėtra kol kas nepažabojama, situacija visose savivaldybėse gali pasikeisti per kelias paras.

Visoje Lietuvoje, anot Nacionalinio visuomenės centro specialistų, per 7 paras atlikus 76 151 tyrimą, COVID-19 diagnozė patvirtinta 6,5 proc., Vilniuje – 8,3 proc. (iš 25 143 savaitės tyrimų), Kaune – 5,4 proc. atvejų (iš 7583 tyrimų). Plungės r. per savaitę atlikus 949 tyrimus, liga nustatyta tik 0,4 proc. ištirtųjų. Tačiau Šalčininkų r. gauta net 25,5 proc. teigiamų atsakymų (iš 63 tyrimų).

Nuo pandemijos pradžios šalyje atlikta apie 2,39 mln. diagnostinių tyrimų, skiepams nuo COVID-19 iki šio ketvirtadienio sunaudota daugiau nei 0,5 mln. vakcinos dozių, iš viso paskiepytas 349 571 žmogus.