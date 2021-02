Per pandemiją darbo netekusi moteris negali nusipirkti net vaistų: antstoliams taip elgtis leidžia įstatymai

Per pandemiją laikinai darbo netekusiems žmonėms darosi vis sunkiau išgyventi, jeigu tempiasi skolos dar nuo nekarantininių laikų. Į „Delfi“ kreipėsi moteris, nenorėjusi viešai atskleisti savo tapatybės, kad esą dėl antstolės padėjėjos veiksmų ji gali likti be būtinų vaistų, o jos šeima – be stogo.