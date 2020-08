Per kiek dienų dažniausiai pajuntami Covid-19 simptomai? Neigiamas tyrimas nebūtinai reiškia, jog esate sveikas

Vis dėlto, medikų teigimu, jau dabar žinoma, kad didžioji dalis užsikrėtusių asmenų simptomus pajunta per pirmąsias penkias dienas nuo užsikrėtimo.

„14 dienų saviizoliacija reikalinga todėl, kad visi žmonės per tą laiką suserga vienaip ar kitaip. Tačiau didžioji dauguma jų suserga per penkias paras. Jeigu pusė žmonių suserga per 5 paras, o likusi vėliau, tai mes suprantame, kad tos saviizoliacijos reikia ilgesniam laikui.

Tikimybė, kad jūs susirgsite per pirmas penkias paras didžiausia, tačiau bus tokių, kurie susirgs ir po 14 parų. Mes turėjome tokių atvejų ir Lietuvoje, ir tarp medikų, kurie susirgo būtent tą paskutinę 14 parą.

Pirmos tokios studijos buvo paskelbtos dar kovo mėnesį, kurios skelbia, kad inkubacinis periodas vidutiniškai trunka 5,2 paros. Tolesni dešimtūkstantiniai tyrimai tai tik patvirtina“, – „Delfi“ teigė profesorius Vytautas Kasiulevičius.

7-8 dieną saugus jaustis negali

Infektologas, medicinos mokslų daktaras, profesorius Vytautas Usonis aiškina, kad inkubacinis periodas yra laikotarpis, kai žmogus jau serga, tačiau nejaučia jokių ligos simptomų.

„Inkubacinis periodas yra tas laikas, per kurį į mūsų kūną patekę mikroorganizmai gali sukelti ligas. Tai yra tas periodas, kuris niekuo nepasireiškia, bet per tą laiką vyksta visokie procesai – dauginasi mikroorganizmai, ruošiasi imuninė sistema ir panašiai“, – aiškina profesorius.

Jo teigimu, inkubaciniam periodui yra trys terminai: minimalus, tai yra trumpiausias laikotarpis, per kurį žmogus pajunta simptomus, dažniausiai pasitaikantis – laikotarpis, per kurį suserga daugiausiai žmonių, ir maksimalus – ilgiausias laikas, per kurį liga gali pasireikšti.

„Kalbant apie Covid-19, šiandien įsivaizduojama ir teigiama, kad maksimalus inkubacinis periodas yra tos dvi savaitės. Praktinė to reikšmė yra tokia, kad jeigu žmogus izoliuotas, dvi savaites jis nesusirgo, praėjo tas maksimalus inkubacinis periodas, tai labai didelė tikimybė, kad jis jau ir nebesusirgs.

Tos 5-6 dienos yra dažniausiai pasitaikantis inkubacinis periodas. Didesnės jo praktinės reikšmės kaip ir nėra. Taip, tai yra dažniausiai pasitaikantis periodas, reiškia, nuo kontakto praėjus 5-6 dienoms didžiausia tikimybė, kad žmogus susirgs“, – sakė V. Usonis.

Nors remiantis šiais duomenimis, Sveikatos apsaugos ministerija svarsto sutrumpinti atvykusiųjų ir neigiamą testo rezultatą gavusių asmenų izoliacijos laiką, profesorius V. Usonis pabrėžė, kad praėjus penkioms dienomis žmogus saugus jaustis dar tikrai negali, nes daliai sergančiųjų simptomai pasireiškia vėliau.

„Tai nereiškia, kad 7 ar 8 dieną žmogus jau gali jaustis saugus. Dar kartą – maksimalus inkubacinis periodas yra 14 dienų, neskaitant tų pavienių pranešimų, bet tai dažniausiai jau atskiros žmonių kategorijos, turinčios kitų sveikatos bėdų, kai inkubacinis periodas gali būti dar ilgesnis“, – pabrėžė pašnekovas.

Net ir dažniausiai pasitaikantis inkubacinis periodas gali būti ilgesnis

Pirmieji nedidelio masto tyrimai apie dažniausiai pasitaikantį maždaug 5 dienų inkubacinį periodą buvo paskelbti dar 2020 m. kovą. Apie tai pranešė Džono Hopkinso universiteto tyrėjai, kurie analizavo naujienas, visuomenės sveikatos ataskaitas ir pranešimus spaudai iš 50 provincijų, regionų ir šalių už Kinijos miesto Uhano ribų.

Vėlesni ir platesnio masto tyrimai šį teiginį taip pat patvirtino. Tiesa, rugpjūčio pradžioje paskelbtas naujas Kinijos ligų kontrolės ir prevencijos centro, JAV nacionalinio alergijos ir infekcinių ligų instituto bei Pekino universiteto mokslininkų tyrimas. Jame teigiama, kad dažniausiai pasitaikantis inkubacinis periodas gali būti ilgesnis nei manyta iki šiol.

Tyrime buvo naudojami daugiau nei 1000 Covid-19 pacientų, kurie iš Uhano išvyko dar prieš miestui užsidarant, sveikatos duomenys. Mokslininkai nustatė, kad vidutinis inkubacinis periodas tarp šių pacientų buvo 8,29 dienos, o mediana – 7,76 dienos.

Šis tyrimas buvo paskelbtas amerikiečių žurnale „Science Advances“. Tyrėjai taip pat palaikė mintį, kad daugumos pacientų inkubacinis periodas yra ne ilgesnis nei 14 dienų. Vis dėlto, mokslininkai atkreipė dėmesį, kad 10 proc. pacientų simptomai gali pasireikšti praėjus daugiau nei dviems savaitėms.

Tyrimo ataskaitoje, kurią cituoja South China Morning Post, teigiama, kad tokie rezultatai gali kelti susirūpinimą, ar dviejų savaičių izoliacijos laikotarpis yra pakankamas. Kita vertus, sutinkama tyrime, ne itin didelė imtis galėjo turėti įtakos gautiems rezultatams.

Be to, tyrėjai teigia, kad kadangi jų išvados pagrįstos praėjusių metų pabaigos, šių metų pradžios duomenimis, tai gali neatspindėti dabartinės situacijos, jei virusas jau būtų mutavęs.

Paklaustas, kaip vertina tokius naujo tyrimo duomenis, prof. V. Usonis dar kartą pabrėžė, kad net jei dažniausiai pasitaikantis inkubacinis periodas ir yra ilgesnis nei 5 dienos, kažkokios praktinės įtakos mūsų gyvenimui tai neturi.

„Jeigu mes įtariame, kad žmogus galėjo užsikrėsti, buvo kontakte, mes izoliavimui turime taikyti maksimalaus inkubacinio periodo taisyklę. Ar suserga 5-6 dieną, ar 7-8 dieną, didesnės praktinės reikšmės neturi. Tų svyravimų gali būti kalbant ir apie kitas ligas, tiesiog yra tas intervalas nuo minimalaus iki maksimalaus inkubacinio periodo, per kurį tam užsikrėtusiam žmogui pasireiškia liga“, – aiškino pašnekovas.

Neigiamas tyrimas – ne garantas, jog esate sveikas

Paklaustas, ar yra patikimų duomenų, koks yra trumpiausias laikas, per kurį užsikrėtusiems Covid-19 pacientams pasireiškia simptomai, V. Usonis patikino, kad ne.

„Apie minimalų nelabai kas yra žinoma. Kalbant apie minimalų Covid-19 periodą galite rasti labai prieštaringų žinių nuo kelių, 2-3 dienų. Bet tokios vieningos nuomonės kaip apie maksimalų, nėra. Koks yra tas mažiausias periodas, mes nežinome.

Maksimalus yra labai svarbus tuo, kad jo praktinis pritaikymas yra tos izoliacinės priemonės. Sakykime, tie patys atvykusių, kontakte buvusių žmonių izoliavimo terminai. Tas dažniausiai pasitaikantis irgi turi savo vertės, ta prasme, kad dažniausiai žmonės suserga 5-6 dieną, todėl galimai užsikrėtę gali atkreipti dėmesį į savo savijautą, temperatūrą“, – komentavo profesorius.

Koronaviruso tyrimas © Stop kadras

Anot jo, kol yra inkubacinis periodas, kitaip tariant, žmogus dar fiziškai nieko nejaučia, tyrimas iš nosiaryklės gali parodyti neigiamą rezultatą, nors po kelių dienų jis gali pasikeisti.

„Sakome, kad jeigu atlikus molekulinį tyrimą iš nosiaryklės jis yra teigiamas, tai patvirtina, kad žmogus yra užsikrėtęs. Bet jeigu tyrimas yra neigiamas inkubacinio periodo metu, tai dar nereiškia, kad žmogus tikrai neužsikrėtęs, todėl kad šitie molekuliniai tyrimai tampa teigiami maždaug dvi dienos iki simptomų pradžios. Iki susirgimo pradžios“, – įspėjo V. Usonis.