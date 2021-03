Taip tragiškai baigėsi vos 22 metų sulaukusios moters gyvenimas. Ir tik dabar, kai teisėjai padėjo tašką baudžiamojoje byloje, paaiškėjo, kokį ji patyrė pragarą prieš mirtį – savo draugės pavydėjęs ir šios ištikimybės niekaip negalėjęs atleisti vyras buvo nuteistas dėl to, kad prieš jauną moterį smurtavo ir savo žiauriu elgesiu privedė prie savižudybės.

Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai nutarė, kad 27 metų panevėžietis Tomas Kamarauskas įkalinimo įstaigoje turės praleisti du metus tris mėnesius. Realiai jam teks kalėti 10 mėnesių mažiau, nes tiek laiko jis buvo suimtas ikiteisminio tyrimo metu.

Tuo metu prokurorai siekė, kad anksčiau ne kartą Lietuvoje ir užsienyje teistas T. Kamarauskas būtų pripažintas kaltu dėl tyčinio nužudymo, o jam būtų skirta 8 metų laisvės atėmimo bausmė. Visgi teisėjai nutarė, kad tokie kaltinimai savo draugę prie savižudybės privedusiam vyrui negali būti inkriminuojami.

Nusikaltimas, dėl kurio T. Kamarauskas buvo nuteistas, įvyko dar 2018 m. rugsėjo 11-osios vakarą, apie tai tuo metu plačiai rašė žiniasklaidos priemonės – Panevėžyje, prie vieno Ramygalos g. daugiabučio namo laiptinės buvo rastas 1996 m. gimusios moters lavonas su nubrozdinimais visame kūne.

„Pirminiais duomenimis, moteris iškrito per langą iš buto, esančio ketvirtame aukšte, pareigūnai įtaria, kad ji iškrito ne be svetimos pagalbos, todėl pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo“, – tada skelbė Delfi.

Smurtas buvo kasdienybė

Šio tyrimo metu policijos tyrėjai išsiaiškino, kad iššokti iš ketvirto aukšto jauna moteris ryžosi dėl itin komplikuotų santykių su savo draugu T. Kamarausku. Šis žinojo, kad jo draugė ne kartą grasino nusižudyti, dėl to net rašė atsisveikinimo raštelius, tačiau vis tiek iš pavydo dėl įtariamos neištikimybės naudojo fizinį smurtą – sudavė smūgius rankomis ir kojomis.

„Dėl to nukentėjusioji dėl žiauraus su ja elgesio, pasireiškusio sistemingu smurto naudojimu jos atžvilgiu, bei įvykio išvakarėse T. Kamarausko išsakytų grasinimų nužudyti, dėl įvykio metu buvusios savo emocinės būsenos – didelio susijaudinimo, kurį sąlygojo užsitęsusi konfliktinė situacija su T. Kamarausku bei betarpiškai prieš įvykį jo naudojamas smurtas, iššoko iš ketvirto aukšto ant žemės ir dėl patirtų daugybinių sužalojimų, kurie komplikavosi ūminiu išoriniu ir vidiniu nukraujavimu į krūtinplėvės ir pilvaplėvės ertmes, mirė“, – itin sudėtingos baudžiamosios bylos duomenis išanalizavę teisėjai konstatavo, kad T. Kamarauskas žiauriu elgesiu privedė savo šeimos narę, su kuria bendrai gyveno neįregistravęs santuokos, prie savižudybės.

Asociatyvi nuotrauka Shutterstock

Bylą neviešuose posėdžiuose išnagrinėję teisėjai nustatė, kad mirties išvakarėse T. Kamarauskas buvo sumušęs savo draugę – ši net buvo paguldyta į ligoninę.

Smurtas sugyventinių namuose buvo kasdienybė – vyras labai pavydėjo savo draugės, ją net įtarė neištikimybe su geriausios draugės broliu, todėl ne kartą tiek ją, tiek meilužį grasino nužudyti.

Iš baimės, kad draugas ketinimus gali įvykdyti, moteris net bijodavo pasiskųsti teisėsaugos pareigūnams, o jeigu apie tai papasakodavo savo bičiuliams, vėliau savo žodžių išsižadėdavo ir meluodavo, kad, pavyzdžiui, smakrą ji prasiskėlė griūdamas ant laiptų ar tiesiog paslydo vonioje.

Policijos pareigūnas, kuris sumuštą moterį nuvežė į ligoninę, sakė, kad dar Priėmimo skyriuje ši pasakojo, kad tai buvo ne pirmas smurtavimas prieš ją, apibūdino savo draugą kaip smurtaujantį ne pirmą kartą, sakė jo bijanti.

Viena liudytoja pareigūnams pasakojo, kad T. Kamarauskas prieš savo draugę naudojo ne tik fizinį, bet ir psichologinį smurtą.

„T. Kamarauskas savo sugyventinei neleisdavo laisvai su ja bendrauti, atsiliepęs jai priklausančiu telefonu, jo šiai neperduodavo, teigdamas, kad ji miega, ją vadindavo ją „lenkišku gabalu“, – sakė liudytoja. – Draugė man ne kartą skundėsi, kad T. Kamarauskas geria ir dėl to kyla problemos, stebėdama tokį gyvenimą susidariau įspūdį, kad mano draugė yra kalinė.“

Net moters draugas, kurį T. Kamarauskas vadino savo draugės meilužiu, sakė, kad ji nenorėjo kalbėti apie jos atžvilgiu naudojamą smurtą, „apie tai kalbėjo su pauzėmis, sakė, kad visko būna, bei teigė, kad visiškai nesvarbu, ar T. Kamarauskas sužalojo jai smakrą“. Tiesa, ji neslėpė, kad pavydus draugas ją kartais užrakindavo namuose, ją sekdavo, kai ji eidavo į darbą, taip pat paimdavo buto raktus.

Prisipažinimas sukėlė agresiją

Vis dėlto, vyras prisipažino, kad nukentėjusios mirties išvakarėse jis T. Kamarauskui pripažino, kad su jo sugyventine turėjo intymių santykių. O tai labai įsiutino itin pavydų vyrą, nors vėliau šis teisme aiškino, kad nepavyduliavo ir buvo abejingas įtariamai nukentėjusiosios neištikimybei. Tačiau tai nuvo netiesa – prieš moteriai iššokant iš ketvirtojo aukšto jis grasino savo sugyventinę užmušti, o kai tirti moters žūties atvyko policijos pareigūnai, T. Kamarauskas šiems prisipažino, kad „aš ją prigavau bendraujant su kai kuom“.

Namuose vaizdas buvo baisus – sulaužyta drabužių džiovykla, išmėtyti rūbai, rasta nukentėjusiosios kraujo. O į kambarį, iš kurio lango iššoko nukentėjusioji, nebuvo taip lengva patekti – priešais duris buvo užstumta spinta.

Būstą, kuriame pora gyveno, nuomojanti moteris pareigūnams paliudijo ne apie vieną atvejį, kai verkdama nuomininkė jai skambindavo telefonu ir pasakodavo, kad draugas vėl prieš ją smurtavo. Ir prieš mirtį ji taip pat sulaukė pagalbos šauksmo – prašė atvažiuoti į namus ir išgelbėti nuo agresyvaus sugyventinio.

„Ji labai norėjo, kad pas ją atvažiuočiau, primygtinai prašė atvažiuoti būtent tą vakarą, nurodė, kad blogai jaučiasi, kad tai ne virusas, neužkrečiama“, – būstą nuomojusi moteris teigė supratusi, kad moteris negali pasakyti tiesos.

Prieš mirtį ji taip pat šaukėsi ir tariamo savo meilužio pagalbos, o šio seserei, geriausiai savo draugei, rašė: „Trauk mane iš tos balos kiek gali“.

Nukentėjusioji taip pat prisipažino, kad T. Kamarauskas internete surado jos ir meilužio nuotraukas, prašė, kad šis nieko apie santykius nepasakotų.

„Nukentėjusioji, būdama miegamajame ir mėgindama apsiginti nuo T. Kamarausko fizinio smurto, net bandė užremti miegamojo duris spinta. Įvertinus byloje esančių įrodymų visetą, tai, kad miegamajame, kuriame buvo nukentėjusioji, buvo sulaužyta drabužių džiovykla, prie čiužinio buvo rastas jos kraujas, darytina išvada, kad konfliktas tarp sugyventinių vyko miegamajame ir T. Kamarauskas, kaip pats teigė įvykio vietoje policijos pareigūnams, matė kaip nukentėjusioji iššoko pro langą konflikto metu, dėl T. Kamarausko žiauraus elgesio su ja, jo naudojamo fizinio smurto“, – pažymėjo teisėjai.

Anot jų, sistemingas fizinio ir psichologinio smurto naudojimas lėmė tai, kad nukentėjusioji turėjo minčių apie savižudybę bei parašė ne vieną atsisveikinimo laišką, iš kurių net dviejuose buvo įrašyta frazė „daugiau nebegaliu“. Šiuos laiškus pareigūnai rado jau po moters mirties jos kambaryje esančiame stalčiuje.

Norėjo atversti naują gyvenimo puslapį

Jau po mirties buvo apžiūrėtas moteriai priklausantis mobiliojo ryšio telefonas, jame buvo rastas nukentėjusiosios susirašinėjimas su sugyventiniu iš karto po to, kai ji dėl smakro slojimo buvo paguldyta į ligoninę. Šiose žinutėse moteris reiškė pretenzijas dėl jos atžvilgiu naudoto fizinio smurto ir padarytų kūno sužalojimų: „Sudaužei kaip šunį ir išeini net neatsiprašęs. Net nenori slaugyti manęs, pabėgai“; „Aš siūliau susitaikyti ir pamiršti, pradėt iš naujo. Tau to nereikia? Pamirščiau visus tavo smūgius“; „Arba pradedam iš naujo be to š... šleifo ir nustoji gadint mano daiktus ir luošint mane“.

Asociatyvi nuotrauka Shutterstock

Savo ruožtu T. Kamarauskas šio pokalbio metu nukentėjusiajai reiškė pretenzijas dėl jos galimos neištikimybės vasarą, bet jam mestų priekaištų dėl smurtavimo neneigė.

Nepagarbus elgesys, smurtas labai žeidė nukentėjusiąją, bet ji bijojo palikti savo pavydų draugą – tai ji rašė savo laiškuose, kurie buvo perskaityti tik po jos mirties. Moteris taip pat liejo ašaras dėl jos atžvilgiu vartojamų įžeidžiančių ir necenzūrinių žodžių.

„T. Kamarauskas provokuodavo konfliktus su nukentėjusiaja, jos geriausia draugė teisiamajame posėdyje parodė, kad vieną kartą T. Kamarauskas buvo specialiai įkišęs į savo draugės rankinuką prezervatyvą, norėdamas sukelti konfliktą“, – nuosprendyje teisėjai citavo liudytojų parodymus, kad pavydo apakintas vyras grasino nužudyti ne tik savo draugę, bet ir tariamą meilužį bei jos seserį.

Tai patvirtino ir tariamas meilužis: „T. Kamarauskas kelis kartus grasino, kad sumuš ir mane, ir mano seserį, jog mane tampys su trosu pririšęs kojas prie automobilio, nukentėjusiąją galėsiu pasiimti iš ligoninės visą sudaužytą.“

T. Kamarauską pažįstantys žmonės teisme teigė, kad nukentėjusioji jo labai bijojo, nes jis „buvo labai pavydus ir kerštingas“.

„Kai ji pradėjo draugauti su mano broliu, mes buvome išvažiavę į kaimą, o kai važiavome į namus, nukentėjusioji drebėjo visą kelią, nes manė, kad į namus jau bus grįžęs T. Kamarauskas“, – sakė nukentėjusiosios geriausia draugė. Jos teigimu, T. Kamarauskas su savo drauge nenorėjo skirtis, norėjo toliau su ja draugauti, nes ši buvo jauna, graži, nuomojosi butą, o jis neturėjo kur gyventi.

„Ji visada turėjo skambinti T. Kamarauskui ir pranešti jam viską – ką veikia, kur eina, su kuo bendrauja, net tai reikėdavo parodyti per vaizdo filmavimo kamerą, jis net draudė su manimi susitikinėti ir bendrauti, nors mes buvome geriausios draugės“, – sakė liudytoja.

Nebeištvėrė: daugiau negaliu

Tai patvirtino ir nukentėjusiosios artimieji – esą T. Kamarauskas net turėjo filmuot ką valgo, su kuo yra, ką daro, kur eina. „Ji, žinodama, kad tuoj turės skambinti sugyventinis, net neidavo į parduotuvę“, – sakė jie.

Vyras buvo toks pavydus, kad net tikrindavo moters susirašinėjimus telefone ir kompiuteryje.

„T. Kamarausko žiaurus elgesys, pasireiškęs smurtiniais veiksmais, grasinimais, nukentėjusiosios pastoviu kontroliavimu, buvo ne vienkartinis, o sistemingas ir tęsėsi tam tikrą laiko tarpą – kelis mėnesius, – nurodė bylos duomenis išanalizavę teisėjai. – Nukentėjusioji dėl tokių sugyventinio veiksmų visą šį laiką gyveno didelėje psichologinėje įtampoje, baimėje bei patyrė fizinį smurtą. Ypatingai žiaurus T. Kamarausko elgesys nukentėjusiosios atžvilgiu, t. y. smurtavimas, dėl kurio nukentėjusioji buvo išvežta į ligoninę, pasireiškė dieną prieš patį 2018 m. rugsėjo 11 d. įvykį, kai T. Kamarauskas sužinojo apie draugės neištikimybę, jog ji turėjo lytinius santykius su kitu vyru.“

Anot teismo, sistemingas žiaurus T. Kamarausko elgesys lėmė tai, kad nukentėjusioji turėjo minčių apie savižudybę bei parašė ne vieną atsisveikinimo laišką, iš kurių net dviejuose įrašyta frazė „daugiau nebegaliu“.

Šie atsisveikinimo laiškai be datų, tačiau jie buvo parašyti ant skirtingos rūšies popieriaus, rasti skirtingose vietose, skirtinguose kambariuose, todėl buvo įtariama, kad moteris juos rašė skirtingomis datomis. Kad tokius laiškus nukentėjusioji rašo, žinojo ir T. Kamarauskas – vyras prisipažino, kad kai kuriuos laiškus buvo radęs, bet perskaitęs juos suplėšė ir išmetė.

„Įvertinus tai, kad nukentėjusioji buvo parašiusi kelis atsisveikinimo laiškus, T. Kamarausko teigimu jų buvo ir daugiau nei rado policija įvykio vietos apžiūros metu, nes dalį jų jis išmetė, tai, jog jie buvo rasti nematomose vietose, darytina išvada, kad nukentėjusioji iki pat iššokimo pro langą dar nebuvo tvirtai apsisprendusi nusižudyti“, – pabrėžė teisėjai.

Jų teigimu, kad net tą patį vakarą ji dar nebuvo priėmusi sąmoningo sprendimo nusižudyti, rodo ir jos elgesys prieš patį tragišką įvykį, kai ji net trijų asmenų prašė pagalbos ir kaip galėdama gynėsi nuo sugyventinio smurto.

„Nukentėjusioji iššoko pro langą konflikto metu su T. Kamarausku, dėl pastarojo sistemingo žiauraus elgesio su ja, kuris intensyviai tęsėsi kelias dienas iš eilės ir net prieš patį įvykį“, – nustatė Lietuvos apeliacinis teismas. Tiesa, pirmosios instancijos teismas buvo priėjęs priešingos išvados – esą nukentėjusioji „nusižudė pati savo pasirinkimu, o T. Kamarausko veiksmai negalėjo įtakoti jos pasirinkimo.“

Ciniškas žmogaus „savinimasis“

Anot teisėjų, nukentėjusiosios šeimos nariai teigė, kad ji jaunystėje buvo nors ir emocinga, tačiau gyvo, guvaus charakterio, turėjo daug interesų, nebuvo linkusi į savęs žalojimą.

„Gyvendama Panevėžyje su T. Kamarausku buvo susiradusi kūrybinį darbą meninių rankų darbo šviestuvų gamyboje, byloje esančių jos laiškų ir užrašų turinys rodo jos gilų, brandų intelektą“, – teismo teigimu, nors nukentėjusiajai sunkiai sekėsi užmegzti stabilius santykius, bet tai nerodo, kad ji jų neieškojo, o bylos medžiaga rodo, kad nukentėjusioji kūrė saugius namus, dėjo daug pastangų santykių kūrimui.

Pasak teismo, T. Kamarauskas, žinodamas, kad nukentėjusioji yra rašiusi kelis atsisveikinimo laiškus, ne kartą sakiusi ir rašiusi žinutes, kad nusižudys (iššoks pro langą), dėl ko T. Kamarauskas net buvo išsukęs langų rankenėles, ir jau kartą bandė nusižudyti po smurtavimo, suvokė, kad nukentėjusioji gali nusižudyti kaip tik dėl pastarojo elgesio su ja, nepaisant to, nepakeitė savo elgesio ir toliau smurtavo.

„Todėl T. Kamarauskas, nuolat žiauriai elgdamasis su nukentėjusiaja, suvokė savo veiksmų pavojingumą, ir smurtaudamas dvi dienas iš eilės, nors ir nesiekė tokių padarinių, tačiau sąmoningai leido jiems kilti“, – teismas pabrėžė, kad vyras veikė netiesiogine tyčia.

Anot teismo, T. Kamarauską neigiamai charakterizuoja ir ta aplinkybė, kad be savo elgesio prieš nukentėjusiąją jis grasino susidorosiantis ir su tariamu meilužiu bei geriausia drauge

„Nukentėjusiosios „savinimasis“ kitų asmenų atžvilgiu, naudojimasis nepakankamais nukentėjusiosios gebėjimais pasirūpinti savimi – ciniški“, – pažymėjo apeliacinės instancijos teismo teisėjai.

Jie taip pat nutarė, kad T. Kamarauskas nukentėjusiosios šeimos nariams privalės sumokėti 18 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.