Pavojingos varžybos įsibėgėja: Kinijos šuolis, po kurio Rusija liks pralaimėtoja

Kai 2007-siais „Roskosmos“ pažadėjo į orbitą iškelti ir prie TKS prijungti mokslinį modulį „Nauka“, rimtų abejonių dėl rusų pažadų nebuvo. Tai buvo vienas ambicingiausių šalies kosminių projektų Rusijos pakilimo laikais, kai mokslo ir valstybės ateitis atrodė šviesi, o bendradarbiavimas su partneriais Vakaruose buvo sklandi duotybė.

Dar daugiau, po kelerių metų, kai JAV nutraukė savo erdvėlaivių programą, Rusija tapo vienintele valstybe, galinčia nugabenti žmones į TKS. Kai santykiai su JAV pašlijo 2014-siais po Rusijos agresijos prieš Ukrainą ir Kremlius sulaukė sankcijų, tas pats D. Rogozinas pūtėsi ir šaipėsi, esą dabar amerikiečiai į TKS galės skraidyti nuo batuto.

Tačiau paaiškėjo, kad patys rusai turi rimtų problemų su savo kosmine programa: viena po kitos sprogstančios raketos, byrantys, gendantys ar tiesiog į reikiamą orbitą neišvedami palydovai bei banalios nesėkmių priežastys, pavyzdžiui, atbulai susukti varžtai – visą tai simboliškai vainikavo „Nauka“ istorija: po kelių atidėliojimų, modifikacijų, jų taisymo šis modulis buvo iškeltas į orbitą, prijungtas prie TKS. O tada vėl prasidėjo problemos – TKS pasisuko 45 laipsniais nuo jos numatytos padėties, netikėtai suveiktus naujai prijungto Rusijos modulio „Nauka“ varikliui.

Following the docking of the Nauka module, the module's thrusters started firing at 12:45 pm ET, moving the station out of orientation. Ground teams have regained attitude control and the motion of the space station is stable. https://t.co/8tuzbgICs1