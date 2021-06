Pavojinga viruso atmaina plinta toliau: nustatyti dar 2 nauji atvejai

Du nauji nustatyti užsikrėtimai Delta koronaviruso atmaina tarpusavyje nesusiję, jie taip pat nesiejami su pirmuoju užsikrėtimu šiuo variantu, informavo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

„Dabar turimais duomenimis, tų asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra susijusios, kol kas nėra nustatyta, kad būtų susijusios su tuo pirmuoju Klaipėdoje nustatytu atveju“, – BNS sakė NVSC atstovė Justina Petravičienė.

Anot jos, abu asmenys juto simptomus, susirgimai nustatyti Vilniuje.

J. Petravičienės teigimu, vienas Delta atmaina užsikrėtęs žmogus COVID-19 susirgo po kontakto su sergančiuoju, grįžusiu iš užsienio. Manoma, kad kito asmens užsikrėtimo aplinkybės taip pat yra panašios.

„Pirmuoju atveju socialinėje aplinkoje nustatyti trys didelę riziką turėję asmenys, jiems liga nebuvo patvirtinta. Kitu atveju sąlytį turėjusių asmenų nebuvo nustatyta“, – aiškino NVSC atstovė.

Vienam žmogui liga nustatyta gegužės 27 dieną, kitam – gegužės 28 dieną. J. Petravičienė pabrėžė, kad daugiau informacijos apie atvejus suteikti negali, nes NVSC specialistai informaciją apie Delta mutaciją gavo „labai neseniai“.

„Specialistai tikslina anksčiau epidemiologinės diagnostikos metu surinktą informaciją, kad įvertintų visas sąlygas ir aplinkybes, kurios galėjo būti nenustatytos, kai diagnostika iš pradžių buvo atlikta užsikrėtusiems žmonėms“, – teigė centro atstovė.

Iš viso Lietuvoje sekoskaitos metu patvirtinti trys Delta atmainos, kilusios iš Indijos, atvejai.

Ketvirtadienį Delta atmaina nustatyta į Lietuvą iš Uzbekistano atvykusiam žmogui, atlikus profilaktinį tyrimą ir būnant izoliacijoje.

Įvertinus kitose šalyse stebimą situaciją, susijusią su Delta atmainos plitimu, NVSC nusprendė imtis papildomų saugumo priemonių – dėl COVID-19 ligos bus tiriami įmonės, į kurią dirbti ir atvyko asmuo, darbuotojai, nors epidemiologinio tyrimo metu nustatyta, kad jie neturėjo kontakto su užsikrėtusiu asmeniu.

Taip pat šiuo metu nustatinėjami lėktuve greta asmens sėdėję žmones, kuriems bus rekomenduoti atlikti testą COVID-19 ligai nustatyti.

NVSC duomenimis, žmogus, kuriam patvirtinta Delta atmaina, į Vilnių lėktuvu atvyko gegužės 31 dieną ir iškart keliavo į Klaipėdą, kur izoliavosi.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) Delta atmainą, kuri pirmą kartą spalio mėnesį aptikta Indijoje, yra priskyrusi prie susirūpinimą keliančių atmainų.

Devyniose Lietuvos savivaldybėse mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyta daugiau nei pusė gyventojų, rodo penktadienio Statistikos departamento duomenys.

Vertinant vakcinuotų gyventojų dalį, savivaldybių sąraše pirmauja Neringa, kur paskiepyta 81,6 proc. žmonių.

Toliau sąraše rikiuojasi Birštonas (57,1 proc.), Akmenės (54,6 proc.), Alytaus (54,3 proc.), Anykščių (53,7 proc.) rajonai, Druskininkai (51,9 proc.), Molėtų (51,4 proc.), Rokiškio (50,8 proc.) ir Jurbarko (50,4 proc.) rajonai.

Išskyrus Visaginą, Šalčininkų ir Vilniaus rajonus, likusiose savivaldybėse paskiepyta bent trečdalis gyventojų.

Šalčininkų rajone mažiausiai vieną skiepo dozę gavo 23,2 proc., Vilniaus – 32,6 proc., Visagine – 32,8 proc. gyventojų.

Tarp didesnių miestų pirmauja Alytus, kur paskiepyta 47,8 proc. žmonių. Toliau rikiuojasi Kaunas (47,3 proc.), Vilnius (46 proc.), nuo jo nežymiai atsilieka Panevėžys (45,8 proc.).

Per savaitę nuo praėjusio penktadienio iki šio ketvirtadienio pirmąja vakcinos doze paskiepyta per 46 tūkst. žmonių – vidutiniškai 6,6 tūkst. per dieną. Šie skaičiai yra sumenkę, lyginant su savaite anksčiau, kai pirmąja doze paskiepyta 76,5 tūkst. žmonių ir vidutiniškai 10,9 tūkst. žmonių per parą.

Iš viso per savaitę pirmu arba antru skiepu vakcinuota beveik 134 tūkst. žmonių – beveik 30 tūkst. mažiau nei prieš savaitę, kai paskiepytųjų buvo 161,4 tūkstančio.

Iš viso šalyje iki šiol paskiepyta 43 proc. gyventojų.