Įraše Ž. Pavilionis sako, kad netrukus kalbėsis su kolegomis iš Baltijos šalių. Anot Seimo nario, jie ieško būdų, „kaip tą politiką paversti ne už Putiną, o už demokratiją“. „Kaip visą tą naują Bideno energiją nukreipti į demokratinę ar europietišką Rusiją. Dabartiniai instrumentai, žinoma, apgailėtini“, – sakė Ž. Pavilionis.

Tariamasis Volkovas klausia, ar Lietuvos parlamentaras turi kontaktų su kokiu nors įtakingu Jungtinių Valstijų pareigūnu, į ką Ž. Pavilionis atsakė, kad palaiko gerus ryšius su jakai kuriai JAV kongresmenais, taip pat gali jį sujungti su Kubos ir Lotynų Amerikos lobistais. „Palaikau gerus ryšius su Kongresu, bet Kongresas Vašingtone – tai aukščiau visko, tai daugiau nei administracija.“, – teigia Ž. Pavilionis.

„Reikia jus supažindinti su visa mano komanda, su žmonėmis, su kuriais dirbu Baltarusijoje, Gruzijoje ir taip toliau, bet tai didelis darbas“, – pridūrė Ž. Pavilionis.

Taip pat URK pirmininkas neva pataria neklausyti, ką sako prezidentas Gitanas Nausėda, nes „Lietuva yra parlamentinė respublika, mes esame didžiausia partija, o premjerė ir užsienio reikalų ministras mąsto taip pat, kaip aš“. Jis drąsiai teigia provokatoriui, kad Vakarams pakanka priemonių parklupdyti Kremliaus režimą.

Norėjo išgauti kontaktus

Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Ž. Pavilionis sakė, kad tai yra senas pokalbių turinys.

„Tai, ką tie KGB'istai arba kiti troliai kompiliuoja, tai yra jų atsakomybė. Ten matyt nėra jo paties intereso, nes būtent jis pokalbio metu labai domėjosi mano ryšiais su kongresmenais, puikiai juos žinodamas.

Tada, kai jis tą domėjimąsi pradėjo plėtoti ir vystyti, prašydamas mane su jais sujungti, man tai pasirodė įtartina. Tada aš paprašiau, kad jis išdėstytų savo prašymą raštu. Kai gavau raštą, man jis irgi pasirodė įtartinas, nes ir pareigos keistai parašytos, ir, galų gale, aš to rašto niekaip neišsiunčiau, nes ir vaizdas buvo kažkoks keistas (sutrikęs), aš jo realiai nemačiau.

Jis teisinosi sutrikusiu vaizdu, o po to, kai paaiškėjo visas jų avantiūrų vaizdas – pokalbiai su latviais ir estais, ir galutinai jie užkibo pokalbyje su ukrainiečiais, kai jie pradėjo iš jų ir atviriau tyčiotis. Pas mus tyčiojimosi nebuvo, pas mus buvo noras gauti informaciją, kurios jie negavo“, – pasakojo Ž. Pavilionis.

Informavo kolegas Vakaruose

Seimo URK pirmininkas pasakojo, kad paskui jie informavo kolegas Vakaruose.

„Rytoj susitiksiu su Vokietijos URK pirmininku Norbertu Roettgenu, esu Berlyne, kurio darbotvarkėje jau buvo įrašytas pokalbis su jais. Taip pat išgelbėjome ir Suomijos, berods Norvegijos, Kanados URK pirmininkus, nes į juos jau buvo kreiptasi (...)“, – sakė Ž. Pavilionis.

Jis priminė, kad Baltijos šalių URK pirmininkai šia tema yra padarę ir viešą kreipimąsi.

„Į jį sureagavo jau vėliau ir Olandijos URK pirmininkas, su kuriuo mes neturėjome tiesioginio kontakto, bet jis jau buvo pakalbėjęs su tais troliais, ir tik tada, po mūsų viešo kreipimosi, tą suprato. Manau, kad mano atveju jiems ta operacija nepasisekė (...) “, – pasakojo Ž. Pavilionis.

Pasak jo, prieš tai N. Roettgenas jau buvo panašiai apgautas su netikra Sviatlana Cichanouskaja.

„Tai vyko bandant žmogų sužeisti prieš rinkimus į CDU pirmininkus, nes jis į juos kandidatavo“, – sakė Ž. Pavilionis.

Seimo URK pirmininko vertinimu, tai, kad pavyko juos aptikti, padėjo bent jau keturis-penkis URK pirmininkus išgelbėti nuo tų provokacijų.

„Jiems belieka tik sukompiliuoti įrašai, o pagrindinio tikslo (išeiti į JAV kongresą) jie nepasiekė“, – teigė Ž. Pavilionis.

Su tokia provokacija susidūrė pirmą kartą

Seimo URK pirmininkas sakė, kad tokia provokacija jam nutiko pirmą kartą.

„Man jis pasirodė įtartinas, nes, kai vaizdo negauni, o žmogaus nepažįsti, ir, kai tas žmogus be vaizdo prašo aukščiausio lygio kontaktų, kuriuos tu uždirbai per mažiausiai penkerius metus, ir po to rašo laiškus, kurie keistai atrodo (…), man tas sukėlė įtarimą.

Po to pasitikrinome ir su amerikiečiais, ir su kitais. Ir neaišku, ar čia yra troliai, kieno jie yra valdomi, ar kokia nors žvalgyba, kuri bando perimti kontaktus“, – sakė Ž. Pavilionis.

Jis pasakojo, kad su jo kolegomis latviais ir estais dar buvo panaudotos šiuolaikinės technologijos, kurių pagalba apsimetėliams buvo uždėta L. Volkovo nuotrauka.

„Tokia nuotrauka, kurios pats Volkovas niekaip negalėjo išsiginti, kad čia – ne jis. Tuomet buvo panaudotos aukštesnės technologijos su latviais, estais ir kai kuriais kitais kolegomis“, – pasakojo Ž. Pavilionis.