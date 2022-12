Paviešintos Kremliaus plano Ukrainoje detalės: jos tapo staigmena net rusų karo vadams

Tai, kad Ukrainoje prasidės atviras karas, šių metų pradžioje įspėjo ir ukrainiečių sąjungininkai, ir ekspertai, prieštaringus signalus siuntė ir Kremlius. Nuolatinis žiniasklaidos dėmesys, diplomatinės pastangos dabar, iš laiko perspektyvos gali pasirodyti ir pranašiškos, ir kartu naivios.

Ir nors tada netrūko abejonių, ginčų dėl to, kada, kokia apimtimi ir kaip jis išsiplės po 8 metų nesibaigiančių kovų Donbase, artėjant vasario 24-osios rytui vilčių dėl taikos nebuvo daug – paskutiniai manevrai, pajėgų telkimas ir kiti signalai buvo matomi plika akimi.

Būtent tokie akivaizdumai savotiškai pakišo koją vertinimams, ko galima tikėtis, – ne tik prieš karą, bet jau ir jam prasidėjus. Vadinamoji karo migla sukūrė situaciją, kai iš netikslaus, neretai prieštaringo, padriko informacijos srauto, užplūdus emocijoms imta skelbti išvadas, vertinimus, džiūgauti dėl ukrainiečių sėkmių ir rusų nesėkmių.

Kai, regis, viskas visiems tapo aišku, tapo pastebimas ir noras tikėti iškreiptu karo paveikslu, ir nenumaldomas smalsumas atspėti, o kas gi bus toliau. Visa tai užgožė nepagražintą karo realybę, o neretai – ir faktus.

Taip, Ukraina atsilaikė, atsikovojo dalį užgrobtų teritorijų, tačiau iki šiol nedaug kas supranta, kaip ir kodėl ukrainiečiams tai pavyko padaryti ir kas bei kodėl Rusijai nepavyko.

Keturių ekspertų paskelbtas Karališkojo Jungtinių pajėgų instituto (RUSI) puslapyje pažėrė daugiau detalių: dalis jų girdėta, nesyk išskirta, kitos – nuspėtos, tačiau iki šiol nebuvo pagrįstos, o šį kartą susistemintos į 69 puslapių dokumentą, pavadintą „Išankstinės konvencinės Rusijos invazijos į Ukrainą pamokos: 2022 m. vasaris-liepa“.

Šios pamokos gali būti labai svarbios: atsikračius emocijomis ir stereotipais grįstų prielaidų ir pažvelgus į faktais bei pačių ukrainiečių pateiktais operaciniais duomenimis pagrįstą informaciją, galima ne tik išvengti tragiškų klaidų pakartojimo, bet ir aiškiau įvardyti poreikius, kurie šiuo metu supaprastintai įvardijami tokiomis frazėmis kaip „Ukrainai tereikia ginklų ir amunicijos“.

Su optimistine prognoze apgavo patį Putiną

Tokios prielaidos dėl klaidingai suprastų pamokų kone geriausiai atsispindi karo planavimo fazėje – tiek iš rusų, tiek iš ukrainiečių ir net jų sąjungininkų pusės.

Dabar tai jau aišku tyrimo autoriams, tarp kurių buvo du britų ekspertai Jackas Watlingas ir Nickas Reynoldsas iš RUSI, Ukrainos desantininkų generolas Michailo Zabrodskis ir buvęs Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksandras Danyliukas, nuo vasario iki spalio mėnesio kruopščiai analizavę iki šiol neviešintus duomenis. Ukrainiečiai tiesiogiai prisidėjo ir prie realaus planavimo kovinių operacijų metu, tad jų patirtis – ne tik teorinė.

Autoriai pripažino, kad tai nėra mokslinė studija. Tačiau tai yra kur kas išsamesnis tyrimas nei vieša informacija, neretai klaidingomis interpretacijomis bei iškraipytais duomenimis paremti vertinimai. Be to, šis tyrimas paremtas ir įslaptintais Ukrainos generalinio štabo duomenimis – nuo operacinio planavimo ir sprendimo priėmimo iki mūšių įvertinimo ataskaitų.

Dėl tokios informacijos jautrumo bei operacinio saugumo reikalavimų visos detalės negalėjo būti viešinamos, tad tai daugiau yra liudijimų ir dalinės faktinės informacijos rinkinys.

Pavyzdžiui, nesyk spėliota, kad Kremliuje sprendimas dėl invazijos į Ukrainą buvo priimtas siaurame rate. Tyrime detaliai aprašomos tokių sprendimų priežastys bei pasekmės: pirmiausiai Kremliuje nenorėta informacijos nutekėjimo, kad pati „specialioji operacija“ savo apimtimi liktų paslaptyje kaip įmanoma ilgiau.

Tai beveik pavyko, mat ukrainiečiai netgi netikėjo sąjungininkų iš JAV įspėjimais – tuo, beje, netikėjo ir kai kurios didžiosios Europos šalys, tad apgaulės planas iš Rusijos pusės žiūrint suveikė.

Užklupti netikėtai didelio invazijos masto ukrainiečiai pirmosiomis dienomis gynėsi padrikai, turėjo permetinėti dalinius į netikėtas kryptis, pavyzdžiui, ginti ne tik Donbasą, bet ir sostinę Kyjivą.

Net jei ukrainiečiams pavyko prieš pat karą išsklaidyti savo dalinius, išvesti juos iš nuolatinės dislokacijos vietų, t.y. laiku prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių ir išsaugoti kovingumą bei pajėgumus, tai kainavo bent kelias chaotiškas dienas.

Bet apgauti liko ir rusų generolai bei pulkininkai – operacijoms iki galo neparengtų dalinių vadai. Nežinodami tikrojo operacijos plano, datos, masto, jie neparengė ir savo pavaldinių – nuo jaunesniųjų karininkų iki eilinių.

Todėl teko pasikliauti viltimi dėl greitos karo baigties, Rusijos armijoje neretai klastojamomis parengties ataskaitomis, netgi senais žemėlapiais, kuriuose nebuvo kai kurių naujų gyvenviečių.

Nė viena iš šių vilčių nepasiteisino: karas greitai nesibaigė, tad tikroji, o ne melaginga parengtis, šaudmenų ir kitų būtinų karui reikalingų priemonių atsargų trūkumas bei pasimetimas erdvėje daug kainavo rusams.

Viskas baigėsi absurdais, kai puolančių rusų daliniai turėjo klausinėti vietos gyventojų, kur jie atsidūrė, o į bendrą bataliono taktinę grupę sutelktų skirtingų dalinių vadai neturėjo nei bendro darbo patirties, nei žinojo vieni apie kitų tikrąją parengtį, sudėtį, nei turėjo pakankamai reikalingų išteklių ilgesnėms operacijoms.

Planuota, kad išdalinto kovinio komplekto batalionų taktinėms grupėms užteks kelioms savaitėms, tačiau po pirmųjų intensyvių mūšių paaiškėjo, kad šaudmenų ir amunicijos neužteks nė pilnai savaitei.

Pats Vladimiras Putinas aktyviai kišosi į planavimą, tačiau taip pat liko kvailio vietoje, mat jam įtikti norėję žvalgybininkai bei aukščiausi generolai galimai pateikė pernelyg optimistinį būsimų įvykių scenarijų ir neįvertino tokių aplinkybių, kaip „o kas, jei ukrainiečiai elgsis ne pagal mūsų numatytą planą?“.

Pavyzdžiui, RUSI tyrime pažymima, kad kai pernai pavasarį Rusija pradėjo telkti pajėgas prie Ukrainos sienų, Vakarų šalys tai įvertino ne kaip pasiruošimą invazijai, o kaip grasinimą. Savo ruožtu Rusijai tai tai buvo mobilizacinės pratybos bei patvirtinimas, kad Ukrainos sąjungininkai nespės laiku sureaguoti, o jei bandys reaguoti, jau bus per vėlu. Būtent tokios prielaidos įsuko klaidingų sprendimų virtinę.

2021-ųjų liepą Rusijos Federalinės saugumo tarnybos (FSB) 5-osios tarnybos (operatyvinės informacijos rinkimo ir tarptautinių ryšių) 9-oji valdyba buvo išplėsta, o jai pavesta atlikti Ukrainos okupacjos planavimo užduotis. FSB agentai atliko žvalgomąsias užduotis pačioje Ukrainoje ir V. Putinui asmeniškai pristatė tokį paveikslą: šalis politiškai apatiška, susiskaldžiusi, visuomenė nepasitiki lyderiais, susirūpinusi dėl ekonomikos, netiki karo galimybe.

Be to, V. Putinas ėmė aktyviai įtikinėti, kad rusai ir ukrainiečiai – viena tauta, bendros civilizacijos dalis, o skirtį tarp bendros istorijos, kultūros gilina tik „marionetinis Vakarų režimas Kyjive“.

Tad užduotis atrodė paprasta ir aiški. Tereikėjo per žaibišką 10 dienų karinę kampaniją įveikti silpnas Ukrainos karines pajėgas, kurios nespės mobilizuotis ir blogiausiu atveju išstatys 40 tūkst. nekoordinuotų papildomų karių, o pats Rusijos generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas V. Putiną įtikino, kad „antroji pasaulio armija“ lengvai susidoros su šia užduotimi.

Vadovaujantis tokiomis prielaidomis, kad Rusija sugebės su turima kiekybine persvara žaibiškai įveikti ukrainiečius, paralyžiuoti, pašalinti Ukrainos politinę ir karinę vadovybę arba priversti ją sprukti bei sukaustyti Vakarus, kurie nespės sureaguoti, pergalė atrodė lengvai pasiekiama.

Tokiam vertinimui pritarė ir FSB ir Gynybos ministerija, kuriai vadovaujantis Sergejus Šoigu patikino, kad Rusijos pajėgos sukaustys ukrainiečius Donbase, staigiais smūgiais iš pietų ir šiaurės pakirs Ukrainos politinės ir karinės vadovybės galimybes priešintis, užims politinės, ekonominės galios centrus ir įvykdys V. Putino iškeltą tikslą.

Viskas buvo paremta greičiu bei optimizmu, kad planas veiks be rimtų trikdžių. Kitaip nei NATO šalyse, planas nebuvo ištestuotas vadinamosiose „raudonosiose komandose“, kai per pratybas „raudonieji“ realistiškai simuliuoja priešininko veiksmus ir taip atskleidžia galimas planavimo spragas. Todėl norėdama prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių Rusija užtruko neįtikėtinai ilgai.

Jau invazijos pradžioje tapo žinoma apie rusų karių paradines uniformas, kurios jau buvo gabenamos į Ukrainą numatytam pergalės paradui Kyjive, tačiau mažiau atkreiptas dėmesys į tai, jog Rusijos nuoseklios ir sisteminės raketinės atakos prieš Ukrainos infrastruktūrą prasidėjo tik rudenį. Iš pradžių Rusija tyčia nesitaikė į tokią infrastruktūrą, kaip geležinkeliai, elektrinės, mat tai vertinta kaip vertingas karo grobis bei poveikio priemonė okupacinių pajėgų rankose.

Garage full of Russian parade uniforms was found in Irpin near Kyiv. It seems like Russians were preparing for a victory parade in Kyiv. pic.twitter.com/zYbmYFgsr4