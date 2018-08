Departamentas nurodo, kad žiniasklaida netinkamai interpretavo pateiktą atsakymą. Kultūros paveldo departamentas nurodo, kad ir toliau laikosi pozicijos, jog aikštės vertingoji savybė – lygus reljefas būtų pažeistas, jeigu kalva bus formuojama supilant gruntą. „Tai tik patvirtina anksčiau ne kartą išsakytą Kultūros paveldo departamento poziciją šiuo klausimu. Atsakyme pateikiama Kultūros paveldo departamento nuomonė tik apie memorialo dalies, tai yra sienelės MAKETĄ, kaip laikinos konstrukcijos įtaką Lukiškių aikštės vertingajai savybei“, – rašoma pranešime spaudai. Naujienų portalas 15min.lt anksčiau penktadienį pranešė, kad paveldosaugininkai persigalvojo ir dabar laikosi pozicijos, kad „Laisvės kalvelė“ nepažeis Lukiškių aikštės reljefo.

