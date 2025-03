Paulauskas apie moterį nušovusio pareigūno bylą: jo vietoje taip pat būčiau panaudojęs ginklą

– Jūs labiau palaikytumėte tokią strategiją?

– Manau, kad taip. Jeigu sutarėme, kad žiemą magistraliniame kelyje galima važiuoti didžiausiu 110 kilometrų per valandą greičiu, tai tokios taisyklės ir laikykimės. Tebūnie galėtų būti taikoma 5 kilometrų per valandą tolerancija. Bet čia turėčiau dar vieną idėją: važiuojant pro greičio matavimo prietaisus ir viršijus greitį 5 kilometrais per valandą, jums galėtų ateiti SMS žinutė su perspėjimu, kad yra viršytas greitis. Nebūtina iš karto kirsti per piniginę.