Patvirtintų naujų koronaviruso atvejų – 88: židinių žemėlapis sparčiai plečiasi

Patvirtintų ligos atvejų skaičius konkretiems žmonėms: 4578

Sergančių žmonių skaičius: 2118

Užsikrėtusieji koronavirusu, mirę dėl kitų priežasčių: 19

Pasveikusių žmonių skaičius: 2349

Izoliacijoje esančių asmenų skaičius (sergančių, sąlytį turėjusių, iš paveiktų teritorijų atvykusių, kuriems išduoti sprendimai aktualiu 14 dienų laikotarpiu): 22976

Nuo birželio 1 d. įvežtinių atvejų: 269

Šią savaitę, nuo rugsėjo 28 d. iki spalio 4 d. imtinai, Raseinių, Radviliškio, Šiaulių, Kupiškio, Kelmės, Akmenės, Ukmergės, Rokiškio, Jurbarko, Pakruojo, Mažeikių, Plungės, Biržų, Švenčionių rajonų, taip pat Vilniaus, Kauno ir Šiaulių miestų gyventojams bus intensyviau atliekami tyrimai dėl koronaviruso. Šiose 17 savivaldybių fiksuojamas didesnis sergamumas negu kitose Lietuvos savivaldybėse.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos rugsėjo 29 d. 9 val. duomenimis:

Per vakar dieną ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 6378

Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 767994 (iš jų – 208124 iš mobilių punktų).

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad iš per praėjusią parą Lietuvoje patvirtintų 88 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejų 43 registruoti Šiaulių, 29 Kauno, 15 Vilniaus bei 1 Telšių apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 64 asmenys. Be to, per praėjusią parą registruoti 3 įvežtiniai atvejai – 2 iš Ukrainos ir 1 iš Danijos. Tuo metu, 21 asmens užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko.

49 atvejai siejami su židiniais

18 vakarykštę parą patvirtintų atvejų yra siejami su Radviliškio ligonine, iš kurių 1 pacientas, 7 darbuotojai ir 10 antrinių kontaktų, t. y. asmenys nedirba šioje įstaigoje ir joje nėra gydomi. Iš viso, šio ryto duomenimis, su židiniu siejami 133 atvejai: 62 pacientai, 49 darbuotojai ir 22 antriniai atvejai.

1 atvejis, registruotas vakar, siejamas su Respublikine Šiaulių ligonine. Šis atvejis antrinis, t. y. susirgo vieno ligoninėje gydymo paciento šeimos narys. Šiuo metu iš viso registruota 40 atvejų, siejamų su šiuo židiniu: 12 pacientų, 20 darbuotojų ir 8 antriniai atvejai.

Taip pat dar 1 atvejis patvirtintas Kuršėnų ligoninės pacientui. Iš viso šiame židinyje registruoti 5 COVID-19 atvejai. Visi asmenys yra Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus pacientai.

4 atvejai vakar registruoti Kelmėje veikiančios „Kelmės pieninės“ darbuotojams. Iš viso su židiniu šiuo metu siejama 15 koronavirusinės infekcijos atvejų.

Dar 2 atvejai siejami su židiniu Šiauliuose tarp policijos pareigūnų ir instruktorių. Abu asmenys yra darbuotojai. Iš viso su protrūkiu siejami 7 koronaviruso atvejai. Pirmojo asmens užsikrėtimo aplinkybės, pirminiu vertinimu, siejamos su židiniu Raseinių policijoje.

Kauno apskrityje vakar registruoti 6 koronaviruos atvejai siejami su židiniu Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. Visi asmenys yra darbuotojai. Šiuo metu registruota 10 susijusių atvejų.

Dar 5 atvejai Kauno apskrityje siejami su židiniais ugdymo įstaigose. 3 atvejai susiję su Kauno Erudito licėjumi, iš kurių 2 yra mokiniai ir mokytojas (iš viso 12 susijusių COVID-19 atvejų). 1 atvejis siejamas su židiniu Kauno K. Griniaus progimnazijoje (iš viso su židiniu siejama 10 koronavirusinės infekcijos atvejų) – asmuo yra susirgusio vaiko šeimos narys, kuris mokosi Kauno „Saulės“ gimnazijoje. Dar 1 atvejis yra susijęs su Raseinių Viktoro Petkaus pagrindine mokykla, asmuo yra mokinys (iš viso registruoti 4 susiję atvejai).

Kauno apskrityje registruoti ir du nauji židiniai. 1 atvejis registruotas Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos mokytojui ir tai 2-asis susirgimas. Pirmojo asmens užsikrėtimo aplinkybės siejamos su Raseinių „Šatrijos“ choru. Taip pat naujas židinys Raseinių rajone siejamas su Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos Gylių skyriumi. Tai 2-asis susijęs COVID-19 atvejis.

Vilniaus apskrityje vakar patvirtinti 2 atvejai, siejami su židiniu ansamblyje „Lietuva“. Vienas iš asmenų yra choristas, kitas – antrinis atvejis. Iš viso su židiniu siejami 33 koronavirusinės infekcijos atvejai.

Dar 1 atvejis Vilniuje siejamas su protrūkiu šokių studijoje. Tai 39-asis susijęs COVID-19 atvejis.

Taip pat 1 asmens užsikrėtimo aplinkybės siejamos su židiniu Vilniaus S. Stanevičiaus progimnazijoje. Vertinama, kad iš viso su židiniu yra susiję 6 koronaviruso atvejai.

Vilniuje registruotas naujas židinys, siejamas su fechtavimosi treniruotėmis. Iš viso registruoti 3 užsikrėtimo atvejai. Pirmasis atvejis patvirtintas rugsėjo 25 d., asmens užsikrėtimo aplinkybės nežinomos, tačiau manoma, kad užsikrėsti galėjo dalyvaudamas Šiauliuose vykusiame fechtavimosi čempionate.

Be to, dar 15 asmenų, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, tačiau atvejai, šiuo metu turimais duomenimis, nepriskiriami infekcijos židiniams.

21 asmens užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 21 asmuo. Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Specialistai nagrinėja šių užsikrėtusiųjų maršrutus, tad statistika dar gali keistis, jei būtų rastos sąsajos tarp atskirų atvejų.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso patvirtinti 4578 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 2118 asmenys, 2349 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.