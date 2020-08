Patikslintos aplinkybės dėl 18 naujų užsikrėtimų: įvežtiniai atvejai – iš Ukrainos, Nyderlandų ir Ispanijos

Po kontakto su sergančiuoju užsikrėtė šeši žmonės, su židiniais siejami septyni atvejai. Dviejų asmenų užsikrėtimo aplinkybės šiuo dar nežinomos. Įvežtinių atvejų per praėjusią parą registruoti trys.

Įvežtiniai atvejai – iš Ukrainos, Nyderlandų ir Ispanijos

Pirmasis iš per vakar patvirtintų atvejų nustatytas (Klaipėdos apskritis) asmeniui, kuris į Lietuvą rugpjūčio 5 d. grįžo iš Nyderlandų. Žmogus koronavirusui būdingų simptomų nejaučia, tirtas profilaktiškai.

Antrasis įvežtinis atvejis registruotas Kaune. COVID-19 liga patvirtinta dar vienam į Kaune veikiančią logistikos įmonę dirbti iš Ukrainos atvykusiam užsieniečiui. Šis atvejis vertinamas kaip įvežtinis. Asmuo jaučia koronavirusui būdingus simptomus. NVSC primena, kad šeštadienį pranešta apie septyniolika atvejų, siejamų su protrūkiu šioje logistikos įmonėje.

Tuo metu, Vilniaus apskrityje patvirtintas įvežtinis atvejis iš Ispanijos.

Su židiniais siejami septyni atvejai, po kontakto su sergančiaisiais užsikrėtė šeši žmonės

Keturi atvejai per vakar parą registruoti Kaune, siejami su protrūkiu Kauno senamiestyje veikiančiame „Adform kiemelyje“ (Rotušės a. 20, Kaunas). Visiems asmenimis yra pasireiškę COVID-19 ligai būdingi simptomai. NVSC informuoja, kad šiuo metu vykdomas sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimas.

NVSC vertinimu, baro lankytojai taip pat galėjo turėti rizikingą sąlytį, todėl nuo rugpjūčio 5 d. ir vėliau šiame bare lankęsi asmenys turėtų kreiptis į NVSC dėl individualaus rizikos vertinimo. Susisiekti prašoma telefonu 8 618 79984 (darbo valandomis) ar el. paštu kaunas@nvsc.lt

Taip pat vienas atvejis, nustatytas Kaune, siejamas su židiniu Kauno valstybinėje filharmonijoje. Asmeniui yra pasireiškę COVID-19 ligai būdingi simptomai. Tai šeštasis atvejis, susijęs su šiuo protrūkiu.

Koronavirusas Vilniuje patvirtintas vienam Nacionalinio operos ir baleto teatro darbuotojui. Tai šeštasis atvejis, siejamas su šiuo židiniu.

Dar vienas per vakar patvirtintas atvejis yra susijęs su židiniu Vilniaus senamiestyje (Vilniaus g. 22, Vilnius) veikiančiame bare. COVID-19 liga patvirtinta šio baro lankytojui, kuriam pasireiškė infekcijai būdingi simptomai. Tai trečiasis susijęs atvejis.

Be to, per vakar parą patvirtinti šeši užsikrėtimo atvejai, kai žmonės turėjo kontaktą su jau anksčiau patvirtintais COVID-19 atvejais. Penki iš jų registruoti Kauno apskrityje, vienas – Vilniuje. Visi šie asmenys jaučia COVID-19 ligai būdingus simptomus.

Dviejų asmenų užsikrėtimo aplinkybės dar nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė vienas žmogus Kauno apskrityje ir vienas Vilniuje. Abu asmenys testuoti dėl jaučiamų koronavirusui būdingų simptomų.

Lietuvoje iš viso konkretiems žmonėms patvirtinta 2283 COVID-19 ligos atvejų, tebeserga 510 asmenų, 1679 – pasveiko.